HITNA REAKCIJA IZ ĐENOVIĆA: Oglasio se Veliša nakon što je Gastoz raskinuo s Anđelom! Posle DRAME U ELITI za nesuđenog zeta ima OVE REČI

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da na ljubavnu vezu sa Anđelom Đuričić stavi tačku uoči izlaska iz "Elite", kada će, kako je najavio, potražiti odgovore na sva pitanja vezana za njen odnos s Pavlom Jovanovićem. Priznao je da se ohladio, te da mu treba sloboda, a da će napolju Anđelu potražiti ponovo, kada se bude uverio da ga nije lagala za odnos s njegovim prijateljem, što je ona odbila.

Bivši ljubavni partneri se već danima sukobljavaju za crnim stolom u "Eliti", dok cimeri u kući komentarišu ko se više ohladio i ko je bio iskreniji u tom odnosu, a sada je svoj sud o krahu veze Gastoza i Anđele dao njen otac Veliša Đuričić.

Pozvali smo Velišu, kog smo odmah upitali kako komentariše raskid svoje ćerke i nesuđenog zeta.

- Pa dobro, sve je to život. Idemo dalje, šta da radimo - rekao je Veliša.

Zanimalo nas je i da li je, posle svega, promenio sliku o Gastozu.

- Nije mi se promenila slika o njemu, šta znam... To je tako. Ja sam otprilike predvideo u startu da će to biti tako, šta ćeš. Ipak je to neki zatvoren prostor, drugačija atmosfera. Ne znam šta da vam kažem - ljubazno je rekao Anđelin otac za Pink.rs.

Podsetimo, Gastoz je raskid s Anđelom najavio prošle nedelje, tokom intervjua u Šiša baru.

- Ona i dalje priča da nije bila s njim. Ja verujem njoj, ali nije mi normalno da on toliko grize da dokaže. Ja moram neke stvari da vidim napolju da bih bio na čistom. Juče smo pričali, danas ona već hoće da me poljubi. Meni fali slobode i svog života. Fali mi da zadovoljim sebe, a hvala Bogu je Crna Gora tu. Ja nju volim, ali neke stvari moram da stavim na mesto. Meni više nije prioritet da s njom nešto radim, sve mi je to izbačeno iz glave zbog njenog ignora. Ja hoću da pređem preko svega, ali malo je previše. Mora da se nauči pameti. Prelazim joj lako preko gluposti i ona se osilila. Ja sam rastrgan na nekoliko delova i ona sad mene mora da razume. Ja želim da njoj bude dobro do kraja, pa ćemo posle stati na loptu da vidimo gde smo i šta smo. Moram da vidim kad izađem napolje da li će se stvari poklopiti. Ne smem da brzam, rekao sam joj da me pusti -

Autor: D. Tanasijević