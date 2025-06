RAT ANĐELE I GASTOZA TRESE ELITU: Od urlikanja tresu se zidovi Bele kuće, ona doziva Đedovića da je spasi njegovog TERORA! (VIDEO)

Brutalan sukob bivših partnera!

Anđela Đuričić pokušavala je da isprovocira Nenada Marinkovića Gastoza indirektnim provokacijama o Sofi Tikačenko, ali se on udružio sa Ivanom Marinkovićem i zajedničkim snagama je doveo do nervnog sloma.

- Dok Bebicu ne podmitim ništa nisam uradio, što li je Miljana pametnija od mene? - pitao je Gastoz.

- Slušam bratski razgovor - rekla je Anđela.

- Ivane, brate, laku noć - dodao je Gastoz.

- Jedva čekam "Narod pita" pa da se pravi klipovi prikazuju. Neću nikoga da etiketiram kao folirante, ne mešam se u odnose - natavilaje ona.

- Tiho, pola sedam, izađite pa pričajte - provocirao je Gastoz.

- Ovako smo trebali da se sprdamo od početka i da ih razvalimo, a ti budala u vezi - dobacio je Ivan.

- Nikad nije kasno - dodao je Gastoz.

- Ti bi mogao da odeš iz ovog kvarta, molim te promeni krevet jer mi smetaš - govorila je Đuričićeva.

- Tiho, ovi ljudi stvarno strašno. Sofi, laku noć - vikao je Gastoz.

- Mogao bi da odeš jer mi ne odgovara kad si u mojoj blizini. Ako me poštuješ sklonićeš se. Zamolila bih te da promeniš ovaj krevet - govorila je Anđela.

- Gastoz ako se zainati može sve ovde da poj*be - poručio je Ivan Marinković.

- Mateja je odlučio sam da se sunča, verovatno slučajno, poznajem ga dobro - nastavila je da provocira Anđela.

- Znam da se znate, kad je bežao ili? - provocirao je Gastoz.

- Ti bi voleo da bežiš, ali nećeš - besnela je Anđela.

- Nema šta da bežim, istina će doći sama - dodao je on.

- Tad ti neće biti dobro, a ti si ovde prvi put - rekla je Anđela.

- Gastoze, juče sam baš pričao kakvu si ljubav imao kad si pobegao. Je l' to isti bademantil? Čovek je ušao u taksi, ušao kod devojke, isplakao se i rekao je voli - pričao je Ivan.

- Marko, provocira me sa Ivanom i ja to neću da trpim. Ako je došao ovde da me provocira, gubi se u drugi deo sobe - žalila se Anđela.

- Ma ko te šiša! Spavaj ako ti se spava - odbrusio je Gastoz.

- Legao je pored mene da me provocira - nastavila je ona.

- Važi, gazdarice! Žrtvo! - vikao je Gastoz.

- Sve vreme psuju majke, a sad se podržavaju. Marko, ja sam dobra i ne kanalim ga. Priča mu o nekim s*ksovima, ovo je psihičko maltretiranje - govorila je Anđela.

- Da li ti čuješ ovo? Je l' realno ovo? - pitao je Gastoz.

- Budi srećna što je legao sam - dodala je Matea.

- Ne želim da pričaš, isfrustrirana sam. Dala sam ti posteljinu da odeš - vikala je Đuričićeva.

- Ko si ti meni da određuješ gde ću da spavam? - pitao je Gastoz.

- Gubi se - besnela je Anđela.

- Gubi se u zid i promeni državu, teraj se budaletino jedna - nastavio je on.

- Ovo je on... Samo da si ovde da vidiš šta se dešava. Prestani da me provociraš. Štitim te i štitiću te zbog sebe do kraja, mogu bezborazna da budem - govorila je ona.

- Boli me k*rac, evo zaj*bavam se sa tobom - rekao je Gastoz.

- To reci za stolom, ovo je on - dodala je Đuričićeva.

- Ozvučeni smo. Neću da me štitiš, evo zaj*bancija si mi - nastavio je Gastoz.

- Pozdrav za rođendan Velikog šefa. Nestani odavde, ne želim da spavaš pored mene - govorila je Anđela.

- Stavi zavesu na oči. Ko si ti da određuješ? Izašao sam iz kreveta, šta hoćeš? smiri se budaletino, ti ćeš mene da šaltaš. Tišina, spavam - dodao je Gastoz.

- Pokaži se ovakav za stolom, a ne da budeš ucveljen i da nemaš poverenje, jer o poverenju nećemo - rekla je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić