Muškarci ne rade to što on radi! Otac Anđele Đuričić ogorčen na Pavla Jovanovića: Ćerka mi ga je pomenula, ali...

Učesnici "Elite", ali i mnogobrojni gledaoci, nedeljama pokušavaju da odmotaju klupko o nekadašnjem odnosu aktuelne učesnice Anđele Đuričić i bivšeg učesnika "Zadruge" Pavla Jovanovića.

I dok Pavle tvrdi da je sa Anđelom imao ljubavnu aferu, ona to oštro demantuje, a veliku pažnju privuklo je njeno priznanje da se između dve sezone rijalitija služila njegovim automobilom, te da joj je on našao stan u Beogradu, dok on tvrdi da su živeli zajedno, u njegovoj porodičnoj zgradi. Nepoverenje svog doskorašnjeg dečka Gastoza produbila je brojnim kontradiktornostima i prećutkivanjem informacija o svom i Pavlovom odnosu, što je rezultiralo raskidom i dodatnim pitanjima gledalaca, voditelja i novinara, a sada se ovim povodom oglasio njen otac Veliša Đuričić.

Kako nam je rekao, njegova ćerka nikada nije bila sa Jovanovićem.

- Pavle nikad nije bio sa Anđelom, ja to znam. On je možda imao neku nameru ili tako nešto, ali Anđela nikada nije u tom smislu bila zainteresovana za njega - kaže Veliša za Pink.rs, a mi smo ga pitali da li mu je Anđela svojevremeno, dok je provodila vreme s Pavlom, pričala o njemu.

- Pomenula mi ga je, ali u tom kontekstu da bi bila sa njim nikad nije. Gledala ga je kao drugara, a on nju drugačijim očima. Sada je ispao malo... Izbacio je neku negativnu priču, to nije muški. Ne mogu da verujem da je to uradio, ali šta da radim, to je tako - u šoku je Anđelin otac.

Pitali smo ga da li je Pavla kontaktirao nakon njegovih gostovanja, gde je govorio o svom odnosu sa Anđelom.

- Zašto bih ja njega zvao?! Znaš, sa nekim možeš da pričaš, a sa nekim ko je izašao u javnost da priča o prijateljima i drugovima ja ne bih pričao. Nisam ja u tom svetu njegovom. Ne mogu da zamislim da uradim to što je on uradio, on je muško stvorenje, a to jedan muškarac ne radi. Postupio je kao neki potkazivač, javlja se, bio sam tamo, bio sam ovamo... - poručio je Veliša.

Nisam ljut na Lepog Miću

Anđela Đuričić nedavno je žestoko zaratila s doskorašnjim prijateljem Lepim Mićom, što je iznenadilo mnoge. Između njih svakodnevno padaju teške reči i uvrede, a Anđelin otac se ne ljuti na njega.

- Mića je ok čovek, ja njemu ništa ne zameram. Prošao je dosta u životu, zna dosta, unapred vidi... Anđela možda neke stvari ne može da shvati. Mladost, ishitrenost... Sada je u tenziji. Ipak je Mića prošao dosta toga i video, zna priča kako će da se završi, video je on to unapred

Autor: D. Tanasijević