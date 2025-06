Želi da sazna svaki detalj!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde Aneli Ahmić i Luka Vujović komentarišu Asmina i Staniju.

- Zamerio sam joj. Rekla je da je nisam ispoštovao oko Terze, pa je posle rekla da j eipak bilo sutradan, korigovala je. Malo mi je neprijatno kad to uradi, ali eto. Njoj je možda malo smešno kad Milan postavi pitanje, to razumem, ali onda dođe za sto i isto uradi - rekao je Luka.

- Treba da kaže da je Alibaba ne zanima i završi priču - ubacio se Mića.

- Rekla je da nisam ljubomoran na Karića, ali jesam na Janjuša. Onda ona meni zamera kad spomenem Sandru - rekao je Luka.

- Rekla si Đedoviću danas da je znala sve za Alibabu i da napolju ima milion drugih - rekla je Ivana.

- Sve sam ja to govorila i prošle godine. Znam unapred scenario šta će biti. Zna se da sam bila ironična. To su dve osobe koje su neku nesreću nanele meni i mom detetu. Došlo je na moje. Kad je davala zadnji intervju, rekla sam da im dajem rok godinu dana. On ne postoji više u mom životu, pogotovo kad je Marku poslao vino. Poigrao se ponovo sa osećanjima jedne devojčice. To je neko sa kim sam imala rat napolju. Ostavio je svoje dete i ženu zbog Stanije sa kojom nema budućnost. Znala sam da neće dobiti dete i da neće doći do čuvene, elitne svadbe na Maldivima. Tek ću da pričam i da se sladim jer su oni meni uništili život. Uništili su mojoj ćerkici život. Svi znamo da je on i te kako manipulisao sa mnom, da li će mi i kada poslati novac. Sad ne zavisim od njega, ne razmišljam da li će sutra imati za knjige i sve ostalo. Ne zavisim ni od koga. Razmisliću ako bude želeo kontakt sa mnom. Prvo ću videti sa ćerkicom stanje, da mi kaže kako se ona čula sa tatom. Ja ću doneti onda odluku, ako on bude želeo da stvori kontakt. Ona i ja smo obezbeđene. Od njega mi ništa ne treba. Sve zavisi od nje. Ako ona bude želela da ja odem i pričam sa njim ja ću otići. Sve ću uraditi za nju - ispričala je Aneli.

- Smatram da je Stanija raskinula sa njim jer je 24 sata pratio Aneli - rekla je Matora.

- Naravno da mi je drago da je velika ljubav završena jer je bila lažna. Svaki mesec su se venčavali, dolazili silni auti. Gde su svi ti auti i venčanja? - objasnila je Aneli.

- Ona je rekla da je on konstntno nju zvao. Imao je potrebu da joj se javi. Smatram da Lukina reč nema težinu. Mislim da treba malo da sluša kad postaviš pitanje. Ti kriviš Aneli za sve.

- Ja se ne slažem sa Aneli. Ja sam za to da oni budu u kontaktu i u dobrim odnosima. Ja sa tim čovekom nikad ne bih sede, a ne bih mu ni ruku pružio, osim ako bi Aneli to tražila od mene - rekao je Luka.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić