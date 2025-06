Žestoko raskrinkavanje u Eliti: Anđela Đuričić dokazala da se takmiči s Gastozom za plasman, a Aneli nikad spremnija da se pomiri s Asminom!

Maske su pale!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je video gde Jovana Tomić Matora ogovara Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, ubeđena da su lažni i da ona sve preuveličava.

- Ovde vidimo divan ljubavni par koji analizira mene i Munju i govori da smo lažni. On mene nije šutirao nego me počupao za kosu. Ona ovde priča kako ništa nije uradila, a jeste - rekla je Stefani.

- Stefani mi ništa nije rekla za Dunju. Verujem Stefani, nisam govorio za neke velike stvari. Imala je agresivno ponašanje prema trudnici, sve verujem Stefani. verujem da preokrene neke stavri, ali ove bitne ne. Rekao sam da preokrene, a ne da preuveliča - rekao je Munja.

- Poenta je da ne za neke stavri sam imala poverenja kao u partnera i ti se služiš time da bi mene degradirala. Dragani sam ispričala neku situaciju koju mogu i ovde da ispričam. Nemam poverenje u nju i rekla sam joj da me ne pita neke stvari. Ponosna sam za neke stvari, kao što su moja snajka i brat išli na terapije i radili na svom braku. Nisam ništa rekla loše nego sam se Dragani pohvalila. Pomenula je Dunju i Nikolu, a ja sam onda rekla Dragani da što se njih tiče da sam ponosna kako je Dunja vaspitana i ponosna sam na neke stvari. Dragani n epriča, opekla sam se. Nemam sto posto poverenja. Ima stvari koje sam joj pričala, normalno je kad živiš sa nekim da deliš neke stvari. Ako to iskoristim hoću li biti bolji čovek, hoću li pobediti? Ponosna sam na sebe, to je moj osećaj prema nečemu. Ona sa svojim partnerom tera inat i nešto preko deteta - objasnila je Matora.

U narednom video-klip tokom emisije ''Gledanje snimaka'', pušten je razgovor Anđela Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, u kom ona njemu priznaje da strahuje od toga da će biti ostavljena. Nakon što se svimak ztavrštio, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Gastozu, kako bi prokometarisao tu situaciju.

- Anđela, ti moliš Gastoza za ljubav - rekla je voditeljka.

- Da. Sramota me je dok ovo gledam. Ovo je blam. Za mene je sve ovo blam. Priča je za mene završena. Više nikada ovakve blamove ovog tipa neću imati - kazala je Anđela.

Kako gledaš na to što su ljudi govori da je on gladan i da ne može da te gleda? - upitala voditeljka.

- Može se reći da sam to prihvatila. Pre neki dan sam shatila sa se ogladio. Dozvala sam se pameti, shvatila sam da se na mene izdere jer mu ne donesem šolju koju volji. Odavno se ohladio. Ne svaljujem krivicu na njega, ima i mog udela. Već duži period u njemu sve kuva, a priča s Pavlom je bila presudna da se ohladi - kazala je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ponovo su dospeli u raspravo zbog njihovog ljubavnog odnosa koji je pre nekoliko dana pukao.

- Mislim da je to baš zbog naših komentara, pritisak koji sledi tek. On čeka da se ona opravda pa da ustane i kaže da je bio u pravu za sve. Koji je pogled zbog kog ste vi završili? - rekao je Bebica.

- Ja sam samo hteo da ona bude jako normalna prema meni. Imali smo idilu i sve se menja u 24 sata. Sad je devojka koja gleda klip i ispod časti joj je. Znam kakav sam i da mi je karakter nula, posebno kad sam zaljubljen, da je najgora na svetu boleo bi me ku*ac za sve. Samo sam hteo da joj dam do znanja da nisam dobro i da vidim šta će da me snaše. Vidi čuda, shvatila je i razumela me - rekao je Gastoz.

U novom video-snimku prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je razgovor Jovane Tomić Matore i Borislava Terzića Terze, u kom je ona istakla da je jedina osoba koja zalužuje najbolji tretman od strane nje Dragana Stojančević, a da je Stefani Grujić kivna na tu činjenicu. Nakon završenog video-snimka, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Grujićevoj, kako bi prokomentarisala ono što je čula.

- Imam Munju, njega volim. Zaisa me ne zanima Matorina veza sa Draganom - kazala je Stefani.

- Konstvatno pecka Draganu i mene, to je i više nego očigledno. Pevušiš, provociraš, stalno si fokusirana na nas. Sujetna si i ljubomorna. Sa Terzom sam pričala o tome. Pričam o tome, imam pravo i tek ću da pričam o tome šta vidim. Sve na moje sad dolazi - kazala je Matora.

- Matora priča o Stefani, a uporno tvrdi kako Stefani priča o njoj. To veze s vezom nema - dodao je Munja.

- Vas dvoje tokom vaših rasprava mene stalno pominjete, ja sam toga svesna, a šta to znači? Očigledno je da sam ja njima fokus. Veoma mi je važno da istaknem da sam im ja glavna tema. Danas sam pričala sa Bebicom o Stefani i toj situaciji - istakla je Matora.

U video-klipu puštenom tokom emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuku kako Anđela Đuričić pridikuje Nenadu Marinkoviću Gastozu, jer ju je lagao da ima potpuno poverenje u nju. Nakon što se video završio, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Ne ponižava se, uopšte. Veoma je temljna. On glumi frajera, ili se isrtripovao da jeste. Da ja gledam sa strane, Anđela bi bila moj favorit. Birao je da joj veruje od samog početka, a sada menja ploču. Stavila mu je do znanja kako se oseća, a on manipuliše. Kakva je to distanca, odgovara mu takav odnos? Ne znam ko pada na te priče. Navijam za to da održi ovaj stav i da ne pada na njegove priče. On se zavozao, vidi se da se ohladio. Sada je samo u pitanju njegov viši cilj. Objektivno sad razmišljam, gledam sad stvari kakve jesu. Po tim stvarima su Peja i Gastoz isti - kazala je Ena.

- Zato što ovako komentarišeš i gledaš sve tako, zato smo se i rastali - dodao je Peja.

- Ne obraćaj mi se - rekla je Ena.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz komentarisali su svoj ljubavni odnos, koji je pre nekoliko dana propao. Umesto da spuste loptu, oni su postali ljuti rivali.

- Neću još da sudim. Vreme će da pokaže neke stvari. Ja ovde nisam bio jadan kad sam rekao da ne mogu da se suzdržim. Hteo sam na što blaži način objasnim mojoj devojci da mi je teško i da ne mogu da živim sa tim. Da li je bila ili ne to je drugo, samo to što je slagala. Pitala me da li me neko čeka u stanu, a ja sam joj onda rekao da me čekaju njeni klipovi, pošto je prva počela. Problem je što postoji mogućnost da smo u laži. Hoću da isteram na čisto. Kad bi me uhvatila pod jorganom i rekla: "Jesam, ajde da guramo tu priču", ja bih gura to. Ne mogu da poverujem da je ona toliko tupava i glupava da olako zaboravi sitnice i detalje. To je nešto što je mene jelo. Pre ću reći da je ne verujem nego da se pravim i da je tapšem po rameni. Naš jezik se promenio, sad smo i krevet, a ne znam šta će biti usput. Gledao sam da je nađem da vidim šta se dešava - rekao je Gastoz.

- Mislim da je to skretanje priče da bi Gastoz bio kriv za njihov krah veze. Ako se svi vraćaju na to da je on ušao sa uverenjem da je ona imala nešto sa njegovim prijateljem, a mislim da to njemu nije bilo ni bitno. Meni Anđela nije jadnica dok se umiljava i moli ga za pažnju, jer ako vidiš poentu da se boriš za nekoga ne možeš biti jadan. Oboje su spuštali loptu da ne izgovore nelke teže reči. Gastoza jednostavno boli. Povređen je zbog njenog čina - rekla je Sanja.

Aleksandra Nikolić dobila je reč u emisiji ''Gledanje snimaka'', te je prokomentarisala odnos Nenada Marinkovića Gasoza i Anđele Đuričić.

- Na samom početku sam rekla da je Gastoz težak manipulator. Rekao je da se ohladio, a kada se ona distancirala, sad se buni. Nije ovo očekivao od nje - rekla je Aleksandra.

- Milena, kako ti gledaš na ovu situaciju? - upitala je voditeljka.

- Gastoz je pokazao klasičnu mušku sujetu. Dok je on govorio o tome da se ohladio, ja sam gledala da li će ona da padne sa klupe od šoka, a on sad dolazi sa rečenicom:'' što mi se hvatate za jednu reč?''. Vidi se da je pokazao hladnokrvnost. On ima pravo da se ljuti, ali takođe moram da kažem da je preterao - istakla je Kačavenda.

- Ko je od njih dvoje ispravniji? - upitala je voditeljka.

- U ovoj situaciji je ona ispravnija. Smatram da je Anđela dovoljno pametna da vidi sve što je ispred nje. Odjednom je njegova sumnja postala najveći problem - rekla je Milena.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde Marko Đedović smatra da Uroš Stanić preleće od jedne do druge osobe i da šalta sve.

- Nisam očekivao ovo od Marka. Odlučio sam da ne branil laži i da pričam realno. Ako sam zbog prijatelja gušio svoju prirodu, a da mi taj prijatelj nije pokazao poštovanje. Ja sam sve izignorisao, a onda joj za stolom nije bilo bitno moje mišljenje. Ja sam njoj bio niko sve vreme. Ona meni nije bila niko nego je i te kako bila neko. Da je bila kontra situacija, ona ne bi svoj kredibilitet rušila nego bi realno komentarisala. Čudno mi je poštovanje Anđele i Karića i to što se štite. Ovde se poredi prošla sezona, da sam ja provocirao nju i Janjuša. Ako je neko bio uz njih, bio sam ja. Kačavenda se pokazala i ove sezone, ali i prošle po pitanju Gastoza. Kačavenda je pričala da me Aneli koristila, a sad se spinuju priče. Kačavenda koja je pljuvala Anđelu sad meni se*e i ke*a - rekao je Uroš.

- U žaru svađe i ludila je podignut da komentariše, a njih dvoje su bili u vatri, on je onda seo i udario po njoj - objasnila je Kačavenda.

- Kad sam komentarisao Karića i nju, ona nije ništa lagala i sve sam joj verovao. Sad je uhvaćena u laži. Podlegao sam svojim ušima gde čujem kontradiktornosti i laži. Najviše me pogodilo kad sam plakao, a Anđela mi nije prišla nego Gastoz. Ja bih prišao da sam u najvećem haosu i da gori svet. Suradan sam video bol u ku*cu i distancu. Meni je preko glave. Nije zaslužila moje poštovanje. Đedović na sve načine pokušava da opravda Anđelu, vrlo je pristrasan u komentarisanju. Njega samo treba nagaziti i čuti pravo mišljenje. Ona ne sme da ga nagazi. Za Aneli i Janjuša svi znaju koliko sam bio tu za njih. Kad vide ljudi njene postupke, biće poznata po testovima za trudnoću. Cela nacija zna da me koristila - ispričao je Uroš.

Aneli Ahmić naredna je dobila reč od voditeljke Ivane Šopić u emisiji ''Gledanje snimaka'', te je prokomentarisala raskor prijateljstva Uroša Stanića i Anđele Đuričić.

- Da li si očekivala da će dođi do prekida prijateljstva? - upitala je voditeljka.

- Mislim da Anđela i Gastoz njega nisu korisili. On ume da se uduče pod kožu, da ga čovek veoma zavoli, a onda izda kad se čovek najmanje nada. Počinjem od sebe. Ja sam prošle godine imala partnera s kojim sam želela da budem stalno, a on je pravio haos jer nije konstantno provodio vreme s nama - rekla je Aneli.

- Ne, to nije tačno. Ne provociram. Mene su moji prijatelji izdali. Ono što priča sada Aneli je budalaština - dodao je Uroš.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde Borislav Terza Terić govori da ludilo prema Sofiji Janićijević nikad nije prestalo.

- Ljudi koji su u Odabranima vide kako mi funkcionišemo i komuniciramo. Budem kod nje u krevetu i dozvoli mi da je zagrlim i poljubim u obraz i vrat. Vratio sam se u onaj period na početku. Sve se dešava isto kao na početku. Jednostavno mi je draga i krivo mi je što smo na taj način završili. Lepo se osećam. Sa njom sam imao neke teme, uopšte me nije zanimalo ništa drugo - rekao je Terza.

- Sve je ovo lepo. Ja sam mu rekla da ne bi trebali da prelazimo neke granice. Meni nisu jasne stvari kako je on smeo da se skloni od mene. Zgadio mi se, uspeo je u tome. Komuniciramo što smo u Odabranima, prija mi da osetim drugu energiju. Ali ništa više nikad biti neće. Ja sam mu zaista verovala. Da bih ušla u ovako komplikovan odnos znači da sam se zaljubila toliko da nemaju granice. Toliko sam se zaljubila da nisam znala šta da radim. Mislila sam da treba da čekam da se porodi Milica, da ode Milica, a posle Nove godine je došao klip sa Draganom, pa sve ostalo. Ja ne praštam povišen ton, laganje. Kolikoželim nešto meni ne da moja glava i moja psiha - rekla je Sofija.

U video-klipu puštenom tokom emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Sofi Tikačenko ističe da je Nenad Marinković Gastoz flertovao sa njom, dok Sofija Janićijević ističe da je ta informacija potegla od Anđele Đuričić. Nakon završenog vedea, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Đuričićevoj.

Video pogledajte klikom OVDE.

- Ova priča je krenula pre mesec dana. Sofi i Sofija su krenule da pričaju kako sam ja krenula da govorim to za Sofi. Ja sam načula od ljudi i pitala lično za Gastoza. Neverovarno mi je bilo da ja ne vidim da flertuje sa nekim. Ova priča je potegla iz hotela - kazala je Anđela.

- Ovo je sigurno krenulo od tebe, samo da bi skrenula temu s Pavla - dodao je Uroš.

- Ti mene opet provlačiš vezano za tvog dečka, nije mi zaista jasno. Odakle tebi ideja da neko od nas to potencira? - upitala je Sofija.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde Aneli Ahmić i Luka Vujović komentarišu Asmina i Staniju.

- Zamerio sam joj. Rekla je da je nisam ispoštovao oko Terze, pa je posle rekla da j eipak bilo sutradan, korigovala je. Malo mi je neprijatno kad to uradi, ali eto. Njoj je možda malo smešno kad Milan postavi pitanje, to razumem, ali onda dođe za sto i isto uradi - rekao je Luka.

- Treba da kaže da je Alibaba ne zanima i završi priču - ubacio se Mića.

- Rekla je da nisam ljubomoran na Karića, ali jesam na Janjuša. Onda ona meni zamera kad spomenem Sandru - rekao je Luka.

Lepi Mića odlučio je da iskaže svoj sud o rekaciji Aneli Ahmić nakon kraha veze Asmina Alibabe i Stanije Dobrojević.

- Ovo je osvetnička priča Aneli Ahmić što znači da se emocija nije ugasila - skočio je Mića.

- Priča u šiframa, ona bi meni haos napravila - ubacio se Luka.

- Ja mislim da bi ona u dubini duše bila sa njim ponovo. Šta je izrečeno ovde sve!? Ona je pala u komu, a sad se smeje na pomen njega, kao da ništa nije bilo. On je u studiju pričao. Ponizio je najstrašnije. Odjednom kao - skočio je Mića.

- Meni je rekla da njega nije najviše volela - rekao je Luka.

- Smešan si - odgovorila je Aneli.

Luka Vujović i Aneli Ahmih osamili su se u Pabu kako bi porazgovarali o novonastaloj situaciji oko Asmina Alibabe, zbog priče koja se potegla tokom večerašnje emisije.

- Iz čista mira mi kažeš da idem i pušim ku*ac svojim drugovima - rekao je Luka.

- Zbog toga jer sam se pomirila sa Đedovićem mi se hvatate za sve - ponavljala je Aneli.

- Ja se više ne hvatam, živi svoj život. Od mene ne očekuj ozbiljnu vezu. Ja budala te gledam ozbiljno. Sve ti je malo - rekao je Luka.

- Milan je bio u pravu - rekla je Aneli.

- Nisam ja ti bolesna ženo. Nisam reč progovorio sa ženom. Ti si ozbiljan lažov patološki - rekao je Luka.

Autor: N.Panić