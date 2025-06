Zataškavala sam mnoge stvari, zaljubljen je od početka u mene: Sofi raskrinkala Gastoza do srži, Anđeli priznala bolnu istinu u lice! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Nenad Marinković Gastoz priznaje Sofi Tkačenko da je obožava.

- Anđela, kako ti deluje ovo? - upitao je Milan.

- Ja apsolutno nemam pravo ništa da mu zamerim, ali vidi se da njoj nije neprijatno. Meni je ovo flert obostrani, ali ne dopada mi se što sve svaljuje na njega. Mislim da su sviđanja obostrana - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla davnih dana da je ona meni sumnjiva. Srpski jezik nije lak, a ona ga za dva meseca zna perfektno. Ja sam u poslednje vreme ispratila njih dvoje i bavim se tom situacijom. Ja sam Sofi pitala: ''Da li osećaš da se sviđaš Gastozu'', a ona je rekla: ''Mislim da da, ali ne mogu to da kažem za stolom jer šta ako on ne potvrdi''. Znači da ona ni tu nije bila sigurna - rekla je Kačavenda.

- Ja poznajem devojke koje su prošle pola sveta, pa su moralne - rekao je Karić.

- Ja nisam dovela u pitanje njen moral - rekla je Kačavenda.

- Vi pričate da ona pokriva mene, ali to nije istina - rekla je Sofija.

- To pričaju tvoji najveći prijatelji - rekla je Kačavenda.

- Ja ne želim da budem treća osoba u odnosu, ali desilo se dosta situacija koje je Anđela vidi i gde je mogla da zaključi nešto. Obzirom da ona ništa ne priča, ja sam to prihvatila. Ja mislim da mu se sviđam otpočetka. Zbog čega kad ja pričam to juče i prekjuče niko mi ne veruje, ali rekla sam to. Ja sam mnogo stvari zataškavala i ćutala - rekla je Sofi.

- Preda mnom nije radio neke stvari - rekla je Anđela.

- Mislim da mu se dopada i da bi bio s njom. Ja bih ostao s njom dobar da oni budu zajedno - rekao je Mateja.

- Sofi da li ti se sviđa Gastoz? - upitao je Milan.

- Ja sam uvek govorila da sam prijateljski gledala njega - rekla je Sofi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić