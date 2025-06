NA TANKOM LEDU! Rajačić morao da bira između Jelene i Milice, evo koja mu je bolja U KREVETU (VIDEO)

Ipak odabrao lakšu soluciju?!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je bivšeg učesnika "Elite 8" Uroša Rajačića, koji je ovog puta govorio o tajnoj vezi sa Milicom Veličković, ali i svojim odnosima tokom Bele kuće.

- Ko je bolji u krevetu, Milica ili Jelena - pitao je Nikola.

- Ne mogu da ti na to odgovaram, Milica ima malu bebu i ne mogu da je stavljam u poziciju da opet ima neke probleme, iako je ona sve lošiji čovek iz dana u dan, potrudiću se da to ne budem - rekao je on.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić