MILICA HOĆE DA ZATAŠKA PRIČU O TAJNOJ VEZI S RAJAČIĆEM?! Uroš obelodanio detalje njihovog odnosa, pa otkrio da li je upoznao malu Barbaru pre Terze: To su one bakice što... (VIDEO)

Iskren do koske!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je diskvalifikovanog učesnika "Elite 8", Uroša Rajačića, koji je ovom prilikom progovorio o odnosu sa Milicom Veličković, Terzinom bivšom verenicom, otkrivši da li je upoznao njihovu ćerku pre Terze.

- Mnogi će reći da si upoznao Terzinu ćerku pre Terze, da li je to istina - pitao je Nikola.

- Naravno da nije istina. Pričao sam o tome da nemam nikakve veze sa tim, ali znaš šta je mnogo bitnije, oni što će to reći, oni mi pišu da sam slagao. To su fanatici, bakice koje podržavaju Milicu. Zbog toga što je pre neki dan pisala kod mene tamo, dovodi me u tu situaciju da pričam o tome, a hoće da se zataška - rekao je Uroš.

- Pojavljivale su se neke stranice koje su pisale da si ti izmislio celu priču za Milicu, da li je to istina, imaš li ti neku vašu zajedničku sliku, neki dokaz da ste bili zajedno? - pitao je voditelj.

- Naravno da jesmo bili zajedno i neverovatno mi je koliko su bolesni?! Zamisli ti koliko moraš da budeš bolestan da misliš da ću da izmislim celu onu priču koju sam pričao dva sata. Počinju od sebe svi! To što se njima ništa ne dešava u životu i što ne mogu da shvate... - rekao je Rajačić.

Autor: Nikola Žugić