MORA SVE POD NADZOROM, DETE NEĆE DOBITI NI NA POLA SATA: Nina kipti od besa na Munjeza zbog ponašanja prema Stefani, osolila kao nikad do sada: Čim neko pohvali, on... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, gošća je bila Stefanina majka Nina, koja je ovom prilikom progovorila o turbulentnom odnosu njene ćerke sa ocem njenog deteta, Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Volela bih da Danijela distanciram od Stefani maksimalno...Njegova agresija i njegovo psihičko maltretiranje i vređanje ostalih žena. On ima ozbiljnih problema kada neko pohvali ženu, on dobija kompleks i poklapa tog nekoga. Kada ustane Stefani da kaže nešto, on je poklapa, izludi je maksimalno - rekla je Nina, a onda je dodala:

Stefani je povređena zbog odnosa sa Matorom, nije ona još to sažvakala. One su prošle svašta nešto, bilo je i lepih i manje lepih trenutaka. Jovana kao Jovana, ne zameram joj više ništa, nikada joj neću oprostiti, a jedva čekam da Jovana izađe napolje...Jovana ima neki svoj svet i ne želi da ga remeti, ima fobiju od zavesa. Oni su njoj stan totalno preuredili i renovirali, to sam zapazila kod Joce u emisiji...

Kada je reč o odnosu Stefani i Munjeza, Nina misli da će se ponoviti isto što i prošle godine, kao i da neće dati Munji malog Kostu ni na pola sata nasamo.

- Ona kada je izašla napolje ona je gledala one snimke sa Lejdi Di i ostalo i zato mu se nije javljala. Ista je sada priča, samo nije Dragana, nego je Ena...Nećemo mu zabraniti tatu, ali mora pod nadzorom, ako bude hteo da vidi dete, pod nadzorom, neće ga dobiti ni na pola sata - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić