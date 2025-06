Šok!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je Uroša Rajačića, diskvalifikovanog učesnika "Elite 8", koji je ovom prilikom govorio o tajnoj vezi sa Milicom Veličković, ali i prijateljstvu sa Terzom.

- Ti Terza i Munja ste bili u karantinu u istoj sobi i pričali ste o tome da ćete se držati zajedno i sada se pojavljuje vest da si s Milicom - rekao je voditelj.

- Slažem se i to je ono što ne mogu da objasnim, a ni ne trudim se, da sam opet ja u ovoj priči najlošiji kome se opet svidela tuđa devojka. Nije ona tuđa devojka, ali je poenta kako to famozni narod gleda. Ne mislim da Milica i Terza nemaju nikakve veze i pričao sam sa Terzom više puta, njega Milica kao žena više ne intresuje i to je i pokazao, s druge strane, ja s njegovim detetom nemam nikakve veze, niti sam ga šetao, niti sam ga vodao, niti sam ga upoznao. Niti sam uticao niti bih, ja sam izneo svoje mišljenje kako bi to trebalo da izgleda, ja sam dete razvedenih roditelja, ali se ne mešam. Ja nisam skinuo njegovu devojku, nije bila njegova devojka, to su zavere tih fanatika - rekao je Rajačić, a onda je otkrio da ima dokaz da je bio sa Milicom:

Aman čoveče, imam sve. Ja ne moram ništa kompromitujuće da izbacim, mene je Milica dovela u ovu situaciju, prvenstveno pričajući nekim ljudima (Ana Spasojević) da se to dešavalo. Vidim da se i Ana Spasojević popalila, neću uopšte da odgovaram na to. Ja sam Milici rekao pre neki dan da mi je jasna, okačila je stori pre neki dan: "Tajna veza je glavna tema", njoj ovo sve imponuje. Ja sam je pitao: "je l' ti je drago što smo na portalima", ona mi je rekla da je zabole, ja je pitam: "što si sa mnom na portalima", ona mi kaže: "slatko mi je".

