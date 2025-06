GASTOZU ĆE POSLE OVOG SVE BITI JASNIJE! Isplivao novi dokaz: Anđela ovim postupkom stavila Pavlu do znanja da JOJ SE SVIĐA (FOTO)

Nedeljama unazad spekuliše se o odnosu Anđele Đuričić, aktuelne učesnice "Elite 8" i bivšeg zadrugara Pavla Jovanovića, koji tvrdi da su bili u odnosu koji je više od prijateljskog, dok s druge strane, Đuričićeva to demantuje, a sada je isplivao dokaz koji joj, može se reći, ne ide u prilog!

Anđela Đuričić, aktuelna učesnica "Elite 8", doživela je krah veze sa Nenadom Marinkovićem Gastozom zbog toga što, kako ona misli, se Gastoz ohladio, dok on govori da to pak, nije istina, već da joj ne veruje u priču o odnosu sa njegovim drugom Pavlom Jovanovićem, inače bivšim učesnikom rijalitija "Zadruga".

Naime, kako je klupko počelo da se odmotava, Anđela je počela da iznosi detalje njihovog odnosa, a u nekim detaljima nije ispala iskrena, a sve to pravdala je tim da se ne seća detalja njihovog druženja, već one suštine, te jasno stavlja do znanja iz dana u dan da nije bila ni u kakvoj emotivnoj vezi sa Pavlom, već je to bilo samo druženje.

No, međutim, dokaz koji je isplivao na mrežama je totalno demantuje. Neretko u svojim izlaganjima ili pak, obraćanjima, umela je da kaže da je i lajk (sviđanje) na instagram storiju znak osobi kojoj se to uputi, da joj se zapravo dopada. Sada je isplivalo da je Anđela, samo dva dana pred ulazak u šestu sezonu rijalitija "Zadruga" lajkovala Pavlu jedan instagram stori, čime se potvrdilo da je ona time htela da mu stavi do znanja da joj se dopada. Podsetimo, Anđela je otvoreno govorila o tome da ju je Jovanović dovezao u već spomenutu sezonu rijalitija do Šimanovaca zajedno sa njenom, sada već bivšom, kumom i džakovima sa stvarima.

Kako će na ovo reagovati Gastoz kada bude saznao i da li će mu ovo biti samo potvrda za sumnje koje možda gaji, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić