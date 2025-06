Šok za šokom!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon kratke pauza za reklame nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Mnogi su se zapitali da li se plašiš šta to Gastoz može da sazna od Pavla pa si ti rešila da preventivno deluješ - pitao je Darko.

- Boli me du*e šta su se oni zapitali, što se mene tiče, mogu samo da se pitaju, ostajem pri tome što sam rekla, a to je da nisam bila u ljubavnom smislu sa tim dečkom - rekla je Anđela.

- Kažu učesnici da si im čudna, da si hladna, da ispada da ti ovaj raskid nije pao toliko teško, kako gledaš na to - pitao je Darko.

- I kada su bili znatno manji problemi videla sam njegovu emociju prema meni, sada je ne vidim. Tražila sam da je iskopam, potencirala sam da je veća nego ikada i iskreno, blam bi me bilo da nastavim da lažem sebe. Obukla sam ovaj komplet jer se Helga vratila na velika vrata i ništa neće vratiti Anđelu koja će da se ponižava i da trči za nekim ko se ohladio od nje - rekla je Anđela.

- Od kada Anđela Đuričić kalkuliše kada su u pitanju njena osećanja i ne bori se za ljubav - pitao je Darko.

- Da sam iskrena, jesam, da sam borbena, jesam, ali da sam paćenica, nisam! Ne želim da budem blizu nekoga prema kome imam emocije, a taj neko se ili hladi, ili se ohladio. Sada želim da istini odmah pogledam u oči...On je meni ispričao da ga gušim, da me isporučuje Veliši i da idem u Đenoviće, ovime mi je pokazao da me ne vidi ni u bliskoj budućnosti, a kamoli u dalekoj - rekla je Anđela.

- Osuđivala si Aneli jer pljuje Luku kod Đedovića, a ti si ispada isto tako radila. Razgovarala si sa Đedovićem o Gastozu i kada god bi rekao da ti mozak vrti u krug, ti se nikada nisi suprotstavila, nego si slušala i ćutala - pitao je Darko.

- Da li sam ikada poslušala ili se vodila svojom glavom?! U poslednje vreme ne provodim vreme sa Đedovićem, tako da je to period koji je bio ozbiljno turbulentan, kada je sve to govorio za stolom. To se misli na period februar i mart, nikada se nisam od toga ograđivala - rekla je Anđela.

- Samo bih da pitam da li se sada dešava ta situacija pa smo mi raskinuli ili se dešava skroz nešto drugačije - pitao je Gastoz.

- Ne znam o čemu pričaš, to me ne zanima...On je taj koji je preko noći odlučio da promeni planove, ohladio, isporučuje me tati i tako dalje. Ja sam svoje rekla, ja sam pogrešila prema njemu u toj situaciji, eto šta da se radi, dešava se. Moja greška mi izgleda kao da me je sačekao na zicer, dešava se, to je okej, ne uzimam mu za zlo - rekla je Anđela.

- Ponašaš se kao mućak, a ne kao jaje, ne znam šta pričaš ti devojko - rekao je Gastoz.

- Simpatičan mi je kada se ovako nervira, vidim da mu baš nije dobro - rekla je Anđela.

- Ma brate priča da sam se uhvatio za ovo da bih raskinuo, daj bre, devet meseci spavamo u istom krevetu, zaj*bite me te priče - rekao je Gastoz.

- Šta se desilo da je Gastoz od tvoje najveće ljubavi postao momak pored koje se osećaš kao najveća jadnica - pitao je Darko.

- Nije on ništa uradio, ja sam učinila to. Momenat kada sam krenula da ga poljubim, a on se izmakao, to je momenat kada sam ja najveća paćenica. Na šta ti ja ličim, je l' ovaj normalan?! - rekla je Anđela.

- Ti nisi razumna - rekao je Gastoz.

- Prihvati da ono što si rekao da je to istina i da si se olakšao, neću da forsiram nešto što ne postoji - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić