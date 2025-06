Uzvratila duplo jače!

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega želiš da odvojiš Luku od Karića i kako komentarišeš to što bi Luka izabrao Karića, ne tebe - pitao je Darko.

- To mi ne pada na pamet, tako su shvatili jer im tako odgovara. Ne smatram da Luka treba da se odvoji od Karića, stekli su ovde prijateljstvo i to je nešto što ne bih volela da se desi - rekla je Aneli.

- Mnogi se pitaju do kada ćeš ponižavati Luku i zbog čega bi on trebalo Stefana da oralno zadovolji - pitao je Darko.

- Jao Darko ovde se sve meri katastrofalno...Ne smatram da to treba da radi, rekla sam da sam pogrešila, počela sam da ludim i da izgovaram rečenice koje nikada nisam govorila. Izvuče to Luka iz mene, pogotovo kada su njegovi prijatelji prepristrasni prema njemu, pa sam ja za sve kriva...Nemam ni u koga poverenja. Napolju takve stvari ne radim kao ovde, ne znam, to mi je ostalo ovde, stalno nešto umišljam, bojim se da ne budem izblamirana - rekla je Ahmićeva.

- Da li si ti dala Luki dovoljno materijala da bude siguran u tebe ili si i ti svojim ponašanjem produbljivala da nema poverenje u tebe - pitao je Darko.

- Ne znam, ja kada ga pitam, on kaže da mi veruje i da ima potpuno poverenje u mene

- Koliko te je obradovalo hipotetičko pitanje o raskidu Aneli i Stanije - pitao je Darko.

- Nije me obradovalo, meni to nikakvu sreću nije donelo, ali ako se sećaš, govorila sam da tačno znam da njihova veza neće opstati. Oni se mogu sutra pomiriti, verujem da će se pomiriti, ali ne verujem da će ta velika ljubav tako lako se ugasiti i sve ono što je učinjeno i načinjeno i prošle godine izgovarano, da to olako propadne. Gde je nestala ta velika ljubav?! Volela bih da budem novinar i da ispitam Stanija i Asmina - rekla je Aneli.

- Ti si najavila da ćeš se tek sladiti i pričati jer su njih dvoje zajedno upropastili život i tebi i ćerkici - pitao je Darko.

- Bude li me prozivao i radio ono što je prošle godine radio, kojekakve izjave davao, kada sam ja otišao ne znam ti ni ja gde, i te kako ću mu uzvratiti i neću mu ostati dužna. Nije se desila ta čuvena vila u Majamiju, nije se desilo preseljenje kada nas je pozvao da Nora i ja dođemo kod njega i Stanije, nego sam ja pobegla glavom bez obzira ovde i spasila sebi život - rekla je Aneli.

- Govorila si da navijaš za blizak kontakt Nore i Alibabe, a sada kažeš da ćeš razmisliti da li ćeš dati Asminu da viđa dete - pitao je Darko.

- Povredilo me je ono sa Đedovićem što se desilo, kada je napisao: "kad-tad istina dođe", tako je jadan bio posle svega kad je Marko došao i rekao da se spustila lopta, dao mi je za razmišljanje da se lopta nikada nije spustila - rekla je Ahmićeva.

- Rekla si da ti je jasno da su svi pristrasni prema Luki, a da tebe udruženo blate, šta si to shvatila - pitao je Darko.

- Kada sam se izmirila sa Đedovićem, videla sam svašta, promenila se ploča prema meni. Mića stoji iza mene, pa stoji, on je tu uvek za mene i odbrani me. Nisam ja otpisala Karića, ali imam pravo da se osećam ugroženom kada neko tako prokomentariše, nisam ja ljuta na njega, ali sam razočarana jer smatram da su neke stvari bile bespotrebne - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić