Petak je rezervisan za emisiju ''Pitana novinara''. Voditeljka Ana Radulović, ugostila je u studiju predstavnika portala Pink.rs, Darka Tanasijevića, kao i predstavnika Red portala Jovana Ilića - Jocu novinara. Oni su svojim britkim jezikom i pitanjima od kojih lije znog sa čeka, ''rešetali0'' učesnike Elite, te je sasvim sigurno noć koja je za nama, bila ključna da se istina obelodani i brojne stvari izađu na površinu.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara", podigao je Nenada Marinkovića Gastoza, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Dogodio se taj raskid, iako su mnogi bili ubeđeni da si izgubio poverenje u Anđelu, mnoge si iznenadio kada si to priznao. Koja je to kap prelila čašu i zbog čega kada bi tražio razgovor o Pavlu, mnogi kažu da je prebacivala na galamu, kao one noći u hotelu - pitao je Darko.

- Od samog početka mi je to bilo turbulentno u glavi, hteo sam da se sve to stasa, a nisam znao da će ponovo da se podigne prašina kada priznam šta mi je na duši. Ja sam pričao da sam na njenoj strani i da joj verujem, ali mi faca nije bila takva. Ne znam kada je to bilo tačno, ali se nagomilavalo, svaki put kada se nešto iznese što ona nije rekla, pa neke situacije koje ne mogu da pojmim da ona može da zaboravi...Besan sam došao kod tebe, otvorio sam ti se tri prsta i rekao šta sam imao i ti si bio malo šokiran. Onda sam shvatio da će to da bude tema, pa sam otvorio srce Anđeli u hotelu. Pričao sam ovde kao i na klipu gde se vidi da smo našli zajednički jezik i da nije bila poenta da se odvojim od nje, nego da joj dam na neki način do znanja da joj, nažalost, ne verujem i da mi je to nonsens. Ne znam kako bi to izgledalo, kao ja tripujem kako joj verujem, mi smo u vezi i onda posle par dana kada izađemo, shvatim da sam bio slagan - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić i turbulencija kroz koje prolaze.

voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić i turbulencija kroz koje prolaze.

- Tako sam se osećao, a kad sam pričao sa njom to se promenilo. To je bio bes, kad je opet na cici mici priču htela da bude sve normalno, a sedam dana sam joj bio na ignoru. Posle tri sata smo legli u krevet i nisam imao tu emociju, a onda sam rekao da sam hladan i protumačeno je kao da sam ubio čoveka, a čak ni ja ne stojim iza tih reči - govorio je Gastoz.

- Mnogi su komentarisali da si Anđeline laži za Pavla iskoristio kao razlog da ih ostaviš, da li ćeš se videti sa njim čak i da ne budeš sa Anđelom? - pitao je voditelj.

- To neće biti prva stvar koja ću da uradim, ali naravno da hoću jer je to nešto što me muči. To je priča koja kruži kroz kuću da sam se uhvatio za to, da sam zaljubljen u Sofi, a sve to pada u vodu i nisam planirao jer bi bilo van svake pameti da se od devojke ne odvajam devet meseci i da pričamo o lepim stvarima i imamo naše planove, bili su izvodljivi i nije bilo prepreka dok se ovo nije izdešavalo. Hoću da izbacim neke stvari, pa ćemo da vidimo - pričao je on.

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Šta to ne može niko u kući da kaže za njega - pitala je Anđela.

- Da muvam druge devojke - rekao je Gastoz.

- Da muvam druge devojke - rekao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz pokušavao je da objasni da u Sofi Tikačenko ne vidi nikakve loša namere zbog priznanja da je primetila da mu se ona dopada.

- Ti se njoj sviđaš - rekla je Kristina.

- Ne, ona je zaljubljena u Mateju. Ja više komuniciram sa tobom, Kristina - dodao je on.

- Rekla je da je gledaš toplim očima - poručila je Kristina.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, šta je bilo toliko ludo u Gastozovim odgovorima? - pitao je Darko.

- Najluđi mi je bio kad se otvorio o emocijama prema meni koje poseduje, toliko je bio lud da nisam mogla da verujem sa kakvim sam ludakom bila u vezi. Ovo je veče komedije, svaka čast nadmašio je sam sebe i prešao je igricu, ali za nekog drugog, a za mene je ovo smešna igirca. Razumem da je povređen i ponaša se u skladu sa tim. Ne znam šta on misli koliko godina imam, pa da padnam na ove priče? On je toliko proučen model muškarca da ne mogu da padam na ove priče i bila bih sama sebi presmešna kad bih pala na ovu komediju. On ne može da shvati da je provaljen i da ova priča ne može da mu prođe i zato je bio besan večeras jer sam mu se smejala u facu. Večeras je sujeta pričala iz njega jer ne može da bude kako on hoće, a najjače je bilo kad je hteo da mi postavi autoritet - govorila je Anđela.

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon kratke pauza za reklame nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Mnogi su se zapitali da li se plašiš šta to Gastoz može da sazna od Pavla pa si ti rešila da preventivno deluješ - pitao je Darko.

- Boli me du*e šta su se oni zapitali, što se mene tiče, mogu samo da se pitaju, ostajem pri tome što sam rekla, a to je da nisam bila u ljubavnom smislu sa tim dečkom - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekla si da više nećeš da se trudiš, a pre par meseci ste imali gore svađe i rešavali probleme, a zbog čega to sad nije moguće? - pitao je Darko.

- Nisi mogao preko noći da doneseš odluke jer smo mi toliko dugo planirali, to je moralo da traje neki period. To da ja idem svojoj kući, da ide u svoj stan, da ga gušim, da nema planove sa mnom, pa će možda da me zove ili ne, to ima mnogo veću težinu, samo je čekao momenat da to ispusti iz sebe. Ja sam osetila da je on mene zagrlio jer je video da mi je teško, pa sam samo u sekundi prebacila na sprdnju, a video je da mi nije dobro. Zagrlio me je jer mu je bilo žao kako se osećam, a onda sam shvatila da sam ozbiljna debilka i ne želim da me neko grli iz sažaljenja i zato sam rekla da sam ozbiljna paćenica i ne želim to više da budem - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić odlučila je da se ogradi od razgovora sa Markom Đedovićem, kako ne bi dobijala pitanja o tome. Ona je dobila amneziju o njihovim razgovorima i pokušala da predstavi da su bili ranije, iako je poslednjih dana često ćutala na komentare koje je imao o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Marko, od sad ni van stola neću da te slušam šta pričaš za njega - rekla je Anđela.

- Šta sam novo rekao? - pitao je Đedović.

- Znam da ga nisam pljuvala i da ništa drugačije nisi rekao. Ne znam kad smo pričali, možda u prolazu. Mi smo komentarisali situaciju za Pavla, ali šta je tu novo? - nastavila je ona.

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Čime to držiš Gastoza u šaci i čime ga ucenjuješ - pitao je Darko.

- Ni sa čim. S obzirom da si ti neko ko nas gleda, možda možeš bolje da mi kažeš. Zaista ništa, rekla sam to u afektu. Nisam iskrena, ali nema ništa specijalno što bih rekla, a da već nije rečeno. Nikada nisam koristila nijednu situaciju protiv njega, koju sam videla. Ništa nisam videla, nešto sam permutovala - rekla je Anđela.

- Je l' si videla nešto između njega i Sofi - pitao je Darko.

- Što me to sada pitaš?! Kako si me to odjednom pitao?! Znači gledao si rođendan Velikog šefa (smeh). Odala sam utisak i da sam iskrena, pa sam ispala najveći lažov, previše sam se ja davala transparentno - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofi Tikačenko o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Da li ti je lakše posle razgovora koji si obavila sa Gastozom? - pitao je Darko.

- Opušteno smo porazgovarali, rekao mi je da ne moram da se nerviram. Ja sam opuštena i sasvim mi je lagano i ne stresiram se. Drugačije se osećam, pre nisam htela da budem upletena, iako sam se nervirala i pre par dana. Ja sam htela da kažem šta mislim i dok to nisam ispričala stvaralo mi je tenziju. Sad ne osećam tenziju - rekla je ona.

- Je l' ti laknulo otkako su raskinuli Anđela i Gastoz? - pitao je voditelj.

- Ja ne znam ni kad su raskinuli Anđela i Gastoz, možda danas kad je on izašao iz kreveta - rekla je ona.

Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Došli smo na to da sve ono što su meni zamerali i komentarisali suprotno od mene, sada oni stoje i govore. Sve to što je Gastoz radio, radio je i prethodnih meseci, ovo što je Anđela sada hladnokrvna, smatram da je ona to odavno videla i sve to što sam ja zamerao, ona je sakupljala i nju je to hladilo. Gastoz je meni nabacivao sve vreme da nisam savremen i liberalan, kako nemam želudac kakav on ima, a sada smo videli da je on postao moj apostol. Iskorišćena situacija da se udalji od nje, svima je dobro došlo da se udalje sada - rekao je Karić.

- Kako im je dobrodošlo da se udalje, ako se toliko vole - pitao je Darko.

- Ja to nisam rekao, ja sam govorio da ne verujem u toliku ljubav. Okej da su se neke emocije rodile, normalno je, ali videli smo kako su se rodile i kako su se ugasile. Smatram da ona ne vidi sebe s njim napolju, isto tako i on. Smatram da Anđela ne bi mogla neke stvari da podnese, ovako kićanović i idemo dalje - rekao je Karić.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi joj postavio pitanja o odnosu Nenada Marinokvića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Gastoz ti je otvoreno zamerio način na koji si ga komentarisala, a šta misliš kakvo mišljenje bi imao kad bi čuo kako stvarno pričaš o njemu kad on to ne vidi? - pitao je Darko.

- Počela sam da ga komentarišem kad je Anđela bila u izolaciji i kad nisam čula šta je čuo na intervju, pa nisam znala da Anđela nije htela da ga poljubi u pola pet ujutru, pa onda da mi se ne sviđa njegovo ponašanje kad je ozbiljno, a on okrene na sprdnju. Tema je previše ozbiljna da bi se okretala na šalu. Večeras smo čuli i ekskluzivu da se Pavle tema potegla tek nakon veze. Da li će meni neko da kaže da ja uvlačim Sofiju i Sofi ili je priča krenula kad su Sandra i Sofija to primetile? Što bih ja verovala 100% kad sam dosta pojela g*vana, pa da vidim da li je Sofija ili Sofi. Komentarisali smo u pušionici, razmatrali, znamo koliko jedna reč ima značaja. Ja sam Gastoza podržala kako se oseća kad Anđela meša babe i žabe dok sam mislila da pokriva kumu, jer je to bio moj stav, a ona me je demantovala. U petak na novinarima se odjednom psotavlja da Pavlu nije bitno šta je Gastoz uradio, sve opcije sam razmatrala i rekla da ima prava da se oseća ovako, ali ne vidim razlog da se povuče - rekla je Milena.

Darko Tanasijević dao je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao raskid Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Rekao si u jednom trenutku da i deca bolje glume ljubav od Gastoza, obrazloži mi to malo i na osnovu čega si shvatio da je on folirant - pitao je Darko.

- Ovo sve što si naveo Anđeli da sam to rekao, sve sam to rekao, od ponedeljka i nakon pretresa. Zabole me ku*ac za sve njih u kompletu, mogu da ponovim, ali samo gore. Kada je na pretresu Milan ispričao šta je rečeno, u tim trenucima je Gastoz izgovorio da se ohladio. Jeste pre toga bila Anđelina rečenica: "ko si ti da se tebi pravdam?", da je on postavio pitanje nakon ulaska u odnos sa njom, znači da ga je bole ku*ac za Pavla da je zapitkuje...Meni sve tu jako smrdi, cela priča mi ne pije vodu, ali mi od starta ta priča smrdi. Dobili smo deo svega onoga što smo ovde jeli go*na i na kraju ispadaju budale ljudi što su komentarisali. Ovde su lepo nasankali ljude koji su komentarisali, sve pada u vodu, sada su svi smešni gledaocima jer situacija uopšte nije takva i ne može tako da se tumači i nema nikakvu težinu za komentarisanje - rekao je Đedović.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić jer se on delimično složio sa onim što je o njihovom odnosu rekao Ivan Marinković.

- Ovo je tvoja sramota, a ne moja. Đedović je bio tu uz mene i kad smo bili i nismo bili zajedno, menjaš okruženje kako ti odogvara. Baš si blam sa ovom izjavom - rekla je Anđela.

- Tebi da je jasno ovo bi se odavno završilo - dodao je Gastoz.

- Ja sam njemu rekla da mi je manji kanal da kažem da sam slagala kad me je pitao, pa bi ga to možda poljuljalo, ali rekla bih da smo bili u vezi i imala bih pitanja sedam dana. Meni je veći kanal da kažem da sam vozila auto, išla na Zlatibor, a da sa dečkom nisam bila u vezi i ispadam blam da sam ga iskoristila. Ja ne mogu da kažem da sam bila u vezi kad nisam, nisam imala ništa. Ja ne mogu da kažem da sam bila u vezi - govorila je ona.

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega želiš da odvojiš Luku od Karića i kako komentarišeš to što bi Luka izabrao Karića, ne tebe - pitao je Darko.

- To mi ne pada na pamet, tako su shvatili jer im tako odgovara. Ne smatram da Luka treba da se odvoji od Karića, stekli su ovde prijateljstvo i to je nešto što ne bih volela da se desi - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Da li Aneli smatraš ženom koja smatra da je muškarac muško ako je grla, vređa, a kad je neko pažljiv i sprema obroke onda je fićfirić? - pitao je Darko.

- Jeste, ali tako je i kad žena više pokazuje. Siguran sam u to da sam neke stvari dozvolio mojoj krivicom. Rekla je da ima poverenje u mene, a ja znam kad sebe dajem da ona to koristi. Ona vidi moje iskrene emocije, kad mi kaže da me ne zanima i zna da ću da pređem i da ćemo pričati. Ja da sam držao stav nikad sebi ne bi priuštila da mi se tako obrati. Mi smo napravili iste greške, ono što sam ja u početku radio ona je do skoro radila. Ja sam sigurna da ima emocije, ali za te stvari nema opravdanja - govorio je Luka.

U emisiji "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe kad je Sandra Obradović osudila odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić na propast, a još veći haos izazvala je Milena Kačavenda koja se umešala i upalila vređalicu.

- Setila sam se svega sa početka s ulaska na vrata da se prvo raspitivao za mene, pokušavao da mi pristupi, a onda počeo da mi priča neke stvari kako me je video na nekim slikama kod mog kuma. Nakon njegove diskvalifikacije dolazi do toga da mi priča da kuma poznaje 15 godina i on mi je objasnio ko je, a onda sam ga pitala da li ga je taj isti kum dovezao, a kako mu tad nije rekao da mene poznaje i da ima lepo mišljenje o meni, nego se toga setio nakon diskvalifikacije? Rekao je da mi je pisao nekoliko puta, a da mu nikad nisam odgovorila na poruku. Svi znamo da ovaj čovek laže, a ja nisam nijednu laž izrekla. Neka Teodora potvrdi da je Luka dogovorio prvi put kad je Bajo pslao poklone - pričala je Sandra Obradović.

- Nije tad bio Mitar Mirić sa DNK, toliko o tome ko je koga vređao - dodala je Kačavenda.

- Ružnija si od Džokera 15 puta - umešala se Aneli.

Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Da li se Luka ponižava u odnosu sa Aneli i kakva je tebi bila reakcija Aneli o raskidu Stanije i Alibabe - pitao je Darko.

- Zanima me kako je komunicirala sa Đedovićem pored bazena, zašto su u šiframa komunicirali?! - rekao je Karić.

- Nismo imenovali u početku, pa smo na kraju imenovali, ništa nije bilo šifrovano - rekla je Aneli.

- Ne vidim uopšte potrebu da se komentariše bilo šta, samo tim nekim uvredama Luka može sebe da spusti, prelaženjem preko tih nekih stvari...Smatram da neće biti zajedno, ali smatram da Luka ima više emocija nego Aneli. Ne kažem da ni Aneli nema, ali kada bi birala da pravi od sebe ovo što pravi, žrtvu, da je svi napadamo ovde...Jednostavno, ne mrzim je, smatram da je dobar prijatelj i drug, to je jedna Aneli, a Aneli kada je u vezi, ta Aneli mi se ne dopada. Ko sam ja da mi se dopada?! Ali hajde, moramo da komentarišemo - rekao je Karić.

Luka Vujović seo je sa Aneli Ahmić za crnim stolom, te joj je tako poručio da mu malo fali da im veza pukne zbog, kako kaže, njenog ponašanja.

- Toliko nam fali da pukne sve - rekao je Luka.

- To tebi fali, meni ne - ponavljala je Aneli.

- Meni fali eto, kada čujem kako komentarišeš - rekao je Luka.

- Eto ostavi me...Izvini žrtvo, vidim ja da si moja žrtva - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- U utorak kad si se ponovo zbližila sa Terzom opet si mu prebacila da se ogradio od tebe. Koliko tebe još uvek to boli i da li vidiš njegovu promenu? Da li možeš da nađeš malo razumevanja da se možda našao u situaciju u kojoj nije umeo bolje? - pitao je Darko.

- Ja njemu to uvek kažem kad on meni izjavljuje ljubav. On je meni tad pričao neke priče, pa mi nije jasno što se ogradio od mene ako ima takvo mišljenje i želi sve što mi priča u tom momentu. Razumem ako se ogradio jer je situacija tako naložila, ali nakon porođaja da mu se dopadne neka druga devojka to nikad neću da razumem i zato nikad nećemo normalno da razgovaramo. Čim se setim klipa sa Draganom ja se odmah iznerviram. Za mene to jeste traume jer sam se previše zaljubila. Razumem što se sklonio nakon Miličinog dolaska, ali u tom trenutku smo razgovarali u izolaciji i on mi je rekao da čekam i da ćemo pričati, ali našeg razgovora nije bilo. Došla je Nova godina, a onda i klip sa Draganom, pa sam mislila da je sve to bila lažna priča. Mića komentariše da smo nas dvoje sj*bali sve ovo, ali nismo mi nego on jer sam ja bila suzdržana dok nisam videla klip - govorila je Sofija.

- Šta je značila tvoja rečenica "Nikad ne reci nikad kad smo u pitanju ti i ja" - pitao je Darko Tanasijević.

Darko Tanasijević dao je reč Bori Terziću Terzi kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Sofijom Janićijević.

- Šta osećaš ovih dana kada je Sofija u pitanju - pitao je Darko.

- Ja sam na žurki solo pijem, malo sam s Karićem gledao ovog čoveka koji je bio u utorak...Neko mi je prišao i rekao mi je da me zove Sofija. Počeli smo da se zezamo, pričali i posle sve znaš. Igrali smo, đuskali smo, ona meni kaže: "hajde da idemo da jedemo, da iskuliramo", otišli smo u Odabrane, sve kroz neki osmeh. Nije me zanimalo šta se dešavalo u kući, smejali smo se i proveo sam se s njom - rekao je Terza.

- Šta je ono što tebe stalno vuče ka njoj - pitao je Darko.

- Ona sada kaže da je imala ekstremnu zaljubljenost, to sam ja imao, ja sam neko ko je ostavio nešto iza sebe i budućnost zbog nje. Ja sam se zaista zaljubio! Ona je meni dozvolila da je zagrlim, da je poljubim u vrat, u obraz. Nikad ne reci nikad, ko zna šta može da se desi, ali je u ovom momentu neizvodljivo - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Sanju Grujić da komentariše zbližavanje Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Ne vidim da ih radi bilo kakva emocija osim kompleksa. Čim je Sofija na svoju inicijativu počela da se povezuje sa drugima on je pojurio ka njoj. Neshvatljivo mi je da je Terza zaboravio emociju prema trdunoj verenici i da ona nije mogla da sačeka da se ona porodi. Sofija je njemu na tacni, a pitanje je koji sendvić da pojede. Terza je rekao da voli da peče prase, pa je izgled pretvorila u malu krmačicu. Ona vidim da je željna priče, smešta Sofi i radi slične stvari jer želi da se oko nje nešto vrti. Terza je pokazao emocije kad je ušla Milica jer kad voliš ne plašiš se osude naroda, a on se ogradio i svakog utorka menjao devojke. Sofijinu bol nisam ni videla. Ona treba da bude svesna da patike treba da budu njene, a ne da pozajmljuje sa celom kućom, ako već priča o ceni. Prisilila ih je muka, Terzu jer je ona povezana sa Gastzom, a njena da je na tacni pa se daje kome stigne i ko će prvi da je zgrabi. Terza je pokazao da je tata igre, a Sofija da je na kanapu - govorila je Sanja.

- Zbližavanje kao i veza. Sofija se setila Terze kad su počeli da je povezuju sa Gastozom, pa se izmakla iz priče. Terza ovo radi jer je Milica nastavila dalje, pa pokušava da joj nanese neku bol. Njihovo zbližavanje, igranje i pijančenje mi je katastrofa i tu nikakve emocije ne vidim. Terza je glup muškarac koji se vodi životinjskim nagonima i ne vidim neku preveliku emociju. Čim je mogao da bude sa drugim devojkama smatram da je ovo bila rijaliti priča - komentarisao je Uroš.

- Što se tiče stočne pijace u Mitrovici ja živim u Beogradu, pa mogu da je odvedem ispod Pančevačkog mosta. Što se tiče njene propale veze ja ću da odgovorim da ću da živim u svojoj sadašnjosti, a vi živite u prošlosti, sve što se bude dešavalo između Terze i mene to će biti naša budućnost. Koja pijaca i koji buvljak ne znam gde se to kupuje, a ja nikad ne nosim tuđe stvari nego se mojim garderoberom služi ko kako stigne - dodala je Sofija.

Marko Đedović i Anđela Đuričić za vreme emisije "Pitanja novinara" pričali su o Nenadu Marinkoviću Gastozu. Oni su se u razgovoru dotakli Anđeline pretnje Gastozu, a Marko misli da se on samo ukanalio prizanjem da se prvo smuvao sa njom, a onda je pitao da li je bila sa Pavlom Jovanovićem.

- Ja da sam imala nameru... - govorila je Anđela.

- On se usr*o nečeg drugog - rekao je Marko.

- Ja sam to rekla u sekundi, pa sam se ugrizla za jezik. Ja nisam ni čula da je on to rekao - govorila je Anđela.

Predstavnik RED portala, Joca novinar podigao je Enu Čolić kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Zbog kojih Pejinih reči i navoda si se najviše osetila kao jadnica - pitao je Joca.

- Ništa naročito ne bih izdvojila, sve apsolutno je poniženje od strane njega i bilo je dosta! Ja sam to dozvolila, nije njegova krivica, krivim samo sebe. Mislim da on sve radi smisleno, da je jedan ober folirant. Sve je katastrofa, mislim da se i vidi koliko je on drugačiji za stolom, a to je bilo nešto što je meni svih ovih meseci on meni zamerao. Peja postaje demon za stolom kada smo u konfliktu, kao što nikada nije skakao ni na koga drugog. Stičem utisak da je sa mnom ušao u vezu i da je sam start bio samo zarad rijalitija, jeste se zavozao vremenom, ali je ušao u vezu sa mnom zbog toga. Sve te devojke o kojima Sofija priča, to su rezervisane devojke za muškarce ovde - rekla je Ena.

- Ena, na početku si spomenula dostojanstvo, kakvo je tvoje mišljenje što te je bez emotivne veze ponovo navukao na se*s i onda ustao i rekao kako si ti ta koja je napadna - pitao je Joca.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do nikad brutalnije svađe između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Zašto joj u krevetu pričaš svašta nešto lepo, a onda za stolom kažeš da samo kupuješ mir? - pitao je Joca.

- Sedim i drhti mi organizam, ali ću da ovih 20 dana ispadnem čovek i neću da je ponižavam. Možemo da idemo na sud, imam i ja klipove, ali neću njoj da stavljam na teret, a novac da joj dajem mogu. Ja sam izabrao moju majku, koju je ona ovde vređala, a moja majka je mene nosila ispdo srca devet meseci, a ceo život u njemu - govorio je Peja.

- Najviše mi zamera što sam ga izbacila iz kreveta - dodala je Ena.

- Ja ti nisam upadao u reč, a ti pozovi Đedovića, pa neka priča umesto tebe. Ja imam svoj stav, svoja m*da i reći ću kako gledam na ovo, a neću da budem indijanac i neko da piša po meni. Pokazao sam da mogu da k*ram kad mi se k*ra i da je šutnem. Mogu i ja da budem g*vno - govorio je Peja.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nastavili su brutalni sukob za crnim stolom.

- Biće ti žao najviše na svetu - rekla je Ena.

- Kad budem u utorak otišao sa Aleksandrom da popijem neko piće - rekao je Peja.

- Pa naravno, takve su samo na rezervi - rekla je Ena.

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pozvao je Ivana Marinkovića da prokomentariše haos koji se desio između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Užas, ružno je ovo što Peja govori i na početku kad je uvredio Enino dete sam rekao da to nije lepo. Slažem se da Peja nije dobro, ali nije dobro zbog nje. Ja o njoj mislim sve najgore, ja sam nju okarakterisao kao zmiju koja davi žabu - govorio je Ivan.

- Ne, ja sam žabu ljubila u nadi da će da se pretvori u princa, ali žaba je žaba - rekla je Ena.

- Ona je uništila Peju, navlači ga najstrašnije i saglasan sam što je rekao da ga juri po kući i ima nadmoć kad je verbalan duel u pitanju, tačno zna gde da ga bocne i da on poludi, a ona da izvuče nešto dobro. Ona ima stav žrtve koji traje jako kratko, a onda se prebaci. Ne mislim da je u redu što je Peja izgovorio večeras, ali nije u redu ni sve što je Ena radila. Ona je rekla da će da p*čki po grobu moje majke i pepelu moje majke. Sve što je ova profuknjača smrdljiva koja može samo mladim momcima da manipuliše, ali on nije dorastao ovakvim zmijama i to sam mu govorio još na početku - govorio je Ivan.

Aleksandra Nikolić u garderoberu provocirala je Enu Čolić pesmicom, nakon što je imala najbrutalniju svađu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ja za k*rac neću moliti i neće mi nijedan klinac posle s*ksa šutnuti. Lažna beogradska princeza - govorila je Aleksandra.

Ena Čolić ušla je u žestok verbalni konflikt sa Aleksandrom Nikolić.

- Ku*vo, ku*vice, je*u te za pivo, ona moli za ku*ac, zamisli šta je ober dr*lja - rekla je Aleksandra.

- Što ne brineš o ćerki svojoj?! Gde je tvoja ćerka za Novu godinu?! - rekla je Ena.

- Je l' prs*ao Filip po tebi?! Ko ti je bivši muž - rekla je Aleksandra.

U Beloj kući došlo je do brutalnog sukoba između Aleksandre Nikolić i Jordanke Denčić Džordi. U jednom trenutku počele su da razbacuju stvari jedna drugoj, pa je reagovalo obezbeđenje kako ne bi došlo do žešćeg okršaja.

- Odbio te Karić, odbio te Mateja, odbio te Peja, jedino te je Ivan hteo - vikala je Džordi.

- Raspadaš se sa 20 godina, idi izd*kaj tamo. Ti ne možeš da priznaš mami i tati šta si, a svi vidimo - govorila je Aleksandra.

Ena Čolić došla je do Marka Đedovića u rehabilitaciju, te se tako požalila na reči Jovana Pejića Peje.

- Ja imam velikog sina, kako nema uticaja?! Imam velikog sina koji gleda ovo sve - rekla je Ena.

- Znam, ali veruj mi, kada ti oni tako nešto kažu, nemaju uticaja - rekao je Đedović.

- Šta je on očekivao, da ću da izrecitujem pesmicu?! - rekla je Ena.

- Ena, ni on sam više ne zna šta očekuje - rekao je Đedović.

Aneli Ahmić i Luka Vujović sedeli su u pabu "Prijatelji", te su tako nastavili raspravu o njihovom odnosu.

- Darko kada te je pitao, pitao te je, nemam pojma da te ja ponižavam, pa si ti shvatio da moraš da budeš bezobrazan prema meni - rekla je Aneli.

- Ne, nego kako dozvoljavam da me ponižavaš i pre mesec dana, pa sada, nema veze s tim. Ti kada hoćeš da me zagrliš, mi moramo da se zagrlimo, a kada ja krenem, ti si kao nervozna - rekao je Luka.

- To nije istina, lažeš - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić nakon emisije "Pitanja novinara" sedela je sa svojim dečkom Lukom Vujovićem u pabu "Prijatelji", te su tako započeli novu raspravu o njihovom odnosu koji je, čini se, na tankom ledu.

Naime, nakon ove rasprave, Ahmićeva se vratila u pab, a pošto Vujović nije bio tu, tačnije, nije nikoga bilo, Aneli se osamila u ćošku paba te je pustila suzu.

Luka Vujović objašnjavao je Sofiji Janićijević da Sandra Obradović ne priča istinu kad iznosi detalje o njegovom poznanstvu sa njenim suprugom.

- On je morao da dođe posle 2. marta 2023. i ran ranije da je došao znao bih. Oni imaju da zovu iz sobe, govore mi da li je došao neko nov, tako da nije mogao da dođe - rekao je Luka.

- Ja sam to povezala da ste vas dvoje pričali - dodala je Sofija.

- Nju samo da pitaš koji je to period i kad je on došao, a ona ne može da se seti. Ja nisam bio tamo od 2. marta 2023. i mogao je samo posle toga da dođe. Zamisli ona izlazi za 30 dana i ja to da tvrdim, pa ispada smešna. Ona spominje i davno mi je rekla da ga ne spominjem, a onda ga stalno spominje - nastavio je on.

Nenad Marinković Gastoz nije moga da odoli da se ne obrati Anđeli Đuričić kad su legli da spavaju.

- Je l' si okej? - pitao je Gastoz.

- Jesam - odgovorila je ona, a onda je legao da spava, dok je ona neko vreme ležala i bez prestanka ga gledala.

