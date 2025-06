Mirče našao novu devojku, ista je Ana, a voditeljka sad otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim mužem (FOTO)

Ana Radulović je stavila tačku na brak sa Mirčetom nakon deset godina zajedničkog života, a o razlozima nikad nije htela da priča, zbog njihovog zajedničkog sina.

Voditeljka Elite Ana Radulović sada je progovorila o odnosu sa bivšim suprugom od kog se nedavno razvela.

- Znaju svi da sam se skoro rastala sa suprugom i mogu da kažem da smo ostali prijatelji. Imamo lep odnos i lepo se slažemo, ako se to računa kao prijateljstvo posle veze -rekla je popularna voditeljka.

Podsetimo, Mirčetova nova devojka nije iz javnog života, ali njegovi poznanici tvrde da je baš kao Ana - mlada, lepa i zgodna, tvrdi izvor.

- Mirče se nije isticao u javnosti ni pre razvoda, a ni sada kada je slobodan čovek. On ima novu devojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije deo javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lepa - tvrdi izvor koji je insistirao na anonimnosti.

Autor: M.K.