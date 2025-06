ENA JE IZ MOG SINA IZVUKLA ONO NAJCRNJE! Zoran Pejić Peja zgrožen sinovljevom svađom sa Čolićevom: Ovo normalan čovek ne može da shvati!

Bivši ljubavni partneri Ena Čolić i Jovan Pejić Peja juče su, tokom emisije "Pitanja novinara", ušli u najžešći sukob do sada, tokom kojeg su pale nikad gore uvrede.

Čini se da posle svega što su jedno drugom izgovorili pomirenje nije ni na vidiku, a sada se posle njihove svađe oglasio Jovanov otac Zoran Pejić Peja.

- Još malo je ostalo do samog kraja, oni će se i dalje svađati i i dalje miriti. Između njih postoji ta neka energija koja je neopisiva, energija koju ne mogu da shvatim ni ja, niti bilo koji normalan čovek. Ti se s nekim maltene pobiješ, napraviš haos, pa se grliš i ljubiš - šokiran je stariji Peja.

- Ja Jovana zaista ne prepoznajem, čini mi se da je Ena iz njega izvukla sve ono najcrnje! Nikada niko ko ga poznaje ga nije video takvog, iz njega je ona pokrenula lavinu nečega što on sigurno poseduje, čim joj je takve stvari rekao... Ne može neko nekome da kaže nešto, a da ne poseduje. On to poseduje, ali ona je iz njega uspela da izvuče ono najcrnje, što mi je jako žao.

Pejić je od početka podržavao emotivnu vezu svog naslednika i Čolićeve, zbog čega se sada kaje.

- Žao mi je što njihova veza, koja je bila fenomenalna i koju sam podržavao, došla do tog stadijuma da mi bude žao što sam je uopšte podržao. Žao mi je. Opet, stara ona izreka kaže "U tanjir iz kog si jeo ne treba nikad pljuvati", to važi i za nju i za njega.

Osvrnuo se i na komentar Marka Đedovića da Peju ne komentariše onako kako bi druge samo zbog obećanja datog njegovom ocu, te da mlađanog Peju mnogi štite i ne odgovaraju mu na prozivke samo zbog poznatih roditelja.

- Jeste Đedović realan, istina je sve što kaže. Dosta je tu ljudi koji poštuju Zlatu i mene, pa ne idu đonom prema Jovanu, to svi znamo. To je zasluga njegove majke i oca, odnosno nas, jer je tamo od strane ukućana na neki način pošteđen. Jovan je neiskusan, ovo mu je prvi rijaliti, opasno je zaigrao. Od prvog dana su on i Ena krenuli da prave priču, bioskop traje, a narod traži kartu više. Ali, plaća danak neiskustva, izgovara nešto što ja ne podržavam, vređanje žena u bilo kakvom obliku, naročito žena sa kojima si bio. Siguran sam da Đedović to toleriše zbog mene - iskren je Zoran.

Autor: D. Tanasijević