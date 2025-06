Pevačica Zlata Petrović van sebe je nakon sinoćnje svađe svog sina Jovana Pejića Peje i njegove bivše devojke Ene Čolić u "Eliti".

Gledaoci rijalitija kažu da je ovo bila ubedljivo najgora svađa bivših partnera, a sve što su jedno drugom rekli u emisiji "Pitanja novinara" teško je palo Pejinoj majci, pevačici Zlati Petrović.

- Gledala sam sve sinoć. Svi su oni sad tamo mnogo nervozni, vidim to i po drugim ljudima. Približava se kraj, pa je ušla sva nervoza u sve njih. Mnogo provedenog vremena, ludila... Sve to utiče na njih. Svi kažu, koji su bili, da je ovaj period tamo najgori, da su najnervozniji i najtenzičniji... Ne znam šta da radim ni šta da vam kažem - u šoku je Zlata.

Ena je prošle noći Peji rekla da ga je "napravila mama na vermutu", te da se zbog mnoštva alkohola koji je konzumirala nije bavila njegovim vaspitanjem, zbog čega je "ispao" ovakav njen "produkt". Zanimalo nas je kako pevačica komentariše ovu uvredu na svoj i račun svog sina.

- Gde izmisli taj alkohol, taj vermut?! Zvala me Goca Božinovska, kaže:"Gde izmisli taj vermut, mi to nikad nismo pile?". Mi nikada u životu to nismo pile, ne znam gde nađe to. Verovatno to piju tamo neke dame, a mi smo obične ženice koje pijemo rakijicu kada nam se pije, niko nam nije šef ni gazda. Nikada se nikada nismo sa nekim posvađale, vređale, popijemo kada nam se pije, Bože moj. Baš taj vermut nikako mi nije jasan. Goca me zvala iz Amerike, kaže:"Gde nam nađe ona onaj vermut", ja nisam ni znala kako izgleda to piće. Pijem u životu koliko se meni pije - rekla je Zlata za Pink.rs, a potom dodala:

- Razumem što to priča, jer ne može da mu se uhvati ni za šta drugo, Jovan nema nikakve mrlje u životu, vezano za period pre rijalitija. Nema ona za šta da se uhvati. Uhvatila se za to... Jovan je hteo njoj da pomogne i da je ohrabri kada je ona bila u depresiji zbog toga kako će njen sin gledati na natpise i sve što je o njoj izašlo, pa joj je tada pričao za ono, kad sam ja piškila... On joj je pričao:"Ja sam bio mlađi, kada je to izašlo o mojoj majci, ja sam se tako osećao". Isto tako kada je ona rekla:"Sada će svi pričati da sam ja alkoholičarka", on joj je pričao:"Pa šta, svi popiju, pa i moja majka popije". On joj je to pričao da bi nju utešio, da bi je motivisao. Ona je, naravno, to zloupotrebila, jer ne može ni za šta drugo da se uhvati, a zna da to boli Jovana. Ja vidim njegovu reakciju, kao i drugi ljudi - umesto i on sad malo hladniji da bude, da shvati da ona nema za šta drugo da se uhvati, nego za to... A ona... Namazana, premazana! Ja to govorim i u pozitivnom i u negativnom smislu. Svaka joj čast na toj namazanosti, tačno zna šta da radi da ga izludi. Kada bi on bio malo hladniji, da tome ne pridaje toliko važnosti... Ali opet, svi su tamo sada nervozni, u ludilu i eto. Izvukla je iz njega sve, niko od nas nije bez mana, pa ni on. Trese se on, ja vidim da on to ništa ne folira - objasnila je Zlata.

Teško joj pada kada svog sina gleda kako se kida, a najteže joj je bilo na početku rijalitija.

- Život je čudo, počneš da se navikavaš na neke stvari. U početku sam htela da umrem, a sada... Mene ne može niko da uvredi, ali mi žao njega jer je on srčan. Ne da me boli, nego... Ja sam majka! Ne znam da li druge majke isto ovako doživljavaju, sigurna sam da i njeni doživljavaju ovo jako teško. Razumem i njene roditelje koji se nisu oglasili, njenog ujaka takođe, sigurno da se ljudi nerviraju. Majka sam, prirodno sam emotivna, šta da radim.

Peja je, s druge strane, Eni prošle noći izgovorio najstrašnije uvrede zbog kojih su svi u Beloj kući ostali u šoku, a njegova majka ne želi da ga, kako kaže, opravdava.

- Ne volim to da vidim i čujem. I on kući ima ženski rod, ne volim kada čujem takve reči iz njegovih usta jer nikada to nisam ni čula, nisam bila u prilici. Ako se nekada mimo mene svađao s devojkama, ne verujem da je upotrebljavao takve reči. Nije ni meni prijatno kada čujem iz njegovih usta takvo nešto. Neću da ga opravdavam - poručila je Zlata Petrović za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević