ON JE JEDNO DERIŠTE: Vesna Ćuruvije raspalila RAFAL po Peji, pa otkrila da se Ena koristi brojnim manipulacijama: VEOMA JE NAMAZANA! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Maše Mihailović i Stefana Miloševića Pande, bila je nekadašnja učesnica ''Elite 7'' i novinarka Vesna Ćuruvija.

Ona je na samom početku emisije prokomentarisala odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

Kako vam deluje odnos Peje i Ene?

- Ena je jedno veliko otkriće. Mislim da je pikirala Peju, to je neki moj zaključak. Ipak je on sin poznatog para. Moguće da je na samom početku ciljana na sigurnu kartu, a onda se i zaista zaljubila. Po mom mišljenju, to nije ljubav koja ima neku svetlu budućnost. Ona je zrela žena, u ima i godine, žena i majka je, a on je jedno razmaženo derište. Deluje kao da ima manje godina od onoga koliko ih zapravo ima. Van crnog stola priča jedno, a za crnim stolom nešto drugo. Stalo je u nekom emotivnom raskolu. Učesnici to ne vide, ali mi spolja vidimo sve. Ona se trudi često da ga opravda, ali joj ne ide od ruke.

Šta mislite o Eni?

- Njega sve isprovocira, pa on bude sve što on ne želi da bude da bude. Ona je veoma namazana. Ona je dovoljno upoznala Peju, te je njoj jasno da može sa njim kako ona želi. Ono što moram da kažem je da ona ne poštuje sebe, iskreno. On je veoma neiskusan, to je činjenica. Mnogo obraća pažnju na to šta će njegova porodica da kaže o tom odnosu. On je možda fin momak, ali se previše gleda kroz to ko su mu roditelji. Sjajno je sve to, ali neka pokaže on kakav je. Po svemu što se izdešavalo, može se reći da nije baš toliko fin, kao što se činilo.

Autor: S.Z.