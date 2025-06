MAJA MARINKOVIĆ PONOVO ZAVRŠILA KOD DESINGERICE: Sve isplivalo javno, evo kako su se proveli (FOTO)

Tokom cele večeri delila je snimke na kojima se vidi kako uživa u nastupu - čas je snimala sebe u masi reperovih fanova, čas usmeravala kameru ka Desingerici.

Odnos Maje Marinković i Dragomira Despića Desingerice mesecima unazad intrigira javnost, a bivša rijaliti učesnica sinoć je potvrdila da su pored svih glasina, o navodnoj aferi, ostali u dobrim odnosima. Tokom cele večeri delila je snimke na kojima se vidi kako uživa u nastupu - čas je snimala sebe u masi reperovih fanova, čas usmeravala kameru ka Desingerici.

Na snimcima se jasno vidi kako reper, u zanosu nastupa, prska publiku pićem, udara ih po glavi i baca papire. Posebnu pažnju javnosti izazvao je trenutak kada je, na jednom od svojih nastupa, uhvatio momka za glavu i polio ga pivom, što je mnoge zgrozilo.

Podsetimo, jednom prilikom Maja Marinković i Dragomir Despić uhvaćeni zajedno u Crnoj Gori na jednom bazenu, nakon čega se povela priča o njihovoj aferi.

- Supruga i ja smo imali konflikte oko natpisa za ženske osobe u medijima, konkretno za Maju Marinković. To je nešto što je loše po porodicu, rekla mi je da je loše da me povezuju sa drugim ženama. Žao joj je što je medijski to tako ispraćeno, nju to peče i boli. Što se toga tiče konkretno, zna kakva je situacija i da je ne varam - rekao je Despić svojevremeno, pa dodao kako njegovi roditelji gledaju na sve:

- Šta da mi kažu roditelji na sve? Ja sam takav ceo život. Oni mi sve vreme pričaju i pričaju, ali meni to ne dolazi do mozga. Radim šta hoću sve vreme u životu, bez obzira na posledice. Uvek uradim ono što mislim da treba.

Autor: M.K.