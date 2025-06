Uz tebe ću biti do kraja, ali... Luka dao poslednju šansu ljubavi sa Aneli, Enu Čolić otipsao sa liste prijatelja za sva vremena! (VIDEO)

Pred svima rekao šta mu leži na duši!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Ja ću večeras da nominujem kao kralj kuhinje, imamo onu koja je rekla da sam samo kuvar i ništa druga, a imamo i onu koja voli što sam kuvar. Meni je Ene žao u poslednje vreme, komentarisao sam je ovde na razne načine od toga da je najbolji drug do toga da nije dobar čovek. Ena i ja nećemo imati komunikaciju i nećemo se družiti, ali moram da budem iskren da posle poslednje svađe mi je nje malo bilo žao i mislim da je tek tad shvatila reči koje je izgovarala Aneli. Bilo laž ili istina šta je Peja rekao ne podržavam, a ni sa Enine strane šta je on izgovorio. Peja sebi ovo nije smeo da dozvoli. Ena, za tebe mislim da si neko ko se ovde pogubio, pa i dozvolio zbog toga da ljudi gleda s visine. Imaš dozu kompleksa, čim ti neko nešto kaže gledaš da uzvratiš 10 puta gore. Nisi realna što se tiče našeg odnosa, ti si mene izdala. Ti si ta za koju su dolazila pitanja da me ogovara i da o meni priča negativno, kao i Milena kad je rekla da sam za nekoga robijao, a siguran sam da je to poteklo od tebe. Tako se i desi kad pričaš da ti je neko prijatelj, a na kraju se ispostavi da nismo prijatelji. Znaš i sama da će nas zajednički prijatelji komentarisati, pa ćemo videti ko je ispao okej. Nemam mržu, ali svaki put kad uvrediš Aneli time vređaš mene. Šta god se desi između Aneli i mene sa tobom nikad neću imati komunikaciju. Ispala si loš prijatelj mnogima ovde u kući, kosi ti se mnogo sve kad ustaneš da pričaš ovde. Ušla si u vezu sa Pejom koji ne zna kako je imati dete, ti si njega izabrala, a ne on tebe, ja se dobro sećam da on sa tobom nije hteo da uđe u odnos i nas nekoliko ga je ubeđivalo da sve što se priča o tebi nije istina - govorio je Luka, pa nastavio o Aneli:

- Što se Aneli tiče neću da dužim jer znam da joj ovih dana nije dobro. Ti i ja smo nekako spontano ušli u razgovor, a posle par meseci sam te gledao na neki način kao da nisi normalna i da nisi ozbiljna i da imaš neke prioritete ovde, da te je ponelo jer si prošle godine bila druga. Kad sam te upoznao video sam suprotnost toga. Ja sam pokušao da dam sebe tebi, bio sam loš u početku, a ti si u poslednje vreme loša prema meni. Ne znaš šta radiš, kako se ponašaš. Bio sam ja kriv, ali si u poslednje vreme ti kriva. Malo mi fali da odustanem od svega. Jesam te zavoleo, voleo bih da izađemo kao par, a da li ćemo napolju biti zajedno to zavisi od nas. Ti si išla kod Đedovića i pričala loše o meni, a on kad je ustajao da te brani nikad nisi ustala i rekla da to ne radi i da sam ja tvoj dečko i nikad nisi pokazala da sam ti preči od Đedovića. Siguran sam da Đedović nije ustao bez razloga, već jer je čuo samo tvoju stranu priče. Ja sam siguran da u ovoj kući koliko ima učesnika je samo meni stalo kako je tebi, a ti misliš da je drugima stalo kako je tebi. Dozvolio sam sebi da se ponizim radi tebe ovde, dozvolila si i ti. Hoću da znaš da ću biti uz tebe do kraja riijalitija, šta god da se desi, ali da me odaljavaš od sebe. Na tebi je da se odvojiš ako ti treba vreme i da razmisliš šta želiš od našeg odnosa. Ti si jedna osoba ovde koja trpi sve u sebi, slomljena si i to te stigne. Kad te gledam kako se svađaš deluje mi kao da si iznad njih, a onda doživim Aneli koja plače i kojoj nije dobro zbog reči koje su joj izgovorene. Mislim da to sve utiče na naš odnos i da neće biti kako smo se dogovorili. Od toga da smo najbolji prijatelji nekad smo i neprijatelji i lepi momenti padaju u vodu kad dozvolimo da ti mene blatiš i ja tebe. Jedina si osoba u ovoj kući do koje je meni stalo jer si mi sebe dala, znam da si bila iskrena i da nisi igrala rijaliti. Znam da znaš da sa tobom ne igram rijaliti i da je izneđu nas iskreno. Naravno da ću da ostavim Aneli, a da pošaljem Enu - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić