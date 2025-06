ANĐELA DOŽIVELA NERVNI SLOM: Sav očaj zbog Gastoza iskalila na nominaciji Ene i Aneli, guši se u suzama i jauče na sav glas! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Komentarisala sam svaku moguću situaciju za stolom, tako da im nisam ostala uskraćena ni u jednoj situaciji u kojoj su se naše. Svađale smo se i ja sa Aneli i sa Enom. Što se Ene tiče mi nemamo kontakt otkako smo imale svađu, obe smo izgovorile vrlo teške reči, sve što sam rekla mislim o tvojim postupcima. Što se tiče tvojih komentara neću da promenim mišljenje. Prišla si mi na žurci kad mi je bilo loše, ja sam se sklonila, zaista nisam to želela. Nemam potrebu da te vređam svaki dan, trenutno imam previše svojih problema da bih komentarisala tebe i Aneli. Rođendan Velikog šefa i stvari koje si izgovorila su užasne i katastrofalne i to neću da izgovaram jer mi je sramno. Što se tiče ovoga sinoć sa Pejom i tvoje i njegovo ponašanje je bilo sramotno. Meni je bilo neprijatno kad sam vas gledala, nisam očekivala da ćete doći do toga. Ja sam sinoć prvi put čula da ste imali odnose u izolaciji i za to nisam znala - govorila je Anđela.

- Van stola kao da smo bili u vezi, bili smo bliži nego pre. Ne smatram da sam iskorišćena, bilo je prirodno i spontano. Mi smo pričali o tome da putujemo zajedno i da budemo napolju zajedno, a to nije kao što je on predstavio - dodala je Ena.

- Bilo je užasno ono što je on izgovorio za tebe, a ti si opet sinoć izgovarala za njegovu majku i ne mogu da poredim ko je gori. Bolje da se sklonite jer i kad vam je odnos najbolji dođete na najgore. Ja neću da vam sudim. Nadam se da ćete da shvatite da je kraj što se vašeg odnosa tiče. Neću da zaboravim stvari koje si mi izgovorila, zbog toga ću i da te pošaljem i izolaciju, jer jedan komentar u četvrtak ne može da promeni moje mišljenje - rekla je Đuričićeva, pa nastavila o Aneli:

- Što se tiče Aneli nemamo komunikaciju, svađale smo se i bile dobre, više nemamo komunikaciju. Ja sam rekla da mislim da je ona u fejk vezi. Ne želim njih dve da pored ko je bolji čovek, velika je to težina za njih dve i neću da im sudim, a neka sude ljudi koji nas gledaju. Ja sam sa njima bila korektna, pale su teške reči i nisam im ostala dužna - pričala je Anđela.

- Družile smo se, a ovo je ograđivanje. Ja sam bila uz nju i van stola, a to nije bila samo zbog Gastoza. Inače, Anđela je htela da zajedno pravimo iznenađenje za Peju, toliko sam joj bila draga i tešila me je kad sam plakala. Htela je da zajedno pravimo iznenađenje. Ograđuješ se od mene, a od Aneli si u svađi od početka. Koliko znam voliš da se ogradiš od ljudima sa kojima si provodila vreme - odbrusila je Ena.

- Nikad nisam razmišljala ko je bolji čovek, nevažno mi je. Postupci su im, kao i moji, u određenim situacijama katastrofalni, a ja sad treba da kažem ko je loš čovek? - rekla je Anđela.

- Prevrćeš, treba da kažeš ko je bolji, to ne znači da je ona druga loša - dodala je Ivana Šopić.

- Obe su odroni, najgori su ljudi, imam svoje probleme. To je to, ostavljam Aneli i šaljem Enu. Ne razmišljam ko je bolji čovek, ne zanimaju me nominacije imam svoje problem i ne zanima me da ih osuđujem - plakala je Anđela.

- Je l' ti plačeš zbog nečega drugog? - pitala je Ivana.

- Imam svoje probleme, danas nisam dobro. Ja da mislim da su dobri ljudi trudila bih se da ih zadržim u svom okruženju. Ne razmišljam ko je bolji čovek, nisu mi interesna sfera, a prema meni su obe ispale loše. Nisam se sedam dana spremala za ovu nominaciju. Imam svoje stvari za koje treba da ramzišljam, imam svoje probleme i ne gledam da ih vređam. Nisam dobro, ne osećam se dobro. Prema meni su obe ispale loše, logično da je Ena prema meni ispala lošija jer sam odmah rekla da ću da je pošaljem u izolaciju. Ostavljam Aneli jer mi nisi rekla da sam sramota za svoju porodicu - nastavila je da viče Anđela.

Autor: A. Nikolić