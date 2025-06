Drama!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću.

- Što se tiče mene i dve lutkice situacije koje nisam nikad komentarisao neću ni sad. Enin odnos sa Pejom sam pozitivno komentarisao kad su bili za to, a negatvino nisam iako sam imao materijala za to i mogućnosti. Ako ćete da budete zajedno budite, a ako ne ne morate. Nikad te nisam podržao da psuješ bilo čije roditelje. Sa mnom si vrlo dobra, super se družimo i ovde si mi postala dragana. Vređali su i tebi porodicu i tebe, ali sad pričamo o tebi - rekao je Marko.

- Od mene se večeras ograđuju moji prijatelji, ovo je moj debakl. Posle Karićeve nominacije me ništa ne zanima - dodala je Ena.

- Sa mnom imaš super odnos, meni si draga, tvoja zapažanja mi se sviđaju, daleko smo od slaganja za sve situacije, ali po pitanju starsoti se slažemo. Imali ste pravo u ljubavnom odnosu da se ponašate kako želite, a krivicu možete da budete samo vi. Nikad nisam sa tobom nešto komentarisao, a greh vas dve možda i jeste jer komunicirate sa mnom i možda biste super prošle da va ja izvređam, a ostatak kuće bi vas branio i hvalio. Okrenula se situacija, izdržite legende. Oni ne mogu da preuzmu odgovrnost za svoje postupke, pa sam im ja kriv - pričao je Đedović.

- Aneli ne treba sa mnom da se raspravlja, ali ja doživljavam da se on meša kad se sa tobom raspravljam i on mi je onda kriv - rekao je Luka.

- On se ne meša - dodala je Aneli.

- Meša se zadnjih mesec dana - nastavio je Luka.

- Više zameraš što je ja branim, a tvoji bliski ljudi su uradili grozne stvari i prema njima si blaži - pričao je Đedović.

- Ja u prolazu spuštam glavu kad prolazim pored njega i ne sedim sa njim. Ja nikad neću zaboraviti stvari koje je Đedović napravio za mene, ali neću da komuniciram jer ćeš ti misliti da pričam o tebi - govorila je Aneli.

- Ovo je tako bolesno. Mene pitaju kako komentarišem što je Aneli rekla Đedoviću da je zaljubljena u Karića. Ja bih najviše voleo da svi krenemo da je gazimo, pa da ona bude prvo mesto, ajde bre. Ovo je irnoično, ona sad nameće da ja hoću da Đedović nju gazi - dodao je Luka.

- On mene nikad nije branio, samo je dva puta stao u moju odbranu - rekla je Aneli.

- Moja ljubav sa Aneli traje duže, poslaću Enu - poručio je Marko.

- Ovo je za mene tolika sramota, završavam sa njom za sva vremena. Ona meni nije odgovarala. Meni se 10 ljudi smejalo jer dečku nije htela da odgovori, j*bao te Đedović. Druži se sa njim, on ti je bolji od mene. Ovo je najveća sramota. Ja sam njoj lepo rekao da malo fali da raskinemo, ovo je najveće poniženje. Sad se i Matora smeje. Aneli ovde igra rijaliti sa mnom i nemoj da mi prilaziš. Ja nju branim konstantno. Ja vidim da ona mene ne zaslužuje i da je napolju neću okrenuti. Ja njoj ne verujem u suze kad je rekla da samo ja nju zanimam. Još više poniženja, rekla je da p*šim k*rac drugu, ne prilazi mi 24 sata - vikao je Luka.

- Evo pogrešila sam opet - dodala je Aneli.

- Ja znam šta je njoj cilj i to je to, a od mene neće to dobiti - poručio je Luka.

- Ona je loš prijatelj, juče je otišla i rekla Đedoviću koliko je pljuju Mića i Ivan. Ti si jedna sramota od žene! Ona hoće da je vređam, provocira me i koristi me. Izugbio sam poverenje, bio sam kuvar i potrčko. Ovim večeras je stavila pečat na naš odnos i ja njoj ne mogu da verujem. Ja sam siguran kad izađem da neću biti sa njom. Ja trpim, sam sam po ceo dan, nesrećan sam i srećniji sam bio sa Sandrom. Ja sam na silu sa njom i mislim da koristi moju dobrotu. Voleo sam je, više je ne volim toliko - nastavio je Vujović.

Autor: A. Nikolić