Karambol: Peja zaurlao iz petnih žila na Enu Čolić zbog Zlate Petrović, ona ponovo udarila na nju! (VIDEO)

Haos!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Jovan Pejić Peja žestoko je izvređao Enu Čolić, koja nije imala milosti već mu je brutalno odgovorila.

- Opet mi spominje mamu, rekao sam ti da mi ne spominješ mamu - rekao je Peja.

- Ma j*bem ti bre mater klošaru jedan - rekla je Ena.

- Mrš bre folirantkinjo jedno, ti si sramota Srbije - rekao je Peja.

- Ti si sramota Srbije - rekla je Ena.

- Moju mamu nećeš dirati, klošarko jedna. Sad Aneli podržavaš je l'? Mrš bre, tako ćete da živite ceo život - rekao je Peja.

- Kao što pričam Luki mesecima, ima da kažem da me Luka prodao za ovo, Karić me prodao za ovo i to je to - rekla je Ena.

- Ja sam čovek koji je hteo da joj pruži sve, stavila je rijaliti na prvo mesto i prodala me. Meni je bilo lepši period sa Sandrom nego poslednjih mesec dana sa mnom. Nisam znao kako da uverim sebe da sam nesrećan. Neka ona plače i bude žrtveno jagnje, ali nije me poštovala i uvažavala. Ne želim da izađem odavde i da ne mogu da je pogledam očima. Niti mi je poljubila, niti me je zagrlila - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.