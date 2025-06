Mnoge maske su pale!

Subota je rezervisana zha emisiju ''Nominacije'', a takmičari Elite su nominovali između ovonedeljnih potrčaka i ljutih rivalki, Ene Čolić i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić, je kao po običaju, na kraju večeri otkrila koga su izglasali Odabrani, ali i ko je dobio najmanju podršku publike.

Na samom početku večeri, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, koji je prokomentarisao svoju bivšu drugaricu Enu Čolić i Aneli Ahmić, s kojom je u uveoma turbulentnom odnosu.

- Ja ću večeras da nominujem kao kralj kuhinje, imamo onu koja je rekla da sam samo kuvar i ništa druga, a imamo i onu koja voli što sam kuvar. Meni je Ene žao u poslednje vreme, komentarisao sam je ovde na razne načine od toga da je najbolji drug do toga da nije dobar čovek. Ena i ja nećemo imati komunikaciju i nećemo se družiti, ali moram da budem iskren da posle poslednje svađe mi je nje malo bilo žao i mislim da je tek tad shvatila reči koje je izgovarala Aneli. Bilo laž ili istina šta je Peja rekao ne podržavam, a ni sa Enine strane šta je on izgovorio. Peja sebi ovo nije smeo da dozvoli. Ena, za tebe mislim da si neko ko se ovde pogubio, pa i dozvolio zbog toga da ljudi gleda s visine. Imaš dozu kompleksa, čim ti neko nešto kaže gledaš da uzvratiš 10 puta gore. Nisi realna što se tiče našeg odnosa, ti si mene izdala. Ti si ta za koju su dolazila pitanja da me ogovara i da o meni priča negativno, kao i Milena kad je rekla da sam za nekoga robijao, a siguran sam da je to poteklo od tebe. Tako se i desi kad pričaš da ti je neko prijatelj, a na kraju se ispostavi da nismo prijatelji. Znaš i sama da će nas zajednički prijatelji komentarisati, pa ćemo videti ko je ispao okej. Nemam mržu, ali svaki put kad uvrediš Aneli time vređaš mene. Šta god se desi između Aneli i mene sa tobom nikad neću imati komunikaciju. Ispala si loš prijatelj mnogima ovde u kući, kosi ti se mnogo sve kad ustaneš da pričaš ovde. Ušla si u vezu sa Pejom koji ne zna kako je imati dete, ti si njega izabrala, a ne on tebe, ja se dobro sećam da on sa tobom nije hteo da uđe u odnos i nas nekoliko ga je ubeđivalo da sve što se priča o tebi nije istina - govorio je Luka, pa nastavio o Aneli:

- Što se Aneli tiče neću da dužim jer znam da joj ovih dana nije dobro. Ti i ja smo nekako spontano ušli u razgovor, a posle par meseci sam te gledao na neki način kao da nisi normalna i da nisi ozbiljna i da imaš neke prioritete ovde, da te je ponelo jer si prošle godine bila druga. Kad sam te upoznao video sam suprotnost toga. Ja sam pokušao da dam sebe tebi, bio sam loš u početku, a ti si u poslednje vreme loša prema meni. Ne znaš šta radiš, kako se ponašaš. Bio sam ja kriv, ali si u poslednje vreme ti kriva. Malo mi fali da odustanem od svega. Jesam te zavoleo, voleo bih da izađemo kao par, a da li ćemo napolju biti zajedno to zavisi od nas. Ti si išla kod Đedovića i pričala loše o meni, a on kad je ustajao da te brani nikad nisi ustala i rekla da to ne radi i da sam ja tvoj dečko i nikad nisi pokazala da sam ti preči od Đedovića. Siguran sam da Đedović nije ustao bez razloga, već jer je čuo samo tvoju stranu priče. Ja sam siguran da u ovoj kući koliko ima učesnika je samo meni stalo kako je tebi, a ti misliš da je drugima stalo kako je tebi. Dozvolio sam sebi da se ponizim radi tebe ovde, dozvolila si i ti. Hoću da znaš da ću biti uz tebe do kraja riijalitija, šta god da se desi, ali da me odaljavaš od sebe. Na tebi je da se odvojiš ako ti treba vreme i da razmisliš šta želiš od našeg odnosa. Ti si jedna osoba ovde koja trpi sve u sebi, slomljena si i to te stigne. Kad te gledam kako se svađaš deluje mi kao da si iznad njih, a onda doživim Aneli koja plače i kojoj nije dobro zbog reči koje su joj izgovorene. Mislim da to sve utiče na naš odnos i da neće biti kako smo se dogovorili. Od toga da smo najbolji prijatelji nekad smo i neprijatelji i lepi momenti padaju u vodu kad dozvolimo da ti mene blatiš i ja tebe. Jedina si osoba u ovoj kući do koje je meni stalo jer si mi sebe dala, znam da si bila iskrena i da nisi igrala rijaliti. Znam da znaš da sa tobom ne igram rijaliti i da je izneđu nas iskreno. Naravno da ću da ostavim Aneli, a da pošaljem Enu - govorio je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejić Peju, koji je brutalnije nego ikad prokomentarisao Enu Čolić, svoju bivšu partnerku.

- Ja sam ovako obučen da bih pokazao Eni kako ću biti obučen bez nje. Svaki put je komentarisala kako sam ja obučen, zato ću više poštovati sebe i činiti sebe srećnim. Krenuću od Aneli prvo naravno. Smatram da i ti nisi cvećka i da si hiljadu puta ponižavala Luku, to je bilo evidentno. Luka je onako namazaniji, pa ga rijaliti nije utopio i razočarao. Smatram da vaš odnos neće dugo potrajati i pokazali ste ovde da iako imate decu kući, možete da lepo funkcionišete. Smatram da mi se tvoj i Lukin odnos nešto i ne dopada, ali nisam ja taj koji će da komentariše vaš odnos. Ti znaš da odgovoriš i kažeš neke reči, čak umeš da budeš i jaka, ali sam te par puta utešio. Nisam hteo da se družim s tobom i provodim vreme, već sam kao čovek prišao da te smirim i kažem ti par stvari. Ja ne bih da blatim nikoga, ali ne mislim da je najzgodnija u kući. Pogrešio sam što sam to komentarisao dok sam bio sa Enom, mislim da su me navukli u toj situaciji. Takođe, ne sviđa mi se ubacivanje Karića u ovaj odnos - rekao je Peja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić, koja je bez dlake na jeziku dala svoj sud o nominovanim takmičarkama.

- Komentarisala sam svaku moguću situaciju za stolom, tako da im nisam ostala uskraćena ni u jednoj situaciji u kojoj su se naše. Svađale smo se i ja sa Aneli i sa Enom. Što se Ene tiče mi nemamo kontakt otkako smo imale svađu, obe smo izgovorile vrlo teške reči, sve što sam rekla mislim o tvojim postupcima. Što se tiče tvojih komentara neću da promenim mišljenje. Prišla si mi na žurci kad mi je bilo loše, ja sam se sklonila, zaista nisam to želela. Nemam potrebu da te vređam svaki dan, trenutno imam previše svojih problema da bih komentarisala tebe i Aneli. Rođendan Velikog šefa i stvari koje si izgovorila su užasne i katastrofalne i to neću da izgovaram jer mi je sramno. Što se tiče ovoga sinoć sa Pejom i tvoje i njegovo ponašanje je bilo sramotno. Meni je bilo neprijatno kad sam vas gledala, nisam očekivala da ćete doći do toga. Ja sam sinoć prvi put čula da ste imali odnose u izolaciji i za to nisam znala - govorila je Anđela.

- Van stola kao da smo bili u vezi, bili smo bliži nego pre. Ne smatram da sam iskorišćena, bilo je prirodno i spontano. Mi smo pričali o tome da putujemo zajedno i da budemo napolju zajedno, a to nije kao što je on predstavio - dodala je Ena.

- Bilo je užasno ono što je on izgovorio za tebe, a ti si opet sinoć izgovarala za njegovu majku i ne mogu da poredim ko je gori. Bolje da se sklonite jer i kad vam je odnos najbolji dođete na najgore. Ja neću da vam sudim. Nadam se da ćete da shvatite da je kraj što se vašeg odnosa tiče. Neću da zaboravim stvari koje si mi izgovorila, zbog toga ću i da te pošaljem i izolaciju, jer jedan komentar u četvrtak ne može da promeni moje mišljenje - rekla je Đuričićeva, pa nastavila o Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću, koji se nije libio da iskaže svoje mišljenje o Eni Čolić i Aneli Ahmić, a kada je rešio da sačuva Aneli, a Enu pošalje u izolaciju, osetio je gnev od strane Čolićeve.

- Mislim da je ovo poslednja nominacija Ene Čolić, mislim da je rekorderka. Ena je mene uvek hvalila i izdvajala od svih muškaraca. Kada mi nešto zatreba, nisi škrta i znaš da ceniš neke stvari, ali isto tako znaš da odeš u totalno dijametralnu razliku. Žao mi je što si sebi dozvolila neke reči i dela. Vidim da je i na Peju uticala ova veza u potpunosti obzirom da je lik počeo da beži od mene. I ti i Aneli niste stipse, nikada nisam osetio da imate lošu nameru prema meni. Meni je jako žao što si Aneli u nekim momentima koristila mene protiv Luke, ali ja nemam ništa protiv mene. Ona bi pre izabrala rijaliti nego svog dečka. Mislim da je totalno drugačije mogla da odreaguje na priču Asmin i Stanija i sama njena reakcija u tom trenutku mi se nije svidela njena reakcija. Iz poštovanja prema Luki ću ostaviti Aneli, ali samo zbog toga. Moram da kažem da me Ena sinoć razočarala da dopusti sebi sinoć ono, a ona ima malo dete - rekao je Karić.

- Razočarana sam, mislim da sam jedina žena koja Karića nije dovodila u nzgodne situacije. On je od prvog dana prema meni bio okej i ovo baš nije u tvom domenu i maniru. Ovo je prvi put da si zakazao što se tiče tvog stava i razmišljanja - rekla je Ena.

Luka Vujović je priredio Aneli Ahmić poniženje pred svim učesnicima, ističući da je pored Sandre Obradović bio srećniji.

- Što se tiče mene i dve lutkice situacije koje nisam nikad komentarisao neću ni sad. Enin odnos sa Pejom sam pozitivno komentarisao kad su bili za to, a negatvino nisam iako sam imao materijala za to i mogućnosti. Ako ćete da budete zajedno budite, a ako ne ne morate. Nikad te nisam podržao da psuješ bilo čije roditelje. Sa mnom si vrlo dobra, super se družimo i ovde si mi postala dragana. Vređali su i tebi porodicu i tebe, ali sad pričamo o tebi - rekao je Marko.

- Od mene se večeras ograđuju moji prijatelji, ovo je moj debakl. Posle Karićeve nominacije me ništa ne zanima - dodala je Ena.

- Sa mnom imaš super odnos, meni si draga, tvoja zapažanja mi se sviđaju, daleko smo od slaganja za sve situacije, ali po pitanju starsoti se slažemo. Imali ste pravo u ljubavnom odnosu da se ponašate kako želite, a krivicu možete da budete samo vi. Nikad nisam sa tobom nešto komentarisao, a greh vas dve možda i jeste jer komunicirate sa mnom i možda biste super prošle da va ja izvređam, a ostatak kuće bi vas branio i hvalio. Okrenula se situacija, izdržite legende. Oni ne mogu da preuzmu odgovrnost za svoje postupke, pa sam im ja kriv - pričao je Đedović.

Jovan Pejić Peja žestoko je izvređao Enu Čolić, koja nije imala milosti već mu je brutalno odgovorila.

- Opet mi spominje mamu, rekao sam ti da mi ne spominješ mamu - rekao je Peja.

- Ma j*bem ti bre mater klošaru jedan - rekla je Ena.

- Mrš bre folirantkinjo jedno, ti si sramota Srbije - rekao je Peja.

Luka Vujović nakon haosa sa Aneli Ahmić izašao je ispred Bele kuće i jadao se Nenadu Marinkoviću Gastozu na probleme koje ima sa njom.

- Da li ti znaš kako bi Đedović tebi zamerio da nisi ustao da odgovoriš Anđeli? Kako bi drugi, Uroš i ljudi koji su dobri sa Anđelom? - pitao je Luka.

- To je stvar devojke - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, te je žestoko opleo po fizičkom izgledu Ene Čolić.

- Ena Čolić je najveće zlo koje sam video u rijalitiju, a njihovi momci su pokazali večeras ko su im devojke. Luka će ostati upamćen po tome što ga je do ludila dovela Aneli Ahmić, a s druge strane imamo i Peju koji je doveden do ludila davnih dana. Odlučio sam davnih dana da ne verujem u njene bljuvotine. Aneli je mene izdala kod Drveta da bi dobila Leu, ali okej. One su fatalan tip žena za posebne muškarce i to je loše. Mi smo imali loš odnos i to je to. Ena Čolić je jedna spodoba, a umislila je da je najbolja riba na estradi. Neću da dužim već ću da nominujem spodobu Enu Čolić - rekao je Ivan.

Nenad Marinković Gastoz priznao je da ne može očima da gleda Enu Čolić i Aneli Ahmić.

- Ja ne mogu da se ne složim sa Anđelom, mene kad biste pitali ko je bolji čovek ne bih znao. Aneli ide da j*be partneru sve po spisku, a imamo Enu koja na sve moguće načine pokušava da oblati Peju. Užasne ste, ljubomorne i ne znam šta lepo da kažem za vas. Imate 1000 priča od početka sezone, ako ste uspele narod da navučete svaka čast, ja mislim da može samo porodica da vas gotivi. Ne zna se koja je gora. Ena je dobila status najmorbidnije osobe, Aneli klasična žrtva, ovo praštanje sa Đedovićem. Ja ne znam kako te Aneli više nije sramota da se smeješ ovom čoveku u lic. Užasno ponašanje prema partnerima, ovako ako će majka da me brani u rijalitiju ne treba. Nula ste i jedna i druga, ne znam koju da sačuvak i pošaljem. Drago mi je što se ne družimo, ne pijemo kafe i što nećemo napolju. Poslaću Aneli. Ena, ko j*ba Anđelu i mene, Mateja ti je prijatelja, nisi se potrudila ni u jendom trenutku da ga vratiš. Užasno ponašanje i učešće, doviđenja - poručio je Gastoz.

Nekadašni prijatelj Aneli Ahmić, Nenad Macanović Bebica, ostrvio se kao nikad na nju, te je oštro prokomentarisao njen lik i delo.

- Ovde su dve osobe s kojima sam i bio dobar i nisam. Iskrenost ovde mnogo može koštati, a Ena ne razmišlja. Hiljadu puta sam joj rekao da joj neke psovke nisu potrebne. Vi ste juče dokazali da ne trebate da budete u istoj prostoriji, a kamoli u vezi. Meni se sviđa što ti i ja kada smo imali najstrašnije svađe, nikada me nisi uvredila. Teodoru nikad nisi uvredila i zato te poštujem, zato ću te i ostaviti - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Aneli:

- Ona nije iskrena i kada se na nekog nakači, non stop dobacuje. Pokazala je da ne može nikome da bude prijatelj i mislim da je taktički odradila ovo s Markom. Ja nju nisam nijednom uvredio, ali ona mene jeste. Ona upali ljude da je vređaju, pa posle glumi žrtvu. Luka je lepo reagovao i jasno je što je skočio i zbog čega. Vrlo je jasno ono što ona radi, ali žrtva nećeš biti - rekao je Bebica.

Aneli Ahmić u jednom trenutku tokom emisije ''Nominacije'', Teodora Delić je otkrila da Aneli Ahmić želi pomirenje sa Asminom Durdžićem.

- Ena znaš moje mišljenje o tebi, nemam šta da ti zamerim osim što se jako ponižavaš u ljubavi. Ti si bustovala onog dečka tamo, što kažeš Hari Potera. Lepo se oblačiš, znaš da pričaš, elokventna si i nemam šta da ti zamerim osim stvari koje si iznosila u vređanju. Što se tiče Aneli komentarisala sam 1000 puta, nisi nikakav drug, a ni prijatelj. Verovatno te prošle sezone nisam dobro upoznala pa sam govorila da si top, a ove sezone sam te dobro upoznala i uvidela sam tvoje loše osobine i kako si se sladila dok smo se Nenad i ja svađali. Što se tiče tebe i Luke mislim da ste grešili, a što se tiče Asmina nama si rekla da ti je Asmin u srcu. Luka te je večeras zamolio da mu odgovoriš, mnogo si puta pričala o mom poštovanju Nenada, a ne vidim da si ti njega ispoštovala, znam i za tvoje flertovanje sa Karićem, ali komentarisaćemo - govorila je Teodora.

Na samom kraju emisije ''Nominacije'', ovonedeljni vođa Lepi Mića je otkrio šta misli o Aneli Ahmići Eni Čolić.

- Slične su osobe, katakteri i životni putevi su im slični, a priču je prva počela Ena. Htela je da vrati Mateju, a otišlo je toliko daleko da su dva najveća dušmana. Enina veza sa Pejom je meni smešna od samog starta. Peju proglašavaju ludakom, a pre je bio divan i vaspitan dečko koji je prepametan i od divnih roditelja. To mu je donela njihova veza. Ena se pogubila u realnosti jer sve što zamisliš ne mora da bude tvoje. Što se tiče Ene kao druga možemo da kažemo da je odan prijatelj, vedra, jako inteligentna, gine za La Familiju, a sa druge strane vređa, ponižava i iznosi detalje, pa i najbliže želi da povredi. To je nemoć i ljubav. Ena se tako ponaša jer misli da su je izdali Peja i Luka, ali nije u pravu. Aneli se isto desilo da su joj najbolji prijatelji okrenuli leđa, Luka se jedini bori, a ona to ne vidi. Pogubila se jer ne vidi njegove dobre namere. Ispada da Aneli igra rijaliti, poziva fanove, grupe, a to joj nije potrebno. Ostaviću Aneli, a poslaću Enu - govorio je Mića.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima da je Aneli Ahmić nominovana od strane ukućana, Uroš Stanić od Odabranih takmičara dok je Jelena Nedeljković Mrvica nominovana od strane gledalaca.

- Svi ljudi koji su me večeras poslali osim Karića koji je uz mene i osim Stefani nek mi se više ne obraćaju - rekla je Ena Čolić.

- Nominovan od strane Odabranih je Uroš - rekla je Ivana.

- Aneli ima jaku podršku, ali videćemo - rekao je Uroš.

- Sada mogu da ustanu Mrvica, Gruja i Ana Nikolić - rekla je Ivana.

- Možeš da zagrliš Mimas, Mrvica će se boriti - rekla je Ivana.

Autor: S.Z.