ISKOMPLEKSIRAN JE I KVARAN: Đole Kralj osuo drvlje i kamenje po Gastozu, pa istakao da nije pokazao da je PRAVI MUŠKARAC u odnosu sa Anđelom! (VIDEO)

Jovan Ilić - Joca novinar zaputio se u Novi Sad, kako bi porazgovarao sa bivšim učesnicima Elite, Đoletom Kraljem, Ivom Ilić i Brankom Knežević. Oni su specijalno za emisiju ''Rijaliti rešetanje'' otkrili kako komentarišu trenutna dešavanja u Beloj kući.

Na samom početku, Joca se osvrnuo na turbulentnan odnos Anđele i Gastoza, te je uputao bivše učesnike Elite kako ga komentarišu i čiju stranu zastupaju.

- Podržavam Anđelu. Ona je najiskrenija osoba u Eliti. Njega očigledno nešto remeti, a to je samo njegova stvar. On je iskompleksiran i kvaran, ali to je njegov problem. Mislim da je Anđela da izbegne priču s Pavlom, želela je da taj deo ostavi po strani. Isključivo je izlazila sa Pavlom i svojom kumom. Veoma je transparentna. Da je bila sa njim, priznala bi to. Gastoz je veoma loš ispao prema njoj. Zaslužila je da je podrži kao devojku. Više su tu drugi bili za nju, nego on kao momak. On se očigledno uplašio tog odnosa - istakao je Đorđe.

- Običan je filirant. Nije umeo da stane uz nju. Ona je zaista iskrena prema njemu, ima emocije, a njemu se njena priroda ne dopada. Ne može muškarcu smetati nešto banalno stalno. Očigledno je da nisu jednoi za drugo - dodala je Branka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.