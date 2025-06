Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Jova novinar otišao je u Novi Sad, kako bi porazgovarao bivšim učesnicima Elite, Đoletom Kraljem, Brankom Knežević i Ivom Ilić, koji su dali svoj sud o aktuelnim zbivanjima u Beloj kući.

Đole je istakao da je Gastozovo ponašanje prema Anđeli prevršilo svaku meru, ističući da je on narušio harmoniju u njihovom odnosu.

Ja mislim da ničega nije bilo između Pavla i Anđele. Mislim da je očekivao da će biti pozvan u Elitu. Njemu je cilj da samo bude eksponiran. Verujem Anđeli u potpunosti. Uspeo je u svojim namerama. Gastoz se na početku zalepio za Anđelu, znao je da nju vole ljudi. Svestan je toga, a sad menja ploču. On gazi preko svega da dođe do svog cilja. Ona je pokazala da je veoma dobra osoba, sjajan je prijatelj. Nije sujetna i ljubomorna. Trudila se, na sve moguće načine mu je dokazivala da misli na njih i taj odnos. Štedela je pare od budžeta, on ništa od toga nije znao da ceni. Trčala mu je po pivo tokom žurke. On je morao da stane kao muškarca, da pokaže da staje iza nje - kazao je Đole.

- Nikada je nije branio. Anđela se sama branila i išla je sama protiv svih - dodala je Iva.

- Branio je Enu i Jordanku, a ne svoju devojku. Ona je veoma hrabra, mogla je sve sama, ali makar da joj je pokazao da nije sama u svemu tome - istakao je Đole.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.