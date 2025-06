Bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, posrtio je Novi Sad, te je razfovarao sa bivšim učesnicima Elite, Đoletom Kraljem, Brankom Knežević i Ivom Ilić.

Oni su prokomentarisali ljubavni odnos Aneli i Luke, te su otkrili kako vide njihov odnos i da li smatraju da imaju perpektivu.

- Luka se igra sa Aneli. Međutim, na početku tog ondosa je to bila čista igra, ali je sad evidentno da se zaljubio. On je poslušao Terzu u nekim savetima da se trgne, ali je shvati šta je uradio. On nije za nju. Što se tiče tog odnosa, smatram da je i bolje jer ona nije u drugom stanju, jer je tako najbolje po nju. Šta ćemo sa tim što Luka ne zna da odbrani Aneli od Terze? Terza ju je pljunuo, a Luka je nije odbranio - kazao je Đole.

- Po mom mišljenju je ti sada čista emocija. Na početku je bio rastrzan između Sandre i Aneli, ali je veoma jasno da su sad do ušiju zaljubljeni - dodala je Branka.

Nakon Aneli i Luke, bivši učesnici Elite su se osvrnuli i na odnos Sofije i Terze, te su dali sud o trenutnim dešavanjima u njihovom odnosu.

- Sofija će nakon rijalitija naći milionera, siguran sam u to. On je pao psihički. On je dao život na tacni, pao je na dno, a ona se uzdigla. Njega je pojela ljubomora, misleći da je Milica nastavila dalje, Sofija je pokazala da može i bez njega, a on se srozao jer je išao od jedne do druge - istakao je Đole.

- Terza je emotivno nestabilna ličnost - rekla je Branka.

Đole se osvrnuo na svoj sukob sa Enom, ali je prokomentarisao i njene čarke sa Pejom.

- Što se mene tiče, veoma mi je krivo jer sam vređao Enu, ali nije ni ona meni ostala dužna. Ona je upropastila Peju. Zlata bi je metlom isterala iz kuće. Što se tog odnosa tiče, tu nema neke svetle budućnosti. Ko će Enu za snajku, ljudi, šta vam je?! Ona treba da ode negde u Bugarsku, tamo da se uda. Siguran sam da se nikada ovde neće udati. Mislim da je jasno da je ona devojka koja neće imati neku svetlu budućnost kada je u pitanju brak, da se razumemo - rekao je Đole.

Autor: S.Z.