NE ŽELI NI DA ČUJE ZA NJEGA: Sita Ahmić vidno uzrujana nakon reči koje je Luka uputio Aneli! Posle OVOGA više ništa neće biti isto (FOTO)

Stavila sve karte na sto!

Tokom emisije ''Nominacije'', Luka Vujović je izneo niz uvreda na račun, već sada bivše devojke Aneli Ahmić, ističući da je njihova veza išla u duboki sunovrat. U jednom trenutku se prisetio odnosa sa svojom nekadanjom partnerkom Sadrom Obradović, usled čega je pokirao svojom izjavom da mu je ta veza više prijala. Njegov komentar mnoge je šokirao, s obzirom na to da je često isticao koliko mu je Ahmićeva važna, te i de je upravo zbog nje, rešio da prekine svaki kontakt sa Obradovićevom.

Tim povodom se oflasila Anelina sestra, Sita Ahmić, koja je na svom Instagram nalogu dala sud o novonastaloj situaciji.

- Sedeti i slušati kako te ljudi koji te već devet meseci i ćutati, biti psihički polupan, nesrećan, očajan, bolan i sve što ide uz to je strašno. Jedva sam preživela da gledam sve ono što su takmičari govorili, nisam uspela sve, dalje nisam mogla. Moram da se osvrnem na Lukin ispad sinoć, jer ako ne kažem, imam osećaj da ću se razboleti, ako ne kažem šta imam. Sedi žena, prema kojoj imaš emocije, loše je psihički, da gore od toga ne može, a ti skačeš i vrištiš, dodaješ joj so na ranu, na svu njenu muku i ostavljaš je pred celom kućom za vreme nominacija, dok govoriš kako si bio srećniji u odnosu sa Sandrom. To muškarac ne radi, to ponašanje je krajnje sebično i kvarno. Mnogo sam ljuta danas, ali to ne znači da imam nešto protiv njihovog odnosa, ovo sam osećala da moram da podelim sa svima, jer znam kako je Aneli koja kroz sve to prolazi - napisala je Sita.

Autor: S.Z.