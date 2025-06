Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su frizer Milo Fox i spisateljica i bivša učesnica Elite, Jasmina Ana.

Na samom početku emisije, Milo se osvrnuo na nezadovoljstvo Teodore Delić, koja je istakla da nadogradnja koju joj je nedavno uradio, nije dobro kvalitetna.

Teodora Delić je nakon češljanja nadogradnje koju si joj uradio rekla da će iskidati tu kosu, te se veoma razbesnela, kako si reagovao na to?

- Najveći paradoks je kad ja nakon dvadeset godina uspešnog rada moram da pravdam urađen posao. Načuo sam da je ona izgovorila da je kosa čista sintetita, da ju je kidala sa glave od besa. Pre svega, ne krivim nju, ne krivim ni sebe. Ona nema masku za kosu, nema kvalitetan šampon. Svi frizeri će se usaglasiti sa mnom da nadogranja mora da se održava na adekvatan način, a ona je devojka kojoj je to prva nadogradnja, evidentno je da to ne zna. Ne može se sa nadogađenom kosom ulaziti u bazen prepun hlora. U more sme, ali u bazen ne. Ona je kosu čupala ispalo je par pramenova. Nema svest o tome kako treba da se održava to. Ukoliko nema adekvatno pakovanje za kosu, ne može da ostane sve na mestu. Krivi smo podjednako. Ja sam kriv jer joj nisam rekao da ne sme u bazen. Međutim, vidim sad da joj kosa nije uništena, ravna je i lepa. Mene su i njeni roditelji zvali, koji su veoma kulturni i zamolili me da dođem pre dva meseca da joj odradim što sam i uradio, nije bilo za reklamu, već je kosa plaćena - istakao je on.

Autor: S.Z.