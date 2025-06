Skočio joj pritisak u sekundi: Anđela ludi jer Gastoz ne odustaje od plana da je šalje u Đenoviće, umesto da je povede u Zemun! (VIDEO)

Nova drama!

Anđela Đuričić odlučila je da konačno obavi razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i da svedu račune o njihovom odnosu, kako bi znali kako će da funkcionišu narednih nekoliko dana.

- Pitao me Darko tako neke stvari o tebi i meni, kakav nam je odnos... Pitao me je to što jedno zajedno, što sama provodim vreme i ne spavamo zajedno... Ja sam rekla da ne znam i da ćemo sigurno da razgovaramo i da definišemo kakav ćemo odnos da imamo i komunikaciju - govorila je Anđela.

- Kad ćemo da definišemo? - pitao je on.

- Mogu i odmah sad, ni meni mnogo stvari nije jasno - rekla je ona.

- Što nekad ne poslušaš starije i što mene nisi slušala? Što nismo bili kao u nedelju i sve da ostane isto? - pitao je on.

- Ne može tako, mnoge stvari su se promenile. Izjavio si nešto i ja verujem da si osećao da si se ohladio od mene. Ako nešto želiš da rešiš moramo da razgovaramo. Danima sam bila besna, imaš i ti pravo da budeš besan. Ja danas mogu da razgovaram jer meni ništa nije jasno. Ohladio si se, a hoćeš da budeš blizak sa mnom. Ja želim da mi objasniš neke stvari - pričala je ona.

- Neću da imamo distancu, hoću da se družimo i da budemo tu gde jesmo. Nisam trebao ni iz kreveta da izađem, a ti si napravila pompu oko toga. Neću da te gledam samu, ja sam sam bez tebe i nisi samo ti sama - dodao je on.

- Ajde pričaj mi, kad si se ohladio od mene? - pitala je Anđela.

- Ko se ohladio od tebe? Ja se ponašam kao da se ništa ne dešava, što bi ti mene pitala za nešto što ne postoji? - dodao je on.

- Zanima me i želim da stvorim konkretniju sliku u svojoj glavi - rekla je Anđela.

- Da li ti možeš stvarno da poveruješ da sam se ja ohladio? - pitao je Gastoz.

- Reci mi lepo da znam - dodala je ona.

- Dešavale su se ove priče, rekao sam ti 100 puta da mi kažeš šta imaš, tvrdila si pazar i baš je bilo turbulentno. Budi malo u mojoj koži. Ja te ne guram od sebe, nego opet jurim i nameštam se da ovo izguramo - pričao je Gastoz.

- Rekao si mi da se ništa ne brinem, a onda dođeš tamo i ohladiš me, pa se čudiš što sam ja ljuta, da li si normalan? Možeš da mi kažeš u lice, a ne da me zagrliš da ne bi bilo strašno. Ti si to tako uradio - dodala je Anđela.

- Loše si protumačila - rekao je Gastoz.

- Rekao si pred svima da si se ohladio, bila sam šokirana. Volela bih da se postaviš u moju kožu - pričala je Anđela.

- Krivo mi je što izokrećeš stvari, ali ti mene ne saslušaš. Treba ovo da izguramo, živi sa mnom ovde do kraja. Ne treba da pravimo distancu - govorio je Gastoz.

- Šta je nakon ovoga? - pitala je Anđela.

- Ideš svojoj kući da ohladiš glavu, zagrliš svoje roditelje, sedneš na svoju šolju -

- To je i poenta da hoćeš ovde da budemo dobri, a posle svako svojoj kući. Šta meni to predstavlja? Kako možeš da očekuješ da posle toliko vremena koji smo proveli zajedno da mi kažeš da ćemo da provodimo vreme i da više nećemo da se vidimo? - besnela je Anđela.

- Ko to kaže? - pitao je on.

- Isplanirao si da gledaš p*rniće. Tvoji planovi u glavi su drugačiji. Ako sam sa nekim ovde toliko vremena ovde provela, naravno da ću da provedem vreme sa mojima, ali je poenta što posle toga što ću vreme da provedem sa njima logično mi je da posle toga sa tobom jedva čekati da ga provedem jer ovde nisam imala priliku sa tobom za bilo kakvu vrstu intime - rekla je ona.

- Pa ja to i hoću. Ja hoću to što ti kažeš. Mi smo skakako planirali da putujemo. Devojko, ja sam zaljbuljen u tebe, željan sam tebe jako i ne znam da li ti je to jasno? - pitao je Gastoz.

- Ja sam čula da si željan da odeš kući, gledaš p*rniće i da d*kaš - dodala je ona.

- Hoćeš ti da mi d*kaš? Reci mi samo jedan razlog zašto bi iko na svetu morao da zna naše planove van ovih zidina? Samo pusti i sve će samo da nam se kaže i nemoj da praviš problem. Anđela, samo mi veruj. Sa jedne strane ne mogu da te gledam, a sa druge jedva čekam da ti priđem - pričao je on.

- Meni deluje kao da je sve to neki izgovor, nekako mi nisi uverljiv. Ja više osećam neke druge stvari. Meni ovo nije bila rijaliti veza, ti bi ovo da izguramo i baš te briga šta će biti posle - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić