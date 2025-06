Aneli još jedna veridba izmakla pred nosom: Urla na Luku jer joj prsten nije stavio na ruku, on je žestoko oduvao! (VIDEO)

Drama!

Tokom "Igre istine" Lepog Miće došlo je do novog sukoba između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Tvoj prijatelj je rekao da si stavio taku na vezu sa mnom, što si donosio hranu? - pitala je Aneli.

- Što ne kaže šta je ona rekla pre toga? Dobila je neko pitanje i rekla je za Đedovića da joj služi da ima sa nekim da popriča, da se požali i da reši probleme, a ja sam onda pitala za šta joj služi dečko? - govorio je Karić.

- Ja sam joj napravio danas ručak i večeru, a ko je drugi? Napraviću joj i sutra. Rekao sam da imam emocije prema njoj, ali me neza više ne zanima. Dao sam sve od sebe u ovom odnosu - pričao je Luka.

- Zašto imaš sa njom bilo kakav kontakt ako nisi sa njom? - pitao je Mića.

- Mi smo u budžetu i sva hrana je kod mene. Kad izađem iz budžeta biću uz nju i ne želim da se svađam - rekao je on.

- Ne treba da budeš uz mene, ja sama znam da pravim - odbrusila je Aneli.

- Ne kažem da je definitivno, ali ne želim da se mirim i ne treba mi ovakva devojka. Naravno da je definitivno kraj našeg odnosa - govorio je Luka.

- On je mene juče ostavio, mora da se izvini. Rekao je sve ono u šta sam sumnjala i on je rekao da mu je bilo lepše sa Sandrom. Ja više ne mogu da mu verujem, to nije bio afekat - pričala je Aneli.

- Ja kad pored poslednjih mesec dana veze sa Aneli bilo mi je 100 puta lepše sa Sandrom. Nikad joj se izviniti neću - dodao je Luka.

- Zašto si rekao da ćeš da me zaprosiš pre tri dana? Rekao je da želi to da uradi, a zašto ako ti je tako loše sa mnom? - urlala je Aneli.

- Ti bi da uzmeš prsten kao Janjušu prošle godine na "Pretresu nedelje" - dodao je Ivan.

- Ovo je takva laž. Došao je prsten, a ona me je pitala 20 puta. Hteo sam da te zaprosim kad si mi rekla da ćeš sa Đedovićem 20 dana da jedeš tortilje, kad si rekla da ćeš za 20 dana da ideš kući. Ovaku ženu ne bih verio ni za milion evra - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić