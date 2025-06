Ovo mogu samo nedeljom!

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Đuričić o trenutnim dešavanjima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ništa specijalno nismo razgovarali, ono svakodnevno. Spontano smo krenuli da pričamo i eto. Od kada sam saznala, kad mi je Milan malo detaljnije ispričao, odlučila sam da mu dam do zanja da ne budemo u istom krevetu, ali mi je jako teško palo. Nema potrebe da nemamo komunikaciju, jer se nije desilo ništa veliko. Nema ni jedan jedini razlog, nema smisla da nemamo normalnu komunikaciju. U većini to uradim jer sam jako nervozna i tako mi bude najlakše. Povredio me. Nisam to tako očekivala, šokirao me. Ostali smo zajedno u budžetu, samim stim zajedno i jedeno. Pričaćemo večeras. Bila sam baš loše, sve mi se skupilo. Razmišljala sam samo o tome da ja treba da izađem sama. Sve sama, a planirali smo sve zajedno - ispričala je Anđela.

- Zbog čega nisi iskrena u pokazivanju emocija? - pitao je Darko.

- Onih dana kad sam bila drska, hladna i bezobrazna, želela sam da pokažem svima kako sam najjača riba ikad. Međutim, juče me sve stiglo. Ako popričam večeras sa njim sve bih mu rekla. Mislim da ćemo večeras ozbiljnije porazgovarati. Jako sam tužna, nedostaje mi. Zbunjena sam i pogubljena. Srušio mi se film koji sam kreirala u glavi, preko noći. Meni je sve jasno. Jasno mi je da zbog mojih kontradiktornosti dečko nema poverenja. Ali mi nije jasno kako se preko noći sve menja. Mislim da nije moglo sve preko noći da dođe. Nije bilo ono svađi, nego preko noći. Stabilizovala sam se i sve ću ga iskreno i ozbiljno pitati. Šta god da mi kaže ja ću ti više ceniti nego da bude neka laž - rekla je Anđela.

Darko Tanasijević porazgovarao je i sa Enom Čolić o katastrofalnom odnosu koji je nastao sa njom i Jovanom Pejićem Pejom.

- Ne interesuje me. Ne želim da ga vidim nikad u životu, ne želim da razgovaram nikad više u životu. Sve sam gledala da budemo u okej odonosima. Nemam nikoga u svojoj prošlosti da smo neprijateljski završili. Ja drugačije emocije imam prema Mateji, nego prema Peji. Kako ikad više da budemo u dobrim odnosima. Da je bilo sreće da ga pustim da vidimo njegovo lice ranije. Svaka ptica leti svome jatu, ovo je njegovo pravo stanje. Rekao je da je morao to da uradi. Kako on tačno predstavlja sebe, pored toga kako je mene predstavio. Videli smo njegovu nominaciju, pet različitih odgovora za istu stvar. Kako ko dobaci, on se prešalta. Ne pravdam ga, ne želim da pričam kao drugi ljudi i da ga šetdeim. Gde su osećaji za mene? Nemam odakle da crpim svoju toleranciju. Ne želim mu ništa dobro. Svo ovo vreme kao da smo u vezi. Što sma htela šest meseci, ja sam to sad dobijala. Sinoć i Luka izjavljuje istu rečenicu, ja ne znam ko na koga utiče i je l' se oni ogledaju jedni na druge. Ugleda se na Gastoza.Psovali su jedno drugom majke, a sad su okej. Kad je neko na njegovoj strani, a protiv mene je, onda je to tako - rekla je Ena, pa se osvrnula na uvrede koje je izrekla na račun Zlate Petrović:

- Rekla sam mu da bih ga povredila, kao i uvek. Nije kao, nego želim da ga povredim. Mene kad nešto jako zaboli, vidim jedini način da plačem i uzvratim verbalno. Ono što je on meni izgovorio nakon svega, da me tako ponizi, najstrašnije moguće da se pola kuće sladi, šta da mu kažem an to. To je vaspitanje jednog dečaka, ja tako svog sina ne vaspitavam. To sam mu rekla jer ga jedino to boli. Da li se vrednuje više neki estradni pevač od moje majke? I ja sam isto majka, samohrana u svakom mogućem smislu. Moj sin gleda ovo tinejdžerskom periodu. Ja sam kriva. Osećaj mi je da sam totalno otupela i otrnula an sve. Kod mene se rađa bunt kad je nešto loše, brine me samo šta se dešava napolju. Deca su surova, ko zna kakve mu klipove deca donose. Ljudi se vole, pa su neke stavri normalne. Nekako bih mu to možda i objasnila, ali kako da objasnim ovo. Sinoć što sam doživela da čujem, ne vidim svoju krivicu u tom delu. Trebala sam od prvog momenta da mu ne dam pristup, ali treba da imaš više godina ovde pa da budeš Helga, zato sam joj i rekla da istraje - ispričala je Ena.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o varnicama koje su se ponovo stvorile sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i o mogućem pomirenju.

- Plamen se ugasio onog trenutka kad se on sklonio od mene. Odnos nam je nikad bolji i ostaće ovakav do kraja, što se mene tiče. Nemam ni gram poverenja. Dao mi je čokoladicu gde piše 'volim te', došao je da me probudi, ali nemam povrenje. Pričao mi je da će sve promeniti za ovih 20 dana. Ništa nije promenio niti gledam da li se menja. Rekla sam mu da neću prihvatitit ni njegov zahtev za prijateljstvo. Ogroman ulog je bio. To razmišljanje je trebalo biti tad kad je žar bio veliki i kad smo sve to uradili, a ne sad. Meni prija i razgovor sa njim i sve, ali ako malo bolje razmislim, ako dozvolim i pređem ganicu normalnog odnosa biću povređena, u tom sigurna - rekla je Sofija, pa priznala da li je koči rekacija roditelja za ponovno pomirenje:

- Ima i toga. Imaju udela i mamine i tatine čestitke. Terza nije najbolji izbor za mene. U žaru najveće ljubavi ti ostaviš nekoga. Trebao je posle Nove godine da razgovara sa mnom, a ne da muva Draganu. Boli me to. Svaki put kad pomislim na to šta se desilo, da nije bilo Milene i Dače ostala bih sama. Antalije jedino sa mojom mamom bez Terze. On i sad gleda. Počeo je da se ponaša kao prvog dana. Zamišljamo sad da se pomirimo, budemo celo leto zajedno i on uđe u devetku. Je l' ja treba da mislim? Ja da mu vodim fan stranice a on da nađe novu ribu. Ne bih to ni pomislila da nije meni uradio. Nikad ne reci nikad kad smo u pitanju ti i ja. Za sad sa nećemo pomiriti - ispričala je Sofija, pa oplela po Peji:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o trenutnim dešavanjima sa Sofijom Janićijević.

- Bez laži, negde smo od žurke počeli da se družimo spontano. Posle zadatka smo otišli u Odabrane, jako smo se zbližili. Dopustila je da je poljubim u obraz i glavu. Otišli smo u Spa i uživali. Dosta se toga promenilo. Pričali smo kad smo se kupali i uživali, da bi mogli neke stvari da promenimo. Videćemo da li će biti nešto više. Njoj je najbitnije da vidi promenu mog ponašanja. Veruj mi da smo ostali zajedno da bih se promenio. Posle ove žurke osetio sam smirenost. Uopšte me nije interesovalo šta se dešava dok sam pričao sa njom. Lepo se osećam, srećan sam. Drago mi je što sam s njom. Nismo imali katastrofalne svađe. Drago mi je što se sve ovako dešava, ali šta će biti videćemo. Ako bude nešto, biće. Radiću na tome da joj bude super dok smo ovde. Razočarana je što se tiče mene, ali sam u tom trenutku tako uradio. Nikome ne bi prijalo da vidi devojku sa kojom čeka dete. Vidimo da je i ona srećna - rekao je Terza, pa se dotakao Milice Veličković:

- Meni je drago ako je ona srećna. Videćemo kako ću postupiti za dete, da li ću sud ili ne. Pustiću malo vreme da prođe. Ne želim da dolazim do nekih situacija da budu problemi. Kad izađem sa smirenom galvom ćemo pričati. Mogu samo da preuzmem dete, ali njoj želim svu sreću - rekao je Terza, pa se osvnruo na propalod rugasrtvo sa Lukom:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem o trenutnoj situaciji sa Aneli Ahmić i ljubavnom brodolomu koji se ponovo dogodio na Nominacijama.

- Svega mi je preko glave. Zameram joj dosta toga, ćutim zbog dosta toga. Kaže kako svi komentarišu da ona uništava i mene kao Janjuša prošle godine. Đedović i ostali su prokomentarisali da me napada dok je ja branim. Mi kad nismo zajedno, a ona dobije negativno pitanje ona dolazi da se mirimo. A kad smo zajedno onda raskida jer ne želi da bude monstrum. Zovem je pet puta, ona ne odgovara. Uveče joj nosim kafu, pa neće nikome da odgovori. Poljubim je, ona kaže kako neće nikome da odgovara, a onda ustaje i Đedoviću odgovara. Rekla je da je ovo bitno gledaocima. Ustaje i Mileni odgovara, to mi je baš bezveze. Izgubila je kompas i kontrolu. Mislim da Milan dođe i kaže da izlazimo sad i idemo na more, da dođemo kao gledaoci, da ona bih ja pristao, a ona bi ostala. Ja nju jesam na početku povređivao. Htela je samnom, ćutala mi. Došli su dani gde se ja ponižavam zard nas, a ona to koristi. Znam da mi malo fali da me više ne zanima. Kao da kida komad emocija. Kad se mirimo: "Niko me ne zanima, samo mi", a onda opet sve isto. Ona se ljuti na mene, kaže da mi zbog mene sve kaže. Svašta bih joj rekao, a grizem se za jezik. Smeje se uvek. Ustane i smeje mi se. To za drugove kad mi je rekla, cerekala mi se u facu. Za mene je to nenormalno. Ona je predobra, hoće svakome sve da da, spontana je, ljubazna, dobronamerna, ali čim je nešto poremeti... - rekao je Luka, pa otkrio da li se promenila nakon saznanja zbog Alibabe i Stanije:

- Ne verujem. Mislim da je to zbog Đedovića. Juče ceo dan ne želi da joj priđem. Ona pred vama glumi da je jaka, a onda je sve stigne. Poslednjih mesec dana sa Aneli mi je lošije nego kad sam bio sa Sandrom. Ako bacim pogled na to što je pričala meni. Mnogo je drugačije kad mi vi pustite klip. Ničim izazvano je to. Sveukupno mi je lepše sa Aneli. U Aneli sam se zaljubio, a u Sandru nisam. Nikad se nisam nervirao, a ovde me pet dana boli glava, nemam ni drugove, ni ništa. Ja sam tu za nju, ispašću čovek do kraja - rekao je Luka.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stefanom Karićem o dešavanjima u Beloj kući, a prva tema su Aneli Ahmić i Luka Vujović.

- Zasmetalo joj je što sam ispoštovao Luku, a ostavio Aneli. N eznam kako je sebi dala za pravo da pomisli da mi je ona preča od Luke. Ja kao Lukin prijatelj, ne ide da pošaljem Aneli u izolaciju. Ni on moju devojku ne bi poslao, pa u kakvom god da su odnosu, to je neki vid poštovanja - rekao je Stefan, ap se osvnruo na kritike ka Aneli:

- Aneli ne prihvata uopšte. Svaki kritiku koju čuje sa strane, gleda kao neki vid animoziteta. Ako neko treba da dobije kritike smo mi koji smo sa donjeg dela stola. Žao mi je što sebe stavlja u situacije gde možemo da je kritikujemo negativno. Smatramda nije bio dobar momenat da se na takav način postavi, posebno jer je njen dečko tu, vezano za Asmina i Staniju. Kad bih sasuo opet negativan komentar na njen račun, nisam želeo da dozvolim to, otišlo bi daleko. Zbog toga sam i rekao da ćus e distancirati, ne želim da budem ni tračak njhovog raskida. Mislim da i on shvata neke stvari - rekao je Karić, pa se dotakao Anđele i Gastoza:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Đedovićem o trenutnim situacijama iz Bele kuće.

- Sad je najveće ludilo. Ne sviđa mi se Gastozovo ponašanje. Deluje mi kao trećerazredni rijalti. Ovo sve oko ANđele mi nije realno dešavanje. Od klipova sam počeo daq doživljavam transver blama. Nakon toga se dešava da on priča da su mu prestale emocije, što smo mi videli. Očigledno je da su prestale, očigledno je da ga boli ku*ac za Pavla. Bolelo ga du*e što je ona bila sa Pavlom. Nakon nekog vremena je pitao, a onda celokupna priča o nepoverenju u Anđelu zbog autobusa i svega. To nema veze sa Pavlom, jer je on ušao u vezu sa njom sa uverenjem da je njegova bivša devojka. I da je ste i da nije bila sa Pavlom, ja sam odlučio da verujem, ona nije dužna da priča o tome. Ovo trlajnje jezikom je totalni fuš. Meni je sve smrdelo od samog starta. On je sve vreme ustajao i govorio da joj je verovao. Pa kako si izguvio poverenje od nekoga kome nisi tražio poverenje za to. Ja sam mnogo skuplje očekivao od njega. Kad Anđela njemu pripreti, ona vrati priču na Pavla. On svesno i namerno koristi sve protiv Anđele. Zamisli da me neko pita sa kim sa bio pre dve godine, a da će zauzvrat biti sa mnom, ma ajde! Odjednom se liže sa Pejom, kome je je*o mamicu. Ena me nikad nije opsovala, i loše je što smo nas dvoje dobri, a što su njih dvojica to je do ja*a. Odgovaraju mu komentari Ivana Marinkovića jer govori da je on povređen i izneveren. Mislim da je imao emocije, ali da ih nema više. U nedoumici je da li je bolje da bude žrtva ili dobru ljubavnu priču - rekao je Đedović, pa nastavio o Peji:

- Ima jedna skulptura u Odeonu, tako izgledaju hejteri. Šuplja glava. Svi su drugi krivi za tvoj lični neuspeh. Ona nije slatka, ali gde je ona to vaspitanje o kome svi pričamo. Ti napadaš Đedovića koji ti nije rekao ružnu reč. Njegov otac me zamolio, a vidim da je u nekim teorijama i da je napušten. Ja da hoću on bi za dva dana bio u ustanovi. Zataškava svoj izbor Karića. Stefan mu je ispao prijatelj. Video je da će tim zadatkom nagu*iti druga, pa je prekinuo zadatak. Zataškavaju situaciju. On je svakako izabrao prijatelja. Kavrić nije glup. Želeo je da zaštiti prijatelja, da se ne vidi jasno njegov izbor. Ne možemo da se poredimo. On je njen momak, a ja njegov drug. On sebe poredi sa Kačavendom u odnosu sa Aneli, sve je zbrkao. On je meni simpatičan za rijaliti, a za sve drugo ne. Nikad mi nije bilo jasno kad se pričalo na fakultetu da kocka ostavlja najveću zavisnost i posledice - rekao je Đedović.

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Više mi je drago zbog njih dvoje. Manje se čuje šta misle, a stvarno imaju mnogo toga da kažu. Munja gori, vidi se da mu nije dobro. Dokosurio ga i Terzin odlazak u Spa - rekao je Bebica, pa se nadovezao na Anđelu i Gastoza:

- Priča o Pavlu nema veze. On nije problem Gastozu. Iskoristio je to što je Anđela slagala,a to nije problem nego Sofi. Sve je dobilo epilog, ali mislim da će Anđela da padne na neke priče. Gastoz je veći folirant. Da je sa Sofi u vezi ne bi imali težinu kao sa Anđelom. Što bi rešio to u oktobru, a sad dvadeset dana pred kraj ne bi. Anđela će imati najveću štetu jer ima neke emocije, stavrno ga je zavolela - rekao je Nenad, pa nastavio o Eni i Peji:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ne znam šta teramo. Hoćemo da definišemo odnos, a na kraju kao da hoće a mi kaže da ćemo kad izađemo nedostajati jedno drugom. Daj da budemo dobri koliko god možemo do kraja. Za isporučenje ocu sam rekao da neće ništa da joj fali, a ne da je ona paket. Ja moram da istražim šta je bilo. Ako postoji magije, stvoriće se i napolju. Sešću sa Pavlom. Bitno mi je da se završi žurka i da dođem kući. Nek bude sa celim gradom, samo je poenta što sam je pitao isključivo za to. Ona je ispala šmeker pa samo kao prikrivali. Ja sam se setio Pavla posle ne znam koliko dana naše veze. Meni može da se veruje, ali njoj ne mogu verujem jer ne normalna devojka. Ja treba da se sklanjam od nje, a ne ona od mene. Ja sam joj rekao da pustimod a se desi magija.Raspadam se i ja. Rekao sam joj: "Jesi li ti pretplaćena na pre i posle rijalitija, što mora ceo svet da zna šta ćemo mi?". Možda sve ostvarimo, a niko ne zna. Hoću da vidim koliko je sati. Ako smo se ljubili sve vreme, a ti me gledaš u oči i lažeš, šta ćeš mi raditi posle? Ispala je smešna kad je dobila pitanja za fascikle - rekao je Gastoz, pa se osvrnuo na to što ukućani gledaju njihovu vezu kao takmičenje:

- a Šta je sa drugim ukućanima? Oni svi znaju da su nebitni kad smo mi u pitanju. Oni nas gledaju kao Bogove - rekao je, pa se dotako Sofi:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Danijelom Dujokovićem Munjezom.

- Od utorka do juče reč jednu nismo progovorili, a sad smo opet okej. Jedini problem sam ja dok ne rešim sve situacije od prethodnih svađa. Naša glavan svađa je krenula od viršle, pa ptičice i sve u krug. Idemo ka tome u jednom delu, a u drugom je haos i ne znam da li ćemo se naći na pola. Ja sam u besu rekla da će ostati NN. On će biti upisan kao otac i sve mirnim tokom. Ali ako pokuša da mi pravi probleme, ako ne budemo zajedno napoljku da ću ja to zaustaviti i neću dozvoliti - rekla je Stefani, pa se osvrnula na Matoru:

- Ona je znala da sam ja svakako trebala da uđem da zaradim novac za svoje dete, a ona ima 30 godina i roditelje nije videla 11godina. Živi za ta tri meseca spolja. Za Draganu mi jr ekatastrofa, što je svoju porodicu sklonia skroz po strani. Ako je tolika ljubav, mogla je da izdrži zbog roditelja tri meseca. Nas dve kad smo ulazile u odnos nismo imale ništa ovde skoro, nego sve napolju. Kad sam ušla ovde Jovana je dobacila Dragani: "Konačno meni neko da skuva". Ja im želim svu sreću, samo što dublje da se kanale, da ja izađem iz kanala. Njih dve stalno pričaju o meni, Dragani to ne smeta. Pesma 'Sa druge strane jastuka', bila je na buđenju i nije bila naša pesma, nego neka druga. Jedino Jovana mene provocira. Malopre pričam sa Jelenom, a ona se ubacuje u razgovor i pita nešto za treniranje. Ona je meni počela da budi bes da je iznapušavam. Ona ponovo forsira priču za naš odnos. Ako je srećna i zadovolja treba da gleda svoju priču - ispričala je pa se dotakla vereničkih prstena:

Darko Tanasijević porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom.

- Ako sve bude u redu napolju ne gine drugi brak. Ja bih volela da meni Ermina bude kuma, a njoj ne znam. Ako bude svadba biće neka krajiška muzika. Ona baš mirno odreaguje. Da se zapitam da li je moguće. Sve je veća ljubav. Ne možemo da se krijemo više. Malopre mi je rekla da ne zna kako će napolju kad budemo razdvojene. Stvarno sam srećna. Godine izgleda mnogo znače. Toliko je zrela. Mi nemamo problem ni sa poštovanjem ni sa povrenjem. Mi generalno problem nemamo, uživam u vezi. Tako mi je bilo sa još jednom u dugoj vezi - rekla je Matora, pa se osvrnula na Stefani:

- To mi je Dragana prva rekla, pa sam ja počela da primećujem. Pominje me u svađama sa Munjom. Ja sam se najmanje iskompleksirala na Stefani, imam svest o njihvoom detetu i majci. Ja znam, njena majka je toliko Stefani bodrila. Gde ima mesta za petoro, biće i za šestoro. Ako želi da bude u takvoj vezi okej. Nikad je nisam počupala za kosu, nisam je šutirala. Sve što sada trpi, zbog toga je meni govorila da je Munja NN. Ti si se vratila dečku koji je bio u pravu da su se tebi vratile emocije. Koga ti devojko lažeš? Za šta da te žalim? Kad je donela odluku, ja sam rekla da neću mojima da kažem to jer su bolesni, ali nije zbog toga doneta odluka. Kajem se. Ni za jednu devojku se ne kajem, ali se za nju kajem jer je loš čovek. Priča oko svega je preuveličana jer je Munji odgovaralo da budem što veći monstrum. Ona ćuti kao p*ka zbog sujete prema Dragani. Munja je priznao je preuveličao. Sve dođe na moje. Munja kao da je neki rijaliti mag. On nosi patike od Đoleta, Naje, od Ane nosi ženske pantalone. Ti si našao da ponižavaš muškarce, a ti nema od koga nisi uzeo neke stavri i krao. Ja ne dugujem na kamatu 14 hiljada evra, a ti ćeš meni da pričaš. Ja razumem i njenu mamu - rekla je Matora, pa se dotakla Anđele i Gastoza:

Darko Tanasijević ugostio je Draganu Stojančević u "Šiša baru", kako bi sa njom porazgovarao o trenutnim dešavanjima Jovanom Tomić Matorom.

- Super nam je. Posvećene smo jedna drugoj. Možda se ne slaže moja porodica, ali smo u kući jedini par koji nema problema, pa i kad imamo problem nekako mirno rešimo. Baš smo skladne, ne rešavamo probleme da čuju svi. Uvek nađemo rešenje. Posvećena mi je sve više. Iako kažu da to nije Jovana, ali su verovatno navikli na neke svađe. Drago mi je što je takva. Posvećena mi je maksimalno. Ne rešava probleme za stolom. Sve ove ljubavi što su bile fatalne i velike, sve su se završile - rekla je Dragana pa se dotakla porodice:

- Plašim se, sekiram se, strah me svega. Kad se nisam borila onda sam bila folirant, a sad se ne sećam porodice. To su dve različite ljubavi. Volela bih da joj daju priliku da je upoznaju. Kad izađemo, sve polako. Ako sam se borila na televiziji, zašto se ne bih borela kad izađemo. Verujem da će me sačekati. Znam koliko su dobri i znam da hoće. Pogađa me kad ovde ljudi komentarišu da mi je mama na sondi i da ubijam roditelje. Munja je jako loš, pa mu nisam rekla nijednu psovku. Samo sam mu rekla da tuče devojku ovde, pa kako se oseća njegova mama?! Nije upoznao svoje dete, a sekira seza decu moje sestre. Tašta hoće da ti da zabranu prilaska, ali on preko mene hoće da povredi Jovanu. Jako su loši. Jedva čema da izađem odavde. Munja mi najviše ide na živce. Stefani više ni ne gledam. Mislimd a Munja sumnja da Stefani i dalje voli Jovanu. Jordanka mi ide na živce jer je bezobrazna. Uhvatile smo je da nešto radi, a onda nama nešto priča. Ja nisam bila tu i probudila se Jovana i videla je i otišla do pušione da ne bude da ona laže. Kaže da se češkala - rekla je Dragana.

Darko Tanasijević ugostio je Mateju Matijevića u "Šiša baru", kako bi sa njim porazgovarao o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

- Sofi i ja jesmo bliski od januara. Ja nisam video neke stvari koje mi pričaju drugi ljudi. Vidim da on nju gled aposebno. Osetio sam da ono što je isticala da je zaljubljena u mnee. Oduvek je on njoj drag i simpatičan. Ne mislim da postoji nešto sa njene strane. Svaka žena voli da bude pohvaljena, a on je to više puta isticao i pred svojom devojkom. Ona kao da ne sme da mu zameri. Kao da sve čuva u sebi, jer misli da će da ga izgubi. Ja sam joj već rekao kad je ovakva situacija nek roka. Nisam ja nju posaveto zarad opstanka, nego ako neke stvari vidi i prepoznaje da bude iskrena. Ne treba da laže u nečije ime. Ona je i i onda kod drveta rekla šta je mislila u tom momentu. Njegovi postupci su pokazivali da je simpatična. Kao da se topi dok ona priča. Kao da mu je pun kofert ovoga što ima trenutno, problema, Pavla, njenih frekvencija. kod Gastoza odavno ne vidim neku emociju. U početku sam video neko sviđanje, ali Anđela je preteška osoba. Ja vidim Gastoza kroz sebe, mi smo slični. Ja sma izdržao 12 dana. Meni je u vezi bilo izdržavanje, zato sam i raskinuo, a on izdržava i dalje. To je sve rijaliti od početka. Ona se više zaljubila nego on. Između njih se dešava šah. U pitanju je 100 hiljada evra i to je borba. Prirodno je, ali ajde da uzmemo lovu i koje poteze da povučem da uzmem lovu. U kući se ne oseća energija. Kod njih se to ne oseća. Hladni su, a iz njega je to iskreno izašlo. On je shvatio da je ona žrtva. Preočigledne su stvari. Anđela pristaje na poniženja, prelazila je preko mnogo stvari. Ona bi prešla preko svega, ali tri nedelje pred kraj je odličan momentat da ostane dostojanstvena. Ako zadržio ovo što je sad... - rekao je Mateja.

Darko Tanasijević ugostio je Danijela Dujkovića Munjeza u "Šiša baru", kako bi razgovarali o Stefani Grujić i Jovani Tomić Matoroj, te su se i dotakli i Dragane Stojančević.

- Ako smo ovde izdržali, napolju će biti mala maca. Svako gleda iz svog ugla. Ja sam ovde imao jednu grešku što se tiče Stefani. Znam da ćemo lepo funkcionisati napolju. Bitno je ko kaže, a ne šta kaže. Propali fudbaler jesam. Ako nisi napravio pare, nisi ni uspeo u fudbalu. Nebitne su. Čujem da proziva STefani po ćoškovima. Ona ne može da izađe sa mnom na kraj. Potrudiću se da je vratim u rikverc. Ima pravo da priča šta hoće. Žao mi je što se o našem detetu priča ovde. Smešna su priča. Njih dve su nezanimljive totalno. Ne vidim hemiju. Naravno da će da se hvata za stefani koja je živa vatra. Vidi u šta se uvalila i šta je izgubila. Najviše me boli jer ni jedna ni druga nemaju empatiju prema porodici. Da dobiješ čestitke onakve i da se valjaš sa ovom debelom po krevetu. Nju to ne dodiruje, a siguran sam da ima neku falniku onda. Nije džabe dobila imene sve dece, da se malo osvesti. Kao da nikad nije bila član porodice - rekao je Munja, pa se dotakao Terze:

- Nisam znao da je Terza u zadatku. Meni je smešno kako je Sofija odradila zadatak. Da sam znao da je Terza u zadatku aj bih pomogao. Protiv Bebice nemam ništa, ali Teodora mi je ogavna. Najjača mi je scena kad je Anđela bila prvi gost u studiju. Seda, niko nije progovorio ni reč, a ona govori: "Jao, kako mi se dopada vaša atmosfera ovde", a nije progovorio niko. Video sam odmah u kom smeru ide. Dača mi je i te kako zanimljiv u radiju. Zovu ljude sa kojima su dobri, a kao nisu pristrasni - rekao je, pa se osvrnuo na odnos Sofija i Terze:

Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o raspadu njenog klana.

- Već smo svi na ivici živaca, nervozni smo. Naturirani smo na maksimalno. Sandra i Matea su ekstremno nervozne. Upalila se kao zmaj zbog dva piva. Svi smo pomislili da je Sandra nervizna zbog Luke, ali mislim da je ozbiljno nervira i da joj sve to smeta. Nervozna je od kad oči otvori - rekla je Milena, pa prokomentarisala odnos Terze i Sofije:

- Sofija je uvek imala emocije prema Terzi. Dovoljno dobro znam, patila je debelo. Hoće da ga malo napravi i budalom, ali joj je stalo da pokaže njemu da je ispao glup kao noć. On je promenio ploču kad je saznao za Milicu i Rajačića. On je imao emocije, to je radio i prošle godine kako bi Milici uterao. Ne mislim da će Sofija njemu preći, ali joj je stalo da budu okej. Nisu se vređali i ružili. Nešto ima, meni ne smeta, ali mislim da nije glupa da bi sebi dozvolila ponovo. Pokazao je da je najmanji miš onda kad je trebao da bude muškarac - ispričala je Milena.

Autor: N.Panić