Ove odgovore su svi čekali! Rajačić otkrio zbog čega je IZDAO Jelenu, evo šta je presudilo njihovoj ljubavi (VIDEO)

Rajačić nikad iskreniji!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je Uroša Rajačića, diskvalifikovanog učesnika "Elite 8", koji je ovom prilikom otkrio kako je došlo do prekida veze sa Jelenom Ilić, s obzirom na to da su po izlasku bili u vezi, a on je bio u tajnoj vezi sa Milicom Veličković dva meseca.

- Kakve su tvoje namere na kraju bile prema Jeleni? Mnogima je nejasno - pitao je Nikola.

- Ja kada sam izašao iz rijalitija, ja nekih mesec, mesec i po dana nisam ništa ni sa kim radio. Ovo sa Milicom je bilo nedelju, dve pred prvi maj...Šta je poenta priče?! Ja nemam konkretne odgovore nikad, znaš to...Jelena je u rijalitiju, šta ću, goluba pismonošu da pošaljem tamo?! Ona je zaslužila poštovanje od mene, što se tiče vernosti, bila je i više nego korektna. Svaki dan smo se svađali, što opet ne znači ništa. Jako je bilo ružno da kažem da sam izašao iz tog i tog razloga. Nije na mene uticao Ivan kradljivac šunke ili ova seljančura sa brda što vrišti tamo...Ja kada sam izašao, sve i da nisam hteo da budem od starta, nije bilo lepo da kažem da sam zbog toga izašao. Mnogi su pisali da kažem da sam se diskvalifikovao zbog Jelene, nisam zbog nje, ali je najviše uticalo na mene, taj odnos, gde meni nije bilo dobro

- Ako se podvuče crta, nisi se osećao lepo u tom odnosu - pitao je Nikola.

- Nisam - rekao je on.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić