SPAKUJ SVOJE STVARI I M*Š: Anđela odsvirala DEFINITIVNI KRAJ Gastozu, za uzvrat dobila najgnusnije uvrede, pa mu poručila: OD BLATA ĆEŠ ME PRAVITI! (VIDEO)

Prekipelo joj!

Nakon izbora potrčka Stefani Grujić, Anđela Đuričić je zaplakala. Nastao je pravi haos između nje i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Neću da komentarišem. Ne osećam se trenutno dobro. Uzmi svoje stavri, od danas nismo u budžetu, skloni mi se sa očiju - rekla je Anđela.

- To sam čekao! Pa ne biraš ti druže. Ponaša se kao da sam ja lažov u vezi - rekao je Gastoz.

- Ako mi priđeš biće problema. Nismo zajedno, odje*an si iz budžeta! Vožnja - rekla je Anđela.

- Mogu i ja da se derem neurotična - rekao je Gastoz.

- Ne zanima me da me ponižava više. Sve si pokazao. Stvari da uzmeš i mrš iz budžeta - rekla je Anđela.

- Mrš bre balavice - skočio je Gastoz.

- Videćeš sledeće sezone, od blata ćeš me praviti. Da sam najgora, tebi sam bila najbolja. To je to! - vikala je Anđela.

- Već sam je pustio na miru, nego ona sad vidi dok ti pričeš i to joj pije vodu. Ona zna od kad ja njoj ne prilazim više. Ja sam taj koji odlučuje, ne ti balavice! Ja sam taj koji sve i dalje pokušava, a ti si ta koja dr*a ku*ac. Tele jedno nezahvalno - rekao je Gastoz.

- Od blata ćeš me praviti! Zvaćeš Anđelu - rekla je.

- Hvala Stefani! Nadam se da će joj karakter biti kao što nije,a i moj onakav kao što nije. Jesam li ja tebi antistres predmet? Oko torte smo se danas posvađali. Nezahvalna, bahata i bezobrazna, ovo tele jedno! Ako treba napraviću od nje žrstvu za dve sekunde. Ovo tele sad plače zarad ničega - rekao je Gastoz.

- Da znaš šta su suze nekad bi i zaplakao - rekla je Anđela.

- Ja sam instruktor vožnje. Hvala ti Stefani legendo. Ljubim te! Kuvaću ti grašak svaki dan. Ovo mi je samo trebalo. Ćao! - rekao je Gastoz.

- Ne želim da ovaj prevarant spava u mom krevetu - skočila je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić