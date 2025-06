MILOVAN POTPISAO PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA! Marijana privela priču kraju, on totalno skrhkan, Aleks ga raskrinkala: Vidite da Milosava NIJE LAGALA (VIDEO)

Gori sve!

Voditelj Milan Milošević podigao je Milovana Minića, kako bi sa njim porazgovarao o papirima za razvod braka od Marijane Minić, koje je danas potpisao.

- Što si ti toliko skrhkan? Šta te je toliko potreslo - pitao je Milan.

- Šamar realnosti posle toliko vremena i sam kraj, realnost, jedna reč - rekao je Milovan.

- Ti si potpisao tužbu za razvod braka - pitao je Milan.

- Stigao je poziv za sud za razvod. Očekivao sam i čekao sam, ali spičilo me je, otreslo me je baš. Što sam tražio, to sam i dobio, ja sam najveći krivac za sve to, ali treba to mozak da prihvati i da sažvaće - rekao je Milovan.

- Samo ću reći to, baš sam razmišljala, niti likujem, niti mi je žao, niti mi je drago, jer mu je teško zbog toga. Ako se sećate, Milovan je rekao da se razveo zbog mene, a vidite da je Milosava bila u pravu kada je rekla da nije podneo nikakve papire. Mnogo toga je slagao, Milovan jeste sebičan u tim stvarima. Kada moja drugarica njemu kaže da je oženjen, on se ubeđuje sa njima da je on žrtva. Ne bih da se mešam u ovo. On je mislio da će ceo život moći ovako, ne odlučujemo mi o svemu u životu. Meni je mama rekla kako je on kući pravio dete, njoj verujem sve - rekla je Aleksandra.

- Tebi je mama to rekla?! Je*em joj sve i živo i mrtvo - rekao je Milovan.

- On je za mene činio isto što i za vas, on je kod kuće titrao, meni je titrao i vama je titrao. Ja sam ga volela jer sam mislila da sam mu posebna u životu, ali sam shvatila da nisam...S njim ne može da se priča, besan je na sebe, pa smo mu krivi i žena i moja mama i ja, pa ko je meni kriv što sam napravila sebi sr*nje?! - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić