ŠOK ZA ŠOKOM! Aleksandra i Milovan REŽE jedno na drugo, on je urnisao: Majka ti je bolesna jer je htela da te PODVODI (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Neposredno po završetku emisije "Pretres nedelje", Milovan Minić i Aleksandra Nikolić našli su se oči u oči, te su nastavili svoju raspravu.

- Nemam potrebu da te gledam u oči, sve lažeš! To što za tvoje dete pričaš, ja to znam, za to si ti kriva. Ja sam ti ispred suda rekao da ti je dete loše - rekao je Milovan.

- Ti si se borio da dete ne ide kod tate - rekla je Aleksandra.

- Ti si izašla iz sudnice i rekla: "ja ću da se borim, neću da mu dam dete" - rekao je Minić.

- A šta nije bilo u redu sa Anastasijom - pitala je Aleksandra.

- Videćeš kada izađeš - rekao je Milovan.

- I ja sam za to kriva?! Ti si kriv, nisi dao da ide kod tate. Znači dete ima posledice zbog tebe. Ko nije dao da ide kod tate?! Zakuni se, kao što si mi se kleo četiri godine u dete i onda kažeš: "bila si naivna" - rekla je Aleksandra.

- Majka koja može da ostavi dete dve, tri godine, kakva je to majka - rekao je Milovan.

- Je l' te nije sramota?! Marijana, kunem ti se u krst i u sve, ovaj čovek je bolestan - rekla je Aleksandra.

- Mama ti je bolesna koja je htela da te podvodi...Ja sam izmislio osećaj za tebe - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić