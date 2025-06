Njihov braj izazvao je veliku pažnju javnosti, a njegova odluka o razvodu nakon samo nedelju dana braka, mnoge je začudila!

Nekadašnji učesnik Elite, Andrej Savković, rešio je da stavi tačku na brak koji je trajao svega sedam dana, i to sa izabranicom starijom od njega čak dvadeset godina. Iako je donedavno javno hvalio njihovu ljubav, isticao da mu je upravo ona „žena po njegovoj meri“ i govorio da je njihov odnos iskren i snažan, brak ipak nije izdržao. Njihova ljubavna priča, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, završena je brže nego što je počela.

Za portal Pink.rs, Andrej se oglasio i otkrio kako je došlo do raskola, te nije štedeo reči na račun svoje bivše partnerke.

Andrej je priznao da su nesuglasice krenule još na samom početku zabavljanja, ali da je smatrakao kako su njihovi problemi rešivi. Međutim, ispostavilo se da ipak nije tako.

- Preporodio sam se. Videli ste šta su u komentarima pisali ljudi, da se uči na staloj bicikli, naučio sam i se i to je to. Zaljubo sam se u svoju viziju, u neku iluziju onoga što sa želeo da bude, kakvom mi se predstavljala. Tek sada vidim kakva je zapravo. Ograničavala me je i da odem na kafu. Mi smo pre braka bili zajedno tri meseca, raskidali smo, a ona je obećavala da če se promeniti, a nije. Nemam ja pedeset godina, nego osamnaest. Ja sam poželeo da se razvedem, jutros u pet ujutro. On mi je merila inače vreme od prodavnice, do kuće. Ceo dan je trajala naša svađa, a onda je u ranim jutarnjim časovima ponovo rešila ponovo da mi prebaci sve to. Ja sam napustio stan, sad idem za Minhen.

Autor: S.Z.