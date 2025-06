ODUZMU VAM PARE I VREME KOJE JE DRAGOCENO: Oglasila se žena bivšeg učesnika Elite koji se razvodi nakon 8 dana braka: Na kraju ostajete sami...

Andrej Savković, diskvalifikovani učesnik rijalitija "Zadruga 8 Elita" razvodi se nakon 8 dana braka od supruge Vanje, a ona se sada oglasila na svom Instagram profilu.

Vanja je poučena svojim iskustvom, posavetovala devojke.

- Drage moje devojke, mogu vam uzeti pare, jer je svet pun papaka koji neće ništa da rade, vreme koje je jako dragoceno. Učite školu iz toga. Mogu vam uzeti svašta materijalno, mogu vas oštetiti na milion načina, sve vam mogu uzeti, ali nikad ne dajte svoje dostojanstvo. Na kraju dana ostajete sami, morate sa sobom leći i ustati, svi su drugi prolazni. Verujte u Boga i šta god da se desi, uvek verujte da je to božji naum za vas i da dolazi nešto bolje, ako verujete, sigurno će tako i biti. Ne dajte se, nosite svoju nevidljivu krunu, budite mi zdrave, nasmejane i lepe. Kad ste tužne, koža vam ne blista.

"Svađali smo se i mirili, brak je pukao zbog ljubomore"

Sa druge strane, Savković je u izjavi za Pink.rs istakao da se razvodi zbog ljubomore.

- Preporodio sam se. Videli ste šta su u komentarima pisali ljudi, da se uči na staloj bicikli, naučio sam i se i to je to. Zaljubo sam se u svoju viziju, u neku iluziju onoga što sa želeo da bude, kakvom mi se predstavljala. Tek sada vidim kakva je zapravo. Ograničavala me je i da odem na kafu. Mi smo pre braka bili zajedno tri meseca, raskidali smo, a ona je obećavala da če se promeniti, a nije. Nemam ja pedeset godina, nego osamnaest. Ja sam poželeo da se razvedem, jutros u pet ujutro. On mi je merila inače vreme od prodavnice, do kuće. Ceo dan je trajala naša svađa, a onda je u ranim jutarnjim časovima ponovo rešila ponovo da mi prebaci sve to. Ja sam napustio stan, sad idem za Minhen - rekao je Andrej.

Autor: Nikola Žugić