Turpijali joj i SLOMILI nos, pa dobila infekciju: Bivša zadrugarka prošla kroz PAKAO zbog osam operacija, a onda je sve pošlo po zlu...

Bivša "modelsica" i nekadašnja zadrugarka Dragana Mitar operisala je nos čak osam puta! Tokom poslednje intervencije, doktor je morao da joj izvadi hrskavicu iz uva i stavi je u nos, kako ne bi ostala bez njega.

Dragana Mitar je nedavno priznala da je verovala kako je sedma operacija bila poslednja u njenom životu, ali je zbog komplikacija opet završila u bolnici.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož" - ispričala je Dragana svojevremeno i dodale da je zbog silnih operacija ostala bez hrskavice u nosu:

- Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva!

Na pitanje zbog čega je išla na tolike operacije, Dragana odgovara:

- Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Tražila sam da mi to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio deo hrskavice. Izvadio je više s jedne strane, pa sam opet išla na zahvat. Potom mi je nos na sredini bio previše širok, pa sam i to ispravljala. Pa sad ova infekcija... Jedno je vuklo drugo i na kraju sam došla do osam operacija.

Bivša "modelsica" dala je brdo novca da bi imala nos kakav želi.

- Da nisam sređivala nos, mogla bih danas da kupim jedan dobar automobil. Sve me je koštalo nešto više od 15.000 evra - otkriva Dragana i priznaje da se navikla da je u komentarima na društvenim mrežama porede s pokojnim kraljem popa Majklom Džeksonom, koji je pred kraj života gotovo ostao bez nosa:

- Ne obazirem se na to, ali ponekad pomislim da me je neko urekao! Pomisliće ljudi da sam zavisna od plastične hirurgije, ali ja sam samo želela da smanjim nos. Nisam mogla ni da sanjam da ću proći kroz ovakve muke!

Pidsaetimo, Dragana Mitar je svojevremeno progovorila o svom braku sa Sinišom Dragutinovićem i stvarima koje je pretrpela od njega.

Ona je tad pomenula da je zbog velike ljubavi sa Sinišom koji je 20 godina stariji sve i eskaliralo.

- Možda smo od velike ljubavi došli do ovoga. Istrpela sam neke stvari, da li je to sa suprotne strane bila neka ljubomora ili ljubav, ne znam. Oprostila sam, ali zaboravila nisam. Bile su razne svađe, rasprave, ali i ušuškanost i sigurnost, sve smo radili zajedno, sve to je eskaliralo. On je takav profil čoveka da nikad ne znaš na čemu si, ali ja to svrstavam pod "krizu srednjih godina". Kada sam upoznala muža, Siniša nije imao ništa - rekla je Dragana za Srbiju Danas i priznala kako se Siniša ponašao prema njoj dok je bila trudna:

Žena kada prevari je osuđena, a sve što sam uradila, uradila sam sebi. Ljudi su me primakli uz zid, ja probam da slažem, ali onda na kraju kažem istinu. Postoje neke stvari u trudnoći koje su me bolele, on me prevario. Ja sam se porodila, a muškarci tada koriste priliku da zadovolje potrebu na drugom mestu. Imala sam potrebu da se osvetim i uradim ono što je i on meni, da bi video kako je teško i strašno. Pokušavala sam da nađem beg. Ja sam njega prevarila 2 puta, a on mene 55 puta, posle 7 godina dosta sam se zavaravala. Vreme je da se stavi tačka i okrenemo nove listove.

Autor: Nikola Žugić