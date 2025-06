Premazana je svim bojama, nije nimalo naivna: Tozla opleo po Sofi Tkačenko, pa otkrio da li je Gastoz odlepio za njom!

Iskren!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Joca Novinar i Stefan Kandić Kendi ugostili su Tozlu, Gastozovog najboljeg prijatelja i bivšu takmičarku Jelenu Nedeljković Mrvicu. Oni su ove noći govorili o flertu Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tkačenko.

- Sofi je slatka devojka, samo je namazana toliko da joj nije dobro. Ona namešta sve za svoje d*pe kako joj odgovara. Vidim da svi sve sklapaju i povezuju iako neke situacije tako deluju. Mislim da Gastoza boli uvo za Sofi, doduše jeste mu sigurno simpatično, ali njega zanima samo Anđela. Sigurno je da je Sofi simpatična Galetu jer je čak i meni zanimljiva i slatka. Isto tako mislim da mu je fokus raskid s Anđelom i da Sofi nema ni na mapi - rekao je Tozla.

- Zbog čega ti deluje Sofi namazano? - upitao je Joca.

- Ma ona je prenamazana i to sam video kroz par klipova, onako baš providno. Gastoz to ne vidi jer on ide srcem i misli da je ona dobra devojka i da mu neće smeštati i praviti smicalice - rekao je Tozla.

- Ona se pravi luda na sve, ali jako perifdno radi stvari koje joj idu u korist - rekla je Mrvica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić