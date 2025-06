Tozla razvezao jezik: Priznao da su se on i Pavle Jovanović videli par puta, a ovo su svi detalji njihovog razgovora o Anđeli i Gastozu! (VIDEO)

Šok!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Joca Novinar i Stefan Kandić Kendi ugostili su Tozlu, Gastozovog najboljeg prijatelja i bivšu takmičarku Jelenu Nedeljković Mrvicu. Tozla je ove noći govorio o raskidu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali i Pavlu Jovanoviću.

- Tozla ukoliko Gastoz i Anđela ne izađu zajedno, da li misliš da će napolju doći do nekog pomirenja? - upitao je Kendi.

- Prošli put kad su raskinuli, predpostavio sam da će sto posto biti zajedno. Sada ne znam i vidim da je ona zategla dosta. Ne znam koliko će oni biti drugačiji napolju iako to stalno ističu. Ne mislim da će funkcionisati loše, ali ukoliko je izlazak napolje momenat koji će da im pomogne, onda ne vidim preteranu razliku. Njih dvoje kada su van ljudi, oni su odlično funkcionisali. Mislim da nisu jedno protiv drugog već da ne mogu da pronađu zajednički jezik. Iako nemam neko veliko znanje o rijalitiju, mislim da su mi mnoge stvari jasne - rekao je Tozla.

- Je l' misliš da je ključni faktor Pavle? - upitao je Joca.

- Mislim da on ne može da bude razlog njihovog lošeg odnosa, čak je to i suludo. Gastoz u celoj zbrci kreće i sebe da preispituje. Pavle ne bi smeo njima da bude razlog za bilo kakav konflikt, ali njima je to tamo haos i dugo je trajala ta tema. Pavle i ja smo se videli par puta i ja sam ga posavetovao da se mane te priče već da sačeka Gastoza da izađe i popiju kafu. Meni je ovo što Pavle radi nelogično. Ovim se ne dobija ništa sem Pavlove medijske pažnje - rekao je Tozla.

Autor: N.Panić