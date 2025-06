Konačno! Gastoz priznao da mu se Sofi SVIĐA, Anđela će počupati svu kosu s glave (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", voditelji Terza i Munjez ugostili su Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tkačenko.

- Kao i svaki put, neverovatna žurka, manijaci postoji, zamislite, mene zatvorili s ovim manijakom - rekla je Sofi.

- Da li vam prija izolacija jedno s drugim - pitao je Terza.

- U izolaciji sa Gastozom mi je sasvim dobro, nije takav manijak kao na žurki... - rekla je Sofi.

- Ja ne verujem gde ide ta njegova psihopatija, da li on zna da smo ozvučeni i pod kamerama, da on ponovo pokušava da oblati ovu devojku po ko zna koji put. Ova fama se digla najviše zbog njega. On ulazi i gleda nas i kaže: "Šta je golupčići? Sad ću da vam pustim buvu" i ja mu kažem: "Ma radi šta hoćeš, samo zatvori vrata". E sad, kamere postoje, bubice postoje, ako ja lažem, evo gde sam. Gde ide ta zloba, šta je u stanju on da izmisli u sekundi?! Da je izmislio tu priču u petak, a on je glup - rekao je Gastoz.

- Da li tebi Gastoze odgovara ova priča sa Sofi i odnos sa njom, ti nikada nisi negirao kada ona kaže da imaš neke poglede ka njoj - pitao je Munjez.

- Ma drugari, kako da vam kažem, i juče sam rekao, mi nemamo komunikaciju, ne družimo se toliko i ne gledamo se toliko, mnogo mi je socijalniji život sa drugim ljudima nego sa njom. Pompa se pravi oko toga, što je meni kliše, ali šta da radimo, rokamo, snimamo...Da, sviđa mi se, kao devojka mi se sviđa, a da li to znači da bih odmah bio sa njom i da je ovo prema Anđeli ku*ac?! Ma dajte molim vas - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš Anđelinu reakciju i one suze - pitao je Munjez.

- Ja sam taj koji je prouzrokovao njenu reakciju, imali smo mali problem, iznervirala me je...Ne razumem, da li moram da joj objasnim neke moje poteze unapred i da se ne loži. Ono što sam rekao nije bilo na mestu, malo sam iskarikirao. S treće strane, mi nismo zajedno, a jedna izolacija ne može da učini ne znam ti ni ja šta - rekao je Gastoz.

- Neprijaju ti ove priče da si treća i utisak je takav da ostavljaš prostor za Gastoza

- Meni je Gastoz kul, ja sam protumačila sasvim drugačije njegove pohvale i sama sebi u glavi sam napumpala priču da mu se sviđam na nekom višem levelu. Ja bih sedela na dve stolice, nastavila bih da se družim sa njim jer ga stvarno gotivim...Ja sam u šoku za to - rekla je Sofi.

Autor: Nikola Žugić