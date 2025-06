Šok za šokom!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", Munjez i Terza su ugostili Milenu Kačavendu, a s obzirom na to da je Ena Čolić uletela u radio i prekinula je, usledio je žestok sukob.

- Pričaš sama da ne znaš šta se desilo, a pričaš o tome. Ona je pozdravljala Bakija - rekla je Ena.

- Devojko, ti si prešla sve granice - rekla je Kačavenda.

- Milena, ti mene sada pljuješ, a pljuješ kod mene Peju da je bolestan i da nije normalan - rekla je Ena.

- Ovim rečima, citiram: "nemoj da budem sada morbidna i da joj pominjem brata", ta rečenica je tako glasila - rekla je Aneli.

- Ponašaš se kao da nisi normalna, šta ti izigravaš, svaki put kada se ušljemaš ti ga udaraš - rekla je Milena.

- Moja jedina greška je što sam to rekla, ali nisam to rekla Anđeli, nego Peji. Jutros ustajem i kažem Dragani da sam to rekla, rekla sam da niko to nije čuo - rekla je Ena.

- Nisam ni stigla da te ispljujem, a sada ću da te pljujem svaki dan. Morbidna si i odvratna si, zbog Bakija da to kažeš?! - rekla je Kačavenda.

- Ja sam klošarka je l'?! Ne, nego ćeš ti da me pljuješ, a ja ću da ti ćutim - rekla je Ena.

- Smrade jedan, rijaliti klošarko i folirantu - urlala je Kačavenda.

- Ti moraš da budeš pozvana, ja dođem kada hoću, eto - rekla je Ena.

- Ti si šatro žena brat, ćutim ja tebi mesecima, a ne ja tebi, ti si me sada prva uvredila, seljančuro jedna iskompleksirana - urlala je Kačavenda.

- Uvau, Milena priča o kompleksima, što si se uzrujala. Sve bi ovo bilo u redu da mi ne priča Milena koja se ušljema svakog utorka - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić