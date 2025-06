ISPLIVALA ISTINA: Milovan otkrio sve detalje paklenog plana za uništenje Aleksandre Nikolić! (VIDEO)

Isplivala istina!

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić odvojili su se od drugih ukućana kako bi porazgovarali o svim problemima koji su ih stigli zbog njihove burne prošlosti.

- Sad sam povezala da je dete kod njega da ja moram da platim alimentaciju. To je cifra velika - rekla je Aleks.

- Imaš ti još dosta toga, telefon, televizor, internet. To su sve cifre, Kad skupiš, to je puno, na puno meseci. Što se tiče pisama i dolazaka je Josipa njima javila direktno. Svi su je osudili i napadali. Htela je da ide u emisije. Tražila je pare da demantuje stvari. Ja nisam slagao jedno slovo. Trudiš se da ispoštuješ neke stvari koje si uzeo na sebe i onda te lome na hiljadu strana i dešava se šta se dešava. Dobro dam normalan. Ne pravdam se, ja sam samo kriv za sve - rekao je Milovan.

- Što si me pustio da dođem ovde? - pitala je Aleks.

- Jer si htela uvek da imaš nešto svoje. Htela si da svom detetu nešto sama obezbediš - rekao je Milovan.

- Ja mojim ulaskom ovde, pa i da sam bila najbolja. Sve je krivo što sam ušla ovde, vezano za dete. Ti kad bi čuo šta se meni desilo ti bi se šlogirao i rekao bi da tvoje nije ništa. Kako kažeš da je bilo očekivano kad ste izgladili odnos? - rekla je Aleks.

- Ne znam ništa zato i ludim. Očekivani su bili papiri, ali nismo mi izgladili odnos do te mere. Nisam bio kući. Nikad direktno mi nije rekla to, ali sam tako shvatio. Meni je nelogično kad ja ne znam pet meseci, a ne ti deset. Meni je stigla tužba za razvod braka, a ne sporazumni. To se nismo dogovorili. Ja sam poslao poruku za garderobu, zdravstvenu knjižicu da se dogovorimo, on je sve odneo kući. Album je spakovala Marijana. Ti ne veruješ šta je to bilo - rekao je Milovan.

- Ti si njega zgotivio? - pitala je Aleks.

- Da, da. Ja i dalje uzimam rezervu da je to sve igrica. Plače čovek, on, tata. Otišao sam da odnesem stavri za dete, kad tamo večera, sve. Pričali smo o svemu i svačemu što se dešavalo - rekao je Milovan.

- Jesi ti bio sa mnom četiri godine i video si sve? - pitala je Aleks.

- Jesam, ali sam video i neke druge stvari. Video sam da si i njemu slala slike. Molio sam te samo jednu stvar, samo jednu stavr sam ti tražio - kazao je Milovan.

- Ja jesam otišla, ali nisam imala odnos - rekla je Aleks.

- Milosava što je rekla, ali to ništa ne menja. Koliko sam bio ogorčen na tebe. Nisu mogli da dišu od mene napolju - rekao je Milovan.

- Znao si da te mrzi, kako si mogao da poveruješ - rekla je Aleks.

- Njemu ne odgovara da se rijaliti završi a da postupak nije gotov. Molili me da se završi postupak dok si unutra. Ja sam radi rekao da ću da platim ovo ročište. Rekao mi je: "Ako nešto ne daj bože bude ja ti dajem onaj plac" ili ako se diskvalifikujem da mi on plaća pola kazne - rekao je Milovan.

Autor: A.Anđić