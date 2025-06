EKSKLUZIVNI PAPARACO! Pogledajte šta je radila Miljana Kulić po izlasku iz psihijatrijske bolnice, PALA NASRED ulice (FOTO)

Ovo su svi čekali da vide!

Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", Miljana Kulić, nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu Donju Toponicu, gde je bila smeštena zbog, kako je i sama govorila za medije, na odeljenju bolesti zavisnosti, zbog kocke.

Te tako, ekipa emisije se zaputila u njen rodni grad Niš, kako bi usnimili šta je ona radila po izlasku iz gorepomenute klinike. Naime, prvo što su zatekli ispred kuće jesu njenog oca Sinišu, koji je izvezao auto i otišao po Miljanu. Kada je pokupio Miljanu, oni su stali do prodavnice, gde je Kulićeva kupila cigarete.

Nakon toga, oni su se zaputili u jedan restoran u Nišu, gde su seli da, pretpostavlja se, ručaju, a u jednom momentu Miljana je napustila restoran kako bi otišla do očevog automobila i tom prilikom je pala nasred ulice. Ona je ustala i potom otišla po Sinišu, koji je pridržavao do automobila i tom prilikom su se zaputili u nepoznatom pravcu.

Podsetimo, Miljana je nedavno raskinula vezu sa jednim dečkom, zbog toga što je njena majka Marija Kulić, kako je govorila za medije, bila jako neprijatna prema njemu, s obzirom na to da su po povratku iz njegovog sela u njenu porodičnu kuću u Nišu svratili do kockarnice. Do trenutka objavljivanja vesti, Miljana se nije, prema našim, ali i saznanjima medija, pomirila sa dotičnim momkom.

Autor: Nikola Žugić