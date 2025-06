Voditelji Anastasija Buđić i Joca Novinar su u emisiji "Pitam za druga" uključili Ivaniju Bajić.

Bivša učesnica Elite 8, Ivanija Bajić uključila se uživo u program kako bi prokomentarisala trenutna dešavanja Bele kuće. Prvo se osvrnula na ljubavnu sagu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Bilo mi je očekivano jer pred kraj rijalitija prodaju svoju ljubav zarad plasmana. Bilo mi je očekivano da će raskinuti ili iznositi prljav veš ili da će Gastoz prevariti Anđelu. Delovala mi je da priča u strahu, da ne priča opušteno o Pavlu. Mislim da je bila sa njim u se*s kombinaciji, pa je zbog toga sramota da prizna jer se predstavlja kao presveta Anđela. Ona više nije bila sigurna šta je on napolju rekao pa nije htela da se izleće. Oni bi i jare i pare. Hoće i priču, pa i da pobede oboje. Nema preterane zaljubljenosti nego je sve to postala navika. Nisu mi delovali kao da ima strasti između njih. Sede po petnaest sati u emisiji, nekad neće ni da sede jedno pored drugog. Nezainteresovani su jedno za drugo. Delovalo mi je kao poslovni odnos. Anđela je jedna od retkih osoba koja je ista unutra i napolju. Izgleda kao hodajući blam. Ona je sama po sebi gorda. Ne može da se pre na način da je nešto namontirano. Imaš pravo da se popraviš, pokaži - rekla je Ivanija, pa se dotakla Ene i Peje:

- On mi deluje kao da je lud. Kad je hodao po kući mislili smo da je lud, da bi ga na kraju Ena pravdala kako je to zadatak da dobije nešto za osmi mart. Mislim da ga je zatvoren prostor srozao. Ispostavilo se da nema iskustvo sa ženama. Pokušavao je da drži Enu pod kontrolom kako ona ne bi išla da se mazi sa Rajačićem. Od te ljubavi nema ništa. Verujem da Zlata tu priču neće podržati i da se pokajala jer je Peju pustila u takav program jer je izneo neke informacije pa osramotio. Ena nije loša prema ljudiam u kući, ali je ishitrena i naložena na rijaliti. Vređa i priča morbidne stvari da bi bila u temi, ali smatram da nije loša osoba. Mislila je da će se dobro plasirati tako što vređa Aneli. Ne misli sve to što izgovara Aneli. Taktički, kalkuliše, a nije zlobna osoba. Uvek je bila tu kad se rasplačem. Peja je neko ko je izuzetno agresivan. Nije on baš fin, kulturan i vaspitan. Stoji da je doabr prema svima, ali kad pogledamo ljubavni odnos, nije on cvećka. Šta će on sa takvom curom za koju kaže da bi otišla sa prvim komšijom i radila to. Šta ćeš sa ruzmarin devojkom koja radi za dve hiljade. Kontradiktoran je u priči i delima - rekla je Ivanija.

- Luka je neko ko bi zgazio preko mrtvih da dođe do finala, a i ona. Videla je potencijalnu osobu i da je napaljenik teški na rijaliti. Videla je samo dobru priču, ali joj fali i se*s, a ljubav nisam videla - rekla je Ivanija, pa se osvrnula na Lepog Miću:

- Čula sam da pričaju da smo Mića i ja imali se*sualne odnose. Kad sam izašla napolje, ta priča se toliko forsira. Najlakše je nekoga pljuvati ko je napolju. Čovek je 30 godina u braku, šta više pričati. On je najinteligentniji, a ja sa takvim ljudima volim da pričam. Zbog toga sam se najviše sa njim družila. Ta priča je potpuno glupa - rekla je Ivanija.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić