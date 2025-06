Ne štedi reči!

U emisiji "Pitam za druga", voditelji Joca Novinar i Anastasija Buđić ugostili su bivše učesnice rijaliti "Farmeri", Jelenu Golubović i Bojanu Barbi, koje su dale svoj sud o trenuto aktuelnoj temi u "Eliti 8", Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Anđela se uzvezdila. Dobila je krila, ne znam šta je umislila. Ona je više bila drska od svoje nesigurnosti. Gastoz koji je flegma, smeje se, šali se. Nije mu slava udarila u glavu. moraš pamtiti ko je bio tu kad si išao do vrha, jer će ti trebati ruka kad budeš silazio. Njenim ponašanjem će je ljudi zaboraviti za godinu dana. Nema drugih kvaliteta, može da bude konobarica. Šta će da bude? Za glumicu je kasno, ne znam koju javnom profesijom može da se bavi. Frizera imamo na pretek. Na svakom drugom ćošku salon, traje tri dana - rekla je Jelena.

- Gastoz voli da se šali, a ona nekako shvata sve ozbiljno - rekla je Barbi.

- Ja bih pred ošla kod Barbi nego kod ove veštice. Nema šanse da te propusti u wc. Ja sma bila korektna, ali ona nema iz kuće osnovno ponašanje. Možda je ona iskrena, ali nema šarm. Ne bih rekla da je glavan tema jer mi pričamo o Gastozu. Ja sam pobedila jer nisam o tome razmišljala - rekla je Jelena, pa se dotakla Pavla Jovanovića:

- Ne znam zašto bi drug drga lagao. verujem u mušku solidarnost, ali u žensu ne verujem. To je bila kap koja je prelila čašu. Bila je to sve kap u čaši. Da je sve bilo idealno, to bi progutao. On ima takmičarski duh, on i ja smo uvek pucali na pobedu. Ona je ortofoks ćurka ako misli da može da pobedi - rekla je Jelena.

- Mislim da su oni rivali - rekla je Barbi.

