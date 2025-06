Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako to da za devet meseci: ''Zaljubljen sam'' nije preraslo u: ''Volim te'' i šta je falilo do toga da dođe? - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta joj je potrebno da izgovorim to, ako joj moja dela do sada nisu pokazala, ja ne znam. Mislim da trebamo još kilo soli da pojedemo zajedno da bi došlo do toga, a kada bi rekao njoj da je volim - onda ne znam kako bih gledao na ono što sam pre imao. Mora mnogo toga još da se desi, a to je krupna stvar da bih je tako olako izgovarao - rekao je Gastoz.

- Ja sam uvek dobijala: ''Draga si mi'' na moje: ''Volim te'' - rekla je Anđela.

- Ne nego sam ja nju pokušavao uvek da navučem da mi kaže da me voli, a ona se šalila i onda sam se ja uvek šalio da mi je draga - rekao je Gastoz.

- U oktobru nisam mogla da zavolim nekoga posle mesec dana, ali naravno kada je emocija prerasla u nešto više i kada sam to osetila, onda sam to i izgovorila - rekla je Anđela.

- Ja se ismejem kada Luka i Aneli jedno drugom kažu: ''Volim te''. Naš odnos ne može da se uporedi, to je realnost jednostavno. Anđela je imala svoje rituale, a ja svoje i to je tako. Nek se oni po ceo dan grle i maze, a nama jako fali odnos u vezi. Mi nemamo to da možemo naše strasti da pokažemo, ali nikad ne bih voleo da mi partner kaže da me voli, a da izgledamo kao Luka i Aneli - rekao je Gastoz.

- On je Anđelu prekoreo svaki put kada bi mu rekla da ga voli - rekao je Luka.

- Gastoze vi se ne ljubite van stola nikada - rekao je Milan.

- Pa normalno kad neću da mi se lepi njen karmin po ustima - rekao je Gastoz.

- Drago mi je da si priznao, da ne bude da ja nisam htela - rekla je Anđela.

- Šta pričaš ti? Tebi je smetalo što uvek moraš da skidaš šminku - rekao je Gastoz.

- Kad voliš nekoga, ništa ti ne smeta - rekla je Anđela.

- Kad voliš nekoga, spavaš s njim - rekao je Gastoz.

- Pa nisi me voleo, pa nismo ni spavali - rekla je Anđela.

- Je l' moguće da si se ti sada ogradila od naših poljubaca? Sram te bilo Anđela Đuričić - rekao je Gastoz.

- Na mesto ajmo - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić