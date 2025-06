Ne zna da voli i bude voljen: Peja progovorio o traumama iz detinjstva jer mu roditelji nisu pružali pažnju, Đedović obelodanio sve detalje! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovana Pejića Peju. 

- Poredio si Enu sa Zlatom i ona je upoznala, pa joj se obratila sa rečima: ''Ti si Zlata dva''. Njenom sinu si rekao da obožavam njegovu majku i da je najbolja na svetu, a da li su reči koje izgovaraš Eni tvoje traume iz detinjstva i upućene su sve Zlati? - glasilo je pitanje.

- Ena je tada bila jako dobra prema meni i poštovala me, kao i prema mojoj mami. I dalje stojim iza stavova da je Ena dobra majka i to je pokazala, ali nije ista kao Zlata. Moja majka je pokazala poštovanje prema partnerima, uvek je pričala lepo o mom ocu i Hasanu i zato stojim iza svega toga - rekao je Peja.

- Nisi baš ovako lepo pričao o porodici, ali neke stvari ćemo videti - rekla je Milena.

- Ja i dalje stojim iza toga da sam odrastao sa svojom bakom jer su moji roditelji radili, a to što su se oni posvađali, pa posvađa se svako u životu. Hteo sam Eni više puta preko Zlate da dam do znanja kako bi se osećao njen sin - rekao je Peja.

- Naježila sam se na ovo pitanje, ali ja nisam stručna da određujem takve stvari. Peja se poveravao Marku Đedoviću, ali ko zna da li je on imao nedostatak neke pažnje. On ne zna da bude voljen i ne zna da voli. Jednom je ovde plakao i drao se na celu kuću kada su udarili na moje majčinstvo. Ima sigurno neki razlog, ali ne znam šta je posredi. Verovatno postoji nešto jer on ne može da prihvati da ga neko voli - rekla je Ena.

- Peja meni jeste pričao mnoge detalje i on je prepun trauma iz detinjstva. Setimo se da mu je Zlata napisala u čestitki: ''Nemoj da iznosiš stvari iz kuće javno'' - rekao je Đedović.

- Ja sam najviše voleo svoju baku jer je uvek bila tu za mene, ali sigurno da ima mnogih priča koje ne trebaju ovde da se pričaju - rekao je Peja.

- On kada zapazi neku situaciju i reaguje na nju burno, to su osnovne karakteristike trauma koje se deca prisete u sekundi - rekao je Marko.

- Ja sam kod Ene prepoznao neke stvari koje sam video kod svoje majke, a to je kad su jake žene. Meni je moja majka bila stroga i zato sam sad ovako smiren - rekao je Peja.

