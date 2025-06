Gastoz uhvatio Anđelu u novoj laži: Saznao istinu o njenom p*rno klipovima, nastao karambol u Beloj kući! (VIDEO)

Pala mu roletna!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li tebe baš briga za Pavla nego nećeš da priznaš da li je bila obučena u klipovima koje je snimala i slala ljudima? - glasilo je pitanje.

- Kolika je kazna da ne odgovorim? Anđela mi je rekla da u Đaukuziju nema niđta na sebi, kad ima bananu je u pidžami i u jednom je u toplesu - rekao je Gastoz.

- Istina je ovo što je rekao, rekla sam mu da ima apsolutno svega - dodala je Anđela.

- To je apsolutno svega? - pitao je on.

- Pa i bez veša i sa vešom - dodala je Anđela.

- Sa i bez je jasno da se objasni, a apsolutno svega daje ozbiljan prostor. Više me nervira za Pavla, klipovi me ne zanimaju - poručio je Gastoz.

- Ona je sad prvi put rekla da ima klipove bez - dodala je Ena.

- Nisam očekivala da će neko to da iskoristi i nije mi prijatno da pre ulaska u vezu moram da kažem da kruže moji takvi klipovi. Plašila sam se da će da me ostavi i nisam mu to na početku rekla. Ja da sam od početka pričala o tome možda ne bi ni ušao u vezu sa mnom. Neprijatno mi je, desilo mi se i šta da radim? Moja prva obaveza kad se upoznajem je da kažem da imam to što kruži - plakala je Anđela.

- Ona u svakom izlaganju nešto slaže - dodao je Munja.

- Ovaj me mrzi zbog radija - urlala je ona.

- Ja sam ovde ušao u kuću i rekli su mi da pljuješ ispred izolacije, a ja sam rekao da me boli uvo i da si od g*vana si moja - rekao je Gastoz.

- Jao, pa što si se uhvatio za reč? - umešala se Milena.

- Šta jao, Milena? Šta je svega što ne može da mi se kaže ispod jorgana devet meseci? - urlao je Gastoz.

- Rekla je sa i bez veša. Zašto se hvataš za reč? - nastavil je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić